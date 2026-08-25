Tragedia en Vaca Muerta: confirmaron la muerte del segundo operario herido en el incidente de Rincón del Mangrullo

La trágica noticia fue confirmada por YPF pasadas las 20 de este martes.

Siguen las malas noticias. Poco después de las tres horas de darse a conocer un incidente que se llevó la vida de un operario , se confirmó que la segunda víctima, que había sido trasladada en helicóptero, falleció. El hecho fatídico ocurrió este martes por la tarde en el Bloque Rincón del Mangrullo , operado por YPF , en cercanías a Añelo.

Según los datos conocidos hasta el momento, se habría ocasionado por una falla en una línea de gas de alta presión. Desde la empresa petrolera YPF confirmaron que ambos operarios fallecieron.

"YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando. La compañía ya se puso puso a disposición de los familiares de ambos empleados y los acompaña en este difícil momento".

Lo que se sabe hasta el momento

De acuerdo a la información recolectada, se trató de una descompresión fuerte en la planta separadora de gas del sector norte. En el lugar intervino personal de la firma, personal médico y de la Policía.

Desde la empresa confirmaron que rápidamente se desplegó un operativo con sus equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes ante estos casos.

Quiénes son las víctimas del incidente

Según información a la que pudo acceder LM Neuquén habría “reventado un caño de 12 pulgadas e ingresado a una trampa receptora, se desprendió parte de metal” que lamentablemente alcanzó al operario fallecido. De acuerdo a la información obtenida, la primer víctima fatal fue Jonathan Meliqueo.

Además, otro operario resultó gravemente herido y horas más tarde falleció. Se trata de Cristian Latorre, quien había sido derivado hacia una clínica para su correcta atención.

Incidente controlado y qué dijo el Sindicato de Petroleros

Si bien desde YPF confirmaron que la situación ya se encuentra controlada, desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que "no son trabajadores de convenio" y que “fueron dos personas que intentaron operar algo que no correspondía”.

No obstante, "el sindicato puso su equipo y cadena sanitaria para atender la situación", además de que "lamentaron el accidente y acompañaron a la familia de la víctima".

Por último, desde la compañía petrolera remarcaron que se actualizará la situación “a medida que se disponga de información adicional”.

El yacimiento Rincón del Mangrullo es operado en sociedad al 50% con Pampa Energía y se consolidó en los últimos meses como uno de los mayores aportantes de gas no convencional de YPF en Vaca Muerta.