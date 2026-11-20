El plenario de secretarios generales cuestionó el frente electoral de Jorge Sobisch y Carlos Quintriqueo. Exigió una mesa de negociación y declaró nula una asamblea de Neuquén capital.

ATEN rechazó la propuesta del Gobierno y anunció paros de 48 y 72 horas.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó este mediodía en Cutral Co un Plenario de Secretarios Generales en el que resolvió rechazar la propuesta salarial del Gobierno provincial y anunciar un plan de lucha con paros de 48 y 72 horas. Además, exigió una convocatoria urgente a la mesa de negociación.

El encuentro sesionó bajo la presidencia honoraria de Carlos Fuentealba, a pocos meses de cumplirse 20 años de su fusilamiento. Durante el plenario, los representantes gremiales también repudiaron por unanimidad la aparición pública del exgobernador Jorge Sobisch y el acercamiento de Carlos Quintriqueo, al que calificaron como una "traición a la clase trabajadora". En ese marco, ratificaron el pedido de renuncia inmediata del dirigente de ATE a la conducción de la CTA Autónoma.

Antes del informe de las seccionales, se comunicó la impugnación de la asamblea realizada el 19 de noviembre en el CPEM N° 72 de Neuquén capital. La presentación fue realizada por afiliados ante la Comisión Directiva Provincial y denunció irregularidades, situaciones de violencia y prácticas antisindicales.

La conducción provincial resolvió hacer lugar al planteo y declaró la "invalidez y nulidad absoluta" de la asamblea. También dejó sin efecto todo lo resuelto durante ese encuentro.

Según explicaron, la decisión responde al deber de garantizar el cumplimiento del estatuto de ATEN y preservar espacios de discusión "libres de todo tipo de Violencias, plurales y democráticas".

Al respecto, la secretaria general del gremio sostuvo: “Esta resolución es en defensa de la democracia sindical de aten. No vamos a naturalizar la violencia, ni la injuria, ni la difamación de compañerxs por pensar distinto”.

En el mismo sentido, agregó: “Somos parte de un sindicato que tiene una historia enorme en Neuquén. Llegar a cercenar la palabra de la Secretaria Adjunta de aten, es cruzar un límite. Que quede claro que aten no va a ser un nido de intolerancia y violencia".

Los paros que resolvió ATEN

Luego de escuchar los informes de los secretarios generales, el plenario definió una serie de medidas y posicionamientos:

Rechazar la propuesta realizada por el Gobierno provincial y exigir una convocatoria urgente a la mesa de negociación.

Repudiar el frente electoral de Sobisch y Quintriqueo y ratificar el pedido de renuncia de este último a la conducción de la CTA.

Realizar un paro de 48 horas el miércoles 25 y jueves 26, con permanencia en Casa de Gobierno.

Llevar adelante un paro de 72 horas durante la semana siguiente, con acciones en Casa de Gobierno. En caso de no recibir una convocatoria a la mesa de negociación, las asambleas se realizarán el tercer día de la medida.

Participar de las actividades en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Del plenario participaron secretarios generales de las seccionales de Andacollo, Villa La Angostura, Picún Leufú, Cutral Có, Zapala, Villa El Chocón, Centenario, Plottier, Aluminé, Neuquén, Junín de los Andes, Las Coloradas, San Patricio del Chañar, Añelo, San Martín de los Andes, El Huecú, Senillosa, Loncopué y Piedra del Águila.