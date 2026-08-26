Pino Hachado no abre este miércoles: nieve, hielo y viento complican el paso hacia Chile

El temporal golpea con fuerza a la cordillera neuquina y mantiene cerrado el paso fronterizo durante toda la jornada.

El mal tiempo volvió a complicar la circulación en la cordillera neuquina y Pino Hachado permanecerá cerrado durante todo este miércoles. La acumulación de nieve y hielo, el viento intenso, sumado a las condiciones de la ruta, llevaron a mantener interrumpido el tránsito en uno de los principales pasos fronterizos entre Neuquén y Chile.

La situación se da en una jornada marcada por un fuerte temporal en distintos sectores de la provincia. Las condiciones meteorológicas son especialmente complicadas en la zona cordillerana, donde la nieve se combina con ráfagas intensas y baja visibilidad , lo que dificulta el tránsito y obliga a extremar las precauciones.

Por el momento, no se habilitará el paso durante el miércoles. La reapertura quedará sujeta a la evolución del tiempo y a las tareas necesarias para garantizar condiciones seguras de circulación.

Un miércoles con varias alertas meteorológicas

El cierre de Pino Hachado coincide con un escenario meteorológico complicado para Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene distintas advertencias para este miércoles por lluvias, nevadas y viento.

En parte del oeste provincial rige alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones fuertes y persistentes. Para esa zona se esperan acumulados que pueden ubicarse entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores los registros podrían ser superiores.

El escenario puede generar complicaciones en caminos y rutas, especialmente en sectores donde las precipitaciones sean persistentes.

La nieve, otro de los problemas

La cordillera neuquina enfrenta además una alerta amarilla por nevadas. En las zonas alcanzadas por el aviso se esperan acumulaciones importantes, que podrían llegar a entre 30 y 60 centímetros.

El problema se agrava por el viento. Las ráfagas pueden levantar nieve acumulada y provocar sectores con visibilidad reducida, además de generar hielo sobre la calzada.

Por eso, las condiciones en las rutas cordilleranas pueden cambiar rápidamente y un tramo que inicialmente parece transitable puede presentar dificultades pocos kilómetros más adelante.

Viento fuerte en distintas zonas de Neuquén

El viento también será protagonista durante este miércoles. El SMN mantiene una alerta amarilla por viento para diferentes sectores de la provincia. Se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

La advertencia alcanza sectores como Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú y áreas del norte y centro de la provincia. En la cordillera, el viento se suma a las nevadas y genera un escenario todavía más complejo.

Qué pasa con Pino Hachado

El cierre del paso internacional responde justamente a esta combinación de factores. Nieve, hielo y viento hacen que no estén dadas las condiciones para habilitar el tránsito durante este miércoles.

Pino Hachado es uno de los pasos más utilizados para conectar Neuquén con la Región de La Araucanía, por lo que el cierre afecta tanto a quienes necesitan cruzar hacia Chile como a quienes tienen previsto ingresar a la provincia desde el país vecino.

La recomendación para quienes tenían previsto viajar es no dirigirse hacia el paso mientras permanezca cerrado y consultar los partes oficiales antes de emprender el viaje.

El panorama podría modificarse en las próximas horas de acuerdo con la evolución del temporal. Sin embargo, para este miércoles la decisión ya está tomada: Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada.