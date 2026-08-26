¿Hubo una "maniobra indebida" que terminó en tragedia? La Fiscalía ya investiga las muertes de los dos petroleros en Vaca Muerta

La fiscal Eugenia Titanti inspecciona el lugar junto a Bomberos para realizar las pericias en Rincón del Mangrullo. Se hacen las autopsias a los fallecidos. ¿Qué pasó?

La investigación por las muertes de los dos trabajadores petroleros ocurridas el martes en el yacimiento Rincón del Mangrullo de YPF quedó en manos de la fiscal Eugenia Titanti , a cargo de la región Vaca Muerta dentro del Ministerio Público Fiscal , y aún es muy temprano para definir una carátula en la causa, a pocas horas de la trágica explosión en la planta de gas.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci lamentó el fallecimiento de los trabajadores petroleros, pero fue categórico al señalar que "personal ajeno al convenio realizó maniobras indebidas ".

Este miércoles, la funcionaria se trasladó hasta el lugar del hecho para realizar una inspección junto a personal de Bomberos, en el marco de las pericias que buscan establecer las causas del episodio.

Se espera una profunda pericia para iniciar un camino de hipótesis sobre las circunstancias de la muerte, el recorrido y las funciones del personal y el estado de los materiales en las instalaciones.

El yacimiento Rincon del Mangrullo de YPF donde fallecieron los dos petroleros.

Titanti confirmó a LM Neuquén que la comitiva se dirigía hasta la planta "para hacer la inspección con bomberos". La fiscal precisó además que "hoy se harán las autopsias" de los dos trabajadores fallecidos, que será fundamental para recrear qué es lo que sucedió segundos previos a la explosión.

Yacimiento petrolero bajo custodia policial

Según pudo saber este medio, el predio quedó preservado desde la tarde-noche del martes bajo custodia policial, a la espera de las tareas periciales. Recién este miércoles se avanza con las autopsias y con el trabajo conjunto entre la fiscalía y Bomberos en el lugar del hecho, en un intento por reconstruir la secuencia que terminó con la vida de los dos operarios.

Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, ambos oriundos de Cutral Co. Según las primeras informaciones, Meliqueo murió en el lugar, mientras que Latorre fue trasladado en helicóptero a una clínica de Rincón de los Sauces, donde falleció horas más tarde a raíz de las heridas sufridas.

El episodio se produjo el martes por la tarde en la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria) del Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en sociedad con Pampa Energía (50% cada una), en cercanías de Añelo. Se trata de uno de los principales aportantes de gas no convencional de la petrolera en la cuenca neuquina.

Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre los dos petroleros fallecidos.

Según trascendió, el hecho se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión que derivó en una fuerte descompresión dentro de la planta.

La versión que circuló con más fuerza indica que un caño de 12 pulgadas (de unos 35 centímetros de diámetro y 12,7 milímetros de espesor) se habría roto al ingresar a una trampa receptora, y que el desprendimiento de una pieza metálica fue lo que impactó en los operarios. Se trata, hasta ahora, de una hipótesis que deberá confirmar la pericia técnica en curso.

Dos hipótesis, una sola pregunta central

De cara a las pericias, la investigación apunta a dilucidar dos posibles explicaciones que no son excluyentes entre sí. Por un lado, si hubo una falla de material o de una válvula en el sistema de la trampa receptora; por otro, si la tarea que se estaba realizando al momento del hecho correspondía o no al personal que la llevó adelante.

Esta segunda hipótesis cobró peso a partir de las propias declaraciones del gremio que representa a los trabajadores petroleros, encabezadas por Marcelo Rucci, que, si bien no tiene injerencia directa (los trabajadores eran de SUPE y Jerárquicos), es una voz autorizada en la industria.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa emitió un comunicado y aclaró que las víctimas "no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio" y sostuvo que ambos "habrían intentado realizar una operación que no les correspondía". Rucci, matizó luego esa versión. "No sabemos si fue una mala maniobra o un apuro, estamos esperando información", dijo.

Por el momento no hay imputados ni responsabilidades penales establecidas. La causa está en etapa de instrucción y las pericias en curso —autopsias y trabajo con Bomberos— buscarán determinar si hubo fallas mecánicas, de mantenimiento o de procedimiento operativo.

De cara a las pericias, la investigación apunta a dilucidar dos posibles explicaciones que no son excluyentes entre sí. Por un lado, si hubo una falla de material o de una válvula en el sistema de la trampa receptora; por otro, si la tarea que se estaba realizando al momento del hecho correspondía o no al personal que la llevó adelante.

"Hicieron una maniobra que no les correspondía"

Este miércoles, a primera hora de la mañana, Rucci fue contundente sobre la presunta desviación de los protocolos operativos del yacimiento. Según el gremialista, al momento del incidente, "no teníamos compañeros nuestros ahí, estaban en otra tarea", mientras que "gente de YPF fue a hacer una maniobra que no le correspondía tampoco".

Al ser consultado sobre el alcance de que la operación estuviera a cargo de personal fuera de convenio, Rucci fue taxativo al aseverar que la maniobra "es tarea de los operarios nuestros, de la gente de convenio colectivo nuestro".

"Se trabaja continuamente en el tema de seguridad. Todos sabemos que es una industria de riesgo", agregó.

Marcelo Rucci, líder de Petroleros Privado y actor de peso político en Vaca Muerta.

Finalmente, el referente sindical reclamó una investigación rigurosa que determine las responsabilidades de la operadora y del personal jerárquico a cargo. Al ser consultado sobre las derivaciones judiciales del caso, Rucci contestó que "por supuesto que sí" se avanzará en una investigación, reconociendo que "el hecho supera hoy todo lo que podamos hablar de acá para adelante porque estamos lamentando dos vidas".

Con indignación, concluyó que "evidentemente tuvo que pasar esto para que que se tome conciencia. Pero bueno, sabrán por qué. Tendrán que dar las explicaciones y asumir la responsabilidad quien la tenga" .