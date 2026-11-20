Hay un pedido al TSJ de declarar la emergencia judicial y que no haya receso en enero para recuperar las causas frenadas. ¿De qué se trata?

Al tiempo que en los pasillos de Ciudad Judicial ya se habla de la "pre feria" y el conflicto con los empleados judiciales no encuentra salida, en la Legislatura de Neuquén apareció una propuesta que promete abrir debate y es que este año no haya vacaciones de verano en los tribunales neuquinos. Se habla de cancelar directamente la feria judicial en enero del 2027.

La diputada provincial Gisselle Stillger , del bloque Arriba Neuquén , presentó un proyecto de comunicación que insta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a declarar la emergencia del servicio de justicia y a suspender, de manera excepcional y por única vez, la feria judicial de enero de 2027.

"Las necesidades de quienes esperan una cuota alimentaria, una indemnización o la resolución de un conflicto familiar no entran en receso.Después de tantas jornadas de actividad afectada, necesitamos medidas concretas para recuperar el tiempo perdido y evitar que las demoras se extiendan durante otro año", sostuvo la legisladora, que además es abogada.

Hay un pedido para que no haya receso judicial en enero de 2027.

La iniciativa fue presentada este último miércoles y dirigida a la presidenta a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, y plantea que durante los días hábiles de enero los organismos judiciales funcionen de manera ordinaria. Incluye atención al público, despacho de expedientes, audiencias y el curso normal de los plazos procesales.

Qué propone el proyecto de la feria judicial: recuperación de causas

El proyecto pide que la emergencia sea transitoria, con un plazo de vigencia y evaluaciones periódicas. También solicita un plan extraordinario de recuperación que releve las causas pendientes en cada organismo y fuero, fije metas de despacho verificables, reprograme audiencias y refuerce las áreas de notificaciones, mandamientos y órdenes de pago.

Según el proyecto, ese plan tiene que priorizar los casos urgentes y de personas en situación de vulnerabilidad.

Para que no falte personal, la propuesta prevé turnos y una reprogramación fundada de las licencias de magistrados, funcionarios y empleados, "con resguardo del derecho al descanso".

Además, le pide al TSJ que en quince días hábiles informe a la Legislatura qué medidas tomó, cuántas causas tiene pendientes y cómo piensa organizar enero.

En los fundamentos, Stillger recuerda que hubo medidas de fuerza en febrero, marzo, abril, octubre y noviembre de 2026. Sostiene que la persistencia del conflicto y la cercanía del receso configuran "una situación de gravedad institucional".

La diputada aclaró que no busca desconocer el reclamo de los trabajadores, pero puso una condición. "Los salarios, los concursos y la carrera judicial deben discutirse con los tribunales funcionando. La ciudadanía no puede quedar sometida a una espera indefinida", expresó.

"Los salarios se discuten con los tribunales funcionando"

Sobre el alcance de la iniciativa, remarcó que la decisión es del TSJ. Para eso cita el artículo 240 de la Constitución provincial, que le da al Tribunal la superintendencia del Poder Judicial, y la Ley 1436, que lo faculta a fijar ferias y suspender términos.

"Desde la Legislatura tenemos la responsabilidad de representar a quienes están esperando una respuesta. La situación ha llegado a extremos insostenibles y exige un pronunciamiento institucional. Respetar la división de poderes también implica pedir que cada uno cumpla con la responsabilidad que tiene frente a la sociedad", afirmó.

El proyecto llega en el peor momento de la negociación entre el TSJ y el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun). Hace semanas, el gremio que conduce Santiago Alonso denunció un "silencio total" del Tribunal y reclamó que se reabriera la paritaria. Para entonces, la mayoría de los estatales ya había cerrado acuerdos por IPC.

Santiago Alonso, secretario general de Sejun. Claudio Espinoza

El 10 de noviembre hubo retiro de actividades y movilización en la capital, con paro de 24 horas en las circunscripciones del interior. Al día siguiente hubo otra jornada de huelga.

El 12 de noviembre el TSJ presentó una nueva propuesta, que según el proyecto de Stillger incluía subas del 4% para noviembre y del 3% para enero de 2027, más actualizaciones por inflación. Un día después, el plenario de Sejun la rechazó. Desde entonces, el conflicto también abarca los concursos, la capacitación y la carrera judicial.

Desde el gremio, Alonso viene negando que haya una paralización o un atraso generalizado de expedientes. Sostiene que las oficinas siguen abiertas durante las protestas.

La presión de los abogados

El reclamo de Stillger se suma al de los abogados, que vienen denunciando escritos sin despacho, oficios que tardan semanas en firmarse y expedientes que no avanzan. En sus comunicados del 12 y del 16 de noviembre, el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén pidió medidas extraordinarias para normalizar el servicio y propuso evaluar, entre otras alternativas, que la feria se suspenda para magistrados y funcionarios.

A ese reclamo se sumó un grupo de abogados independientes, que pidió terminar con el paro. Recordaron que no cobran sueldo fijo ni aguinaldo y que sus ingresos dependen de que las causas avancen.

No es la primera vez que la diputada apunta contra el receso. En marzo presentó otro proyecto de comunicación para que la feria anual se redujera a la mitad: una semana en julio y dos en enero. En ese momento argumentó que el nuevo Código Procesal Civil Adversarial exige celeridad.

Enero, mes electoral

Hay un dato que se cruza con el debate. Por las elecciones provinciales del 14 de febrero, el Juzgado Electoral ya tiene habilitada la feria de enero. Una parte del Poder Judicial trabajará igual durante el verano. Lo que todavía no está claro es si el TSJ tomará el guante y extenderá esa actividad al resto de los fueros.