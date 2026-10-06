Quién es Nidal Hasan, el psiquiatra que será ejecutado por un pelotón de fusilamiento en pleno siglo XXI

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aprobó fusilarlo. La decisión fue confirmada por el Pentágono.

Ya pasaron casi 17 años desde que el nombre de Nidal Hasan quedó marcado en la historia de Estados Unidos.

En las últimas horas se conoció una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , por la que un psiquiatra que asesinó a más de un decena de personas será fusilado.

Ya pasaron casi 17 años desde que el nombre de Nidal Hasan quedó marcado en la historia de Estados Unidos, por protagonizar uno de los tiroteos más letales en una base militar.

Hasan fue psiquiatra del Ejército de EE.UU y era mayor del Ejército estadounidense, abrió fuego en una instalación médica de Fort Hood, Texas, y mató a 13 personas e hirió a otras 32.

Tras ser condenado, ahora el presidente de Estados Unidos aprobó que la sentencia se cumpla mediante pelotón de fusilamiento.

Quién es Nidal Malik Hasan

Nidal Malik Hasan es un estadounidense de origen palestino y trabajaba como psiquiatra militar, y cometió una masacre a pocas semanas de ser desplegado en Afganistán.

Fue el 5 de noviembre de 2009 cuando ingresó a la base militar al grito de "Allahu Akbar" (Dios es el más grande). Ese día, ingresó armado al edificio donde los soldados se preparaban para misiones en zonas de combate y comenzó a disparar con una pistola semiautomática equipada con mira láser.

Trece personas fueron asesinadas, entre ellas una soldado embarazada, recordó el medio Military Times. Y otras 32 resultaron heridas.

El ex sargento de Estado Mayor del Ejército Patrick Zeigler recibió cuatro disparos durante el ataque y pasó casi un año recuperándose en distintos hospitales. “Me miró directamente a los ojos mientras me apuntaba con el arma y, una fracción de segundo después, ya estaba tirado en el piso con un agujero en la cabeza”, declaró.

El ataque terminó cuando una mujer policía le disparó y logró detenerlo. Hasan sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado y desde entonces utiliza una silla de ruedas.

La condena que recibió

Hasan, que fue condenado a muerte en 2013 por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato, se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

Durante el juicio, Hasan se describió como un soldado que había “cambiado de bando” y asumió su propia defensa: no llamó testigos, renunció a interrogar a los de la Fiscalía y no presentó alegato final. Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron preocupación de que buscara su propia ejecución.

Durante el juicio, salieron a la luz sus contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki y su oposición a las intervenciones estadounidenses en Irak y Afganistán. Desde su condena, Hasan permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas.

El fusilamiento aprobado por Donald Trump

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó fusilar al exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan.

La decisión fue confirmada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien señaló que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y que Trump dio su aprobación.

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EE.UU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009", publicó Parnell en su X.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Si finalmente se concreta, será la primera ejecución de un condenado por la justicia militar estadounidense desde 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado por violar a una niña de 11 años, y la primera por fusilamiento desde 1945, cuando el soldado Eddie Slovik fue ejecutado por deserción durante la Segunda Guerra Mundial.

Este método es excepcional en Estados Unidos: solo cinco estados —Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah— lo contemplan en su legislación, aunque las condiciones varían en cada uno.