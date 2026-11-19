Bajo la firma del secretario General de la Central a nivel nacional se marcó postura por la coalisión del representante de los estatales en la provincia de Neuquén con el exgobernador.

De la sorpresa a la polémica. La alianza electoral del secretario General de la CTA Neuquén , Carlos Quintriqueo, recientemente reelegido, con el gobernador Jorge Omar Sobisch para las elecciones 2027 recibió el repudio no sólo de los gremios locales sino también nacionales.

Desde la Mesa Nacional de la Central de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T) consideraron "inadmisible la actitud de Carlos Quintriqueo, que se postuló para encabezar la Lista 10 de la CTA de Neuquén y, a poco de resultar electo, selló una alianza con Jorge Sobisch". Recordaron que fue "el gobernador de la provincia en el momento del asesinato del maestro Carlos Fuentealba , a consecuencia del accionar represivo ordenado por quien en ese tiempo promovía su candidatura a presidente de la Nación en nombre de la 'manó dura'".

Bajo la firma del secretario General de la CTA, Hugo Yasky, el comunicado recordó que durante años lucharon por el juicio y castigo a los responsables de ese crimen. Al tiempo que destacaron que reclamaron, junto con ATEN y CTERA, por justicia completa para que el entonces gobernador Jorge Sobisch fuera puesto también en el banquillo de los acusados. En referencia al momento cuando se quiso cerrar la causa condenando solamente a los autores materiales.

Hugo Yasky cargó duro contra las políticas del gobierno nacional.

Falta de compatibilidad y grave traición

Desde la Central citaron al documento que firmaron en conjunto ATEN, SEJUN y CTERA: "No es compatible estar de los dos lados: representar a los trabajadores y aliarse políticamente con quien fue el máximo represor de nuestra clase trabajadora".

E indicaron que consideran "una grave traición a la clase trabajadora y una afrenta a la historia de la CTA-T que quien encabezó nuestra lista en Neuquén fuera capaz de establecer un acuerdo electoral con Jorge Sobisch, responsable político del asesinato de nuestro compañero".

Para finalizar, remarcaron que desde la Mesa Nacional acompañan "los pedidos de renuncia al cargo de secretario general de la CTA-T de la provincia de Neuquén que han hecho a Carlos Quintriqueo tanto ATENcomo SEJUN y CTERA".