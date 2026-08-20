Alerta por lluvias de hasta 50 mm y fuertes vientos: qué zonas estarán complicadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por precipitaciones abundantes y ráfagas intensas para este jueves.

Alerta por lluvias y fuertes vientos: qué zonas del país estarán complicadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas por lluvias intensas y fuertes vientos para distintas zonas del país durante este jueves.

De acuerdo con el SMN, las zonas afectadas pueden registrar fenómenos capaces de provocar inconvenientes en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y extremar las precauciones.

Las alertas meteorológicas forman parte del sistema mediante el cual el organismo nacional advierte sobre fenómenos que pueden representar un riesgo para la población y los bienes. El nivel amarillo es el primer escalón de advertencia y señala la posibilidad de eventos con capacidad de daño.

Alerta por intensas lluvias: a qué zonas afectará

El organismo emitió una alerta amarilla para este jueves por lluvias abundantes y persistentes, principalmente durante la tarde y la noche, con valores de precipitación acumulada de entre 40 y 50 milímetros. En algunos puntos, esos registros podrían ser superados.

precipitaciones están Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para distintos departamentos de dichas provincias.

Este tipo de precipitaciones puede generar acumulación de agua en calles, dificultades para circular y reducción de la visibilidad, especialmente durante los momentos de mayor intensidad. Ante este panorama, se recomienda no salir en caso de que no sea estrictamente necesario.

Alerta amarilla por fuertes vientos

La otra advertencia importante para este jueves se concentra en la provincia de Buenos Aires y Río Negro, donde rige una alerta amarilla por fuertes vientos para buena parte de la costa atlántica.

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

La zona alcanzada se extiende desde General Lavalle hasta Patagones, sobre el frente costero bonaerense y sobre el rionegrino se encuentra bajo advertencia Viedma.

Las condiciones estarán asociadas además al ingreso de una masa de aire de origen polar, que comenzará a provocar un marcado descenso de las temperaturas sobre la Patagonia, la región central y, posteriormente, el noreste argentino en los próximos días.

El avance del aire frío favorecerá también condiciones ventosas, por lo que se recomienda prestar especial atención a objetos que puedan desprenderse o volarse, particularmente en espacios abiertos y zonas costeras.

Recomiendan seguir las actualizaciones oficiales

Las alertas pueden modificarse a medida que avanza la jornada y cambia la evolución de los sistemas meteorológicos. Por eso, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, organismos provinciales y Defensa Civil.

También se recomienda revisar el estado de rutas antes de viajar, especialmente en las zonas alcanzadas por fuertes lluvias o viento, y respetar las indicaciones de las autoridades locales ante eventuales restricciones.

El escenario meteorológico estará acompañado además por un marcado descenso de las temperaturas debido al ingreso de aire polar, que se hará sentir especialmente durante los próximos días.