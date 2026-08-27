Nuevas imágenes de la devastadora inundación en Nepal: 350 muertos y más de mil desaparecidos

Una riada arrasó con cientos de pueblos. Las imágenes de lo que dejó el fenómeno, con caminos destruidos y miles de personas intentando escapar.

Hasta el momento, el inédito fenómeno dejó más de 1.400 desaparecidos y 350 muertos.

La crecida devastadora del río Bhote Koshi generó una impactante inundación en Nepal , en cercanías a la frontera con China, que arrasó con casas, vehículos y cientos de personas en la región de Nuwakot. Las impactantes imágenes del trágico episodio recorren el mundo.

Hasta el momento, se conoció que el inédito fenómeno dejó más de 1.400 desaparecidos y 350 muertos , según autoridades nepalíes. Mientras tanto, los equipos de rescate continuaron la búsqueda de sobrevivientes tras el colapso de un glaciar que provocó un torrente de agua, hielo, rocas y lodo.

Las víctimas fatales se registraron en varios distritos situados al norte, oeste y suroeste de Katmandú, la capital del país asiático, entre ellos Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun y Nawalpur. En el Tíbet, la agencia estatal china Xinhua informó que 558 personas permanecían desaparecidas y tres murieron a causa de los deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar.

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que muestra la violenta crecida del río. El torrente destruyó carreteras, sepultó vehículos y edificios y afectó las vías de transporte. Caminos destruidos y construcciones cubiertas por grandes cantidades de lodo, son algunas de las postales del país asiático.

Nepal, una zona amenazada por su propia geografía

La geografía del Himalaya favorece corrientes extremadamente rápidas, lo que hace a Nepal una zona altamente vulnerable. Las grandes pendientes hacen que el agua descienda con velocidad, mientras que los valles estrechos concentran la corriente.

La situación puede agravarse durante el monzón, cuando las lluvias aumentan el caudal de los ríos. La combinación de precipitaciones, desprendimientos y deshielo convierte a las riadas en una amenaza especialmente peligrosa para las comunidades ubicadas en los valles.

Las autoridades no solo continúan en la búsqueda del paradero de cientos de ciudadanos y turistas extranjeros, sino también el de unos 60 empleados del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, que está en construcción, según reportaron los medios estatales nepalíes. Parte de estos empleados fueron rescatados con vida.

Como ellos, otros videos registran a trabajadores en la zona de la catástrofe huyendo de la masa de agua que se avecinaba.

Rescates y búsqueda de sobrevivientes a contrarreloj

Los equipos de rescate trabajan entre el lodo y los escombros con la ayuda de perros rastreadores, mientras familiares buscan desesperadamente a sus seres queridos. "Todo se acabó. Ya no es más que un gigantesco cementerio", contó a la AFP Omkar Joshi, refugiado en las colinas de Timure.

Bibek Kumal, un trabajador nepalí, relató como fue el momento en que quedó atrapado entre el lodo y rocas. "Empecé a correr. Entonces, una pared de agua cayó con estruendo como si fuera un terremoto", dijo a medios locales desde su cama de internación en el Centro Nacional de Traumatología de Katmandú.

Kumal, de 24 años, reveló que logró salvarse al quedar colgado en un árbol, según relató en diálogo con Reuters: "Si no hubiera habido un árbol de mango, me habría arrastrado la corriente y habría muerto".

El sistema del río Lhende Khola desbordó dos veces en poco más de un año, evidenciando la creciente inestabilidad del sistema de hielo del Himalaya.

Una riada es una crecida repentina, rápida y violenta del caudal de un río o arroyo. Y en pocas horas puede transformar un cauce tranquilo en una masa de agua, lodo y escombros capaz de arrasar con todo a su paso, como ocurrió este miércoles.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de desaparecidos y la asistencia a los heridos, mientras la población de la región intenta reconstruir sus vidas tras el trágico episodio.