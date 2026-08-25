Alerta en Neuquén y el Alto Valle: ráfagas de viento de casi 90 km/h y precipitaciones complican a la región

El Servicio Meteorológico Nacional y la AIC emitieron alertas para toda la provincia por intensas ráfagas e inestabilidad.

Un importante cambio en las condiciones meteorológicas encendió las alarmas en Neuquén capital y toda la región del Alto Valle. Tras el ingreso de una masa de aire inestable desde el Océano Pacífico, la provincia ingresó en zona de alerta meteorológica por la presencia de viento fuerte, ráfagas extremas que podrían superar los 85 km/h y probabilidad de lluvias aisladas durante las próximas horas.

De acuerdo con los mapas oficiales del mapa de alertas y el pronóstico detallado de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , gran parte del territorio provincial se encuentra teñido de amarillo y naranja, lo que refleja un escenario de complicación urbana, vial y de riesgo por voladura de objetos o caída de ramas.

El fenómeno dominante para las próximas jornadas será indiscutiblemente el viento. Durante la noche del martes las ráfagas ya se hicieron sentir con velocidades de entre 60 y 69 km/h , pero el momento crítico se registrará durante el miércoles 26.

Según los datos oficiales, a lo largo de la tarde del miércoles las ráfagas alcanzarán su pico máximo, ubicándose en un rango de 79 a 87 km/h. La velocidad constante del viento oscilará entre los 42 y 50 km/h con dirección predominantemente del oeste y sudoeste, lo que obligará a extremar las precauciones para circular por la vía pública y al conducir en rutas provinciales y nacionales.

Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

El jueves continuará la presencia de ráfagas fuertes por la madrugada, alcanzando los 78 km/h, aunque hacia la tarde y noche comenzará una paulatina atenuación de la intensidad del viento.

Cómo estará el tiempo y qué pasará con las lluvias

A la par de las fuertes ráfagas, el tiempo se presentará inestable en la capital y los alrededores. Durante la noche del martes y las primeras horas del miércoles se mantiene una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, acompañada por abundante cobertura nubosa.

En cuanto a las temperaturas, la AIC prevé que las marcas térmicas se mantengan en rangos moderados, sin llegar a fríos extremos pero con marcada amplitud. Para el miércoles se aguarda una máxima de 17°C y una mínima de 8°C. Las marcas irán desde los 8°C o 10°C por la mañana hasta alcanzar el pico térmico hacia la tarde, antes del descenso nocturno.

Para el jueves 27, el termómetro marcará un leve descenso de las mínimas, ubicándose en los 5°C, mientras que la temperatura máxima volverá a rozar los 17°C en un marco de cielo parcialmente nublado y menor probabilidad de lluvias (0 a 10%).

Cómo estarán las rutas y el resto de la provincia

El mapa regional muestra una situación compleja en la zona cordillerana y el centro neuquino, donde rige una alerta de mayor nivel (naranja). En los pasos fronterizos y rutas cordilleranas, el temporal se manifestará con lluvias, nevadas intensas y viento blanco, lo que impactará de forma directa en la transitabilidad y la operatividad de las fronteras con Chile.

En las rutas del Alto Valle y la meseta, el principal peligro estará asociado a la visibilidad reducida por el polvo en suspensión que generará el viento, además de la desestabilización de vehículos de gran porte o de menor porte en tramos al descubierto.

Qué pasará durante el fin de semana

Hacia el cierre de la semana laboral y el comienzo del fin de semana, la tendencia meteorológica indica una paulatina estabilización del tiempo en Neuquén capital:

Viernes 28: Se espera una jornada fresca pero más calma. La temperatura máxima alcanzará los 16°C y la mínima se ubicará en 7°C. El viento disminuirá considerablemente, con ráfagas suaves de entre 42 y 50 km/h.

Sábado 29: El cielo estará parcialmente nublado con temperaturas agradables que llegarán a los 18°C de máxima y 6°C de mínima. Las ráfagas apenas rozarán los 40 a 50 km/h por la tarde.

Domingo 30: Se mantendrá el ambiente templado durante el día con 18°C de máxima y 5°C de mínima, aunque hacia la noche se prevé un nuevo incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían volver a marcar entre 60 y 69 km/h.

Ante este panorama de alerta meteorológica, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser volados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles o cartelería pública y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje por la provincia.