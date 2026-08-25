Tragedia en Vaca Muerta: quiénes son las dos víctimas fatales del incidente en Rincón del Mangrullo

El hecho ocurrió este martes por la tarde en cercanías a Añelo. Se conocieron las identidades de los operarios que murieron.

La comarca petrolera y la región continúan conmocionadas por el trágico incidente ocurrido este martes por la tarde en una planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria) del Bloque Rincón del Mangrullo , operado por YPF , en cercanías a Añelo , que dejó como saldo dos operarios muertos .

De acuerdo a la información recolectada, se trató de una descompresión fuerte en la planta separadora de gas del sector norte. En el lugar intervino personal de la firma, personal médico y de la Policía.

Desde la empresa confirmaron que rápidamente se desplegó un operativo con sus equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes ante estos casos.

Además, afirmaron que “lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia”.

Quiénes son las víctimas del incidente

Según información a la que pudo acceder LM Neuquén habría “reventado un caño de 12 pulgadas e ingresado a una trampa receptora, se desprendió parte de metal” que lamentablemente alcanzó al operario fallecido. De acuerdo a la información obtenida, la víctima fatal fue Jonathan Meliqueo.

Además, otro operario resultó gravemente herido. Se trata de Cristian Latorre, quien había sido derivado en helicóptero hacia una clínica para su asistencia, pero finalmente falleció.

Incidente controlado y qué dijo el Sindicato de Petroleros

Si bien desde YPF confirmaron que la situación ya se encuentra controlada, desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que "no son trabajadores de convenio" y que “fueron dos personas que intentaron operar algo que no correspondía”.

No obstante, "el sindicato puso su equipo y cadena sanitaria para atender la situación", además de que "lamentaron el accidente y acompañaron a la familia de la víctima".

Por último, desde la compañía petrolera remarcaron que se actualizará la situación “a medida que se disponga de información adicional”.

El yacimiento Rincón del Mangrullo es operado en sociedad al 50% con Pampa Energía y se consolidó en los últimos meses como uno de los mayores aportantes de gas no convencional de YPF en Vaca Muerta.