Alerta naranja: se esperan vientos de más de 120 km/h, hasta 70 mm de lluvia y fuertes nevadas

El SMN advirtió que se esperan fenómenos de gran intensidad para este martes. Qué zonas serán las más afectadas.

Nieve, tormentas y ráfagas de vientos marcarán el clima de esta jornada.

El mal tiempo vuelve a ganar protagonismo en distintas regiones de la Argentina, donde se espera un descenso de la temperatura y acompañada de intensos fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes una serie de alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos, con advertencias que alcanzan a siete provincias y que, en algunos sectores, ascienden a nivel naranja.

Según informó el SMN, rige una alerta por fuertes nevadas y se esperan acumulaciones de nieve de entre 60 y 150 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados puntualmente. En los sectores más bajos de Neuquén, las precipitaciones también pueden presentarse como lluvia o una mezcla de lluvia y nieve.

En tanto, para San Juan y Chubut rige una alerta amarilla por nevadas, donde la nieve acumulada puede alcanzar valores entre 30 y 60 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.

Debido a estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve y mantenerse informado sobre el estado de las rutas.

Alerta amarilla y naranja por lluvias

La otra advertencia de mayor intensidad alcanza a la zona montañosa de Neuquén, donde el nivel de alerta será naranja por lluvias persistentes.

El organismo nacional anticipó acumulados de entre 40 y 70 milímetros durante el período de alerta, aunque no descarta que puedan registrarse valores superiores de manera localizada. En los puntos más elevados, parte de esas precipitaciones podrían caer en forma de nieve.

En tanto, también rige una alerta amarilla para la zona centro y sur de la provincia de Neuquén, para la cordillera de Río Negro y Chubut. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local.

Fuertes vientos: ráfagas que pueden superar los 120 km/h

Otro de los fenómenos que marcará la jornada será el viento intenso. El SMN mantiene una alerta amarilla que alcanza sectores del oeste de San Luis, sur de La Rioja, Mendoza y Neuquén. En esas áreas se prevén fuertes vientos con velocidades que, según la zona, pueden ubicarse entre los 60 y 80 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas capaces de superar los 120 km/h.

En San Luis, por ejemplo, la advertencia se encuentra vigente durante buena parte de este martes y se esperan ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

Ante este panorama, el organismo recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar refugiarse cerca de árboles, postes o carteles y extremar las precauciones al conducir.

Qué significa una alerta amarilla y una naranja

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La alerta naranja, en cambio, advierte sobre fenómenos considerados peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. El sistema utilizado por el SMN tiene en cuenta tanto la intensidad prevista como otros factores que pueden aumentar el riesgo en cada región.

Por ese motivo, se recomienda consultar periódicamente las actualizaciones oficiales, especialmente antes de viajar hacia zonas cordilleranas o atravesar rutas afectadas por lluvia, nieve o ráfagas intensas.