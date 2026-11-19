Una serie de eventos tendrán lugar a partir de este sábado: Capusotto, Lucho Mellera y el regreso de la Ópera a la capital provincial. También un documental neuquino que se podrá ver en CABA.

La cartelera neuquina ofrecerá una serie de propuestas para todos los gustos para los próximos días. Música, humor, propuestas teatrales y un documental neuquino que se exhibirá en Buenos Aires. Algunos con las entradas agotadas como el comediante Lucho Mellera , conocido por ser uno de los referentes del stand up argentino.

De la mano de Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd llega durante este fin de semana una imperdible comedia negra a la región: “Tirria”. Encabezan un elenco de lujo en una disparatada historia sobre el honor, los secretos y la farsa de las apariencias.

La trama de la comedia refleja la vida de los Sobrado Alvear, una tradicional familia patricia argentina venida a menos. Arruinados económicamente, cada verano fingen partir hacia el viejo continente para mantener el estatus. Sin embargo, nadie conoce su verdadero secreto: pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su propia mansión, sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche y disfrutando de paseos imaginarios por una Europa hecha de puros recuerdos.

Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, su fiel criado y “casi de la familia”, se ocupa de sostener la farsa. Pero Hilario está dispuesto a llegar a extremos insospechados con tal de salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de su propio sirviente?

"Tirria" se define como un juego de máscaras, como cine dentro del teatro y una "comedia demoníaca" que rinde homenaje a las tradicionales comedias de teléfono blanco del cine argentino clásico, alimentándose al mismo tiempo de la rica tradición del grotesco nacional. Una propuesta que rescata el espíritu de una época en la que lo popular y la alta cultura no estaban enfrentados, prometiendo devolver la mística del gran Teatro Argentino a la Calle Corrientes.

Se presentarán el 21 de noviembre en Cipolletti en CCC, el 22 en Neuquén en Casino Magic y el 23 en Fundación Cultural Patagonia de General Roca.

Tirria se presenta en la región

Ficha técnica

Elenco: Diego Capusotto, Andrea Politti, Rafael Spregelburd, Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés.

Dramaturgia: Lucas Nine y Nancy Giampaolo.

Dirección: Carlos Branca.

El rey del stand up

Luciano Mellera, conocido como Lucho por sus seguidores en redes y consumidores del stand up, se presentará en Neuquén este fin de semana con entradas ya agotadas.

También es un referente indiscutido del stand up internacional. Cuenta con 17 años de trayectoria,es considerad el comediante que revolucionó la escena argentina agotando estadios continúa llevando su humor por todo el mundo.

Mellera dejó atrás su exitosa carrera como creativo y redactor publicitario para transformarse en uno de los mayores exponentes del stand up de habla hispana. Desde hace diecisiete años recorre incansablemente distintos escenarios de Argentina y el resto del mundo, consolidando un estilo único que cautiva a multitudes.

A lo largo de su carrera, Mellera ha alcanzado logros sin precedentes para la comedia local:

Movistar Arena Histórico: En el año 2025, se convirtió en el primer comediante en presentar su unipersonal en el Movistar Arena de Argentina ante 11.500 personas, agotando las entradas de dos funciones en cuestión de horas.

Hito en el Luna Park: Protagonizó el primer show de Stand Up de Argentina en un estadio, llenando el mítico Luna Park junto a Lucas Lauriente, con quien además realizó una gira histórica por las 23 provincias del país.

Especial en Netflix: En 2018 estrenó Infantiloide, su especial de comedia original para la plataforma de streaming global.

EDx Río de la Plata: Participó en seis oportunidades cerrando las prestigiosas jornadas frente a más de 10.000 personas en cada ocasión, logrando incluso llevar su humor al mismísimo Teatro Colón.

Comedy Central: Formó parte del selecto elenco elegido por la cadena internacional, grabando tres especiales de comedia transmitidos para toda Latinoamérica.

Su faceta actoral

Llevó sus show por países tales como Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, España, Inglaterra, Alemania y Francia.

Además de su carrera sobre las tablas de Stand Up, ha demostrado su gran versatilidad como actor: protagonizó junto a Lucas Lauriente la obra teatral «Quedate conmigo, Lucas», escrita por Hernán Casciari.

Además, formó parte del elenco de la exitosa serie de comedia «Felices los Seis», emitida por la plataforma Max (HBO) con gran repercusión en toda Latinoamérica.

Actualidad y streaming

Hoy en día, además de continuar girando de forma internacional con sus presentaciones en vivo, es uno de los cuatro integrantes y creadores de "Aislados el Podcast", el exitoso formato semanal que comparte junto a sus colegas Nicolás de Tracy, Lucas Lauriente y Nanutria.

La Ópera se presenta en Neuquén

La Fundación BPN anunció dos nuevas presentaciones de Madama Butterfly, ópera en tres actos de Giacomo Puccini, junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén. Serán el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 20 en el Cine Teatro Español.

Está producida íntegramente por la Fundación BPN. Se trata de una puesta que reúne a más de 100 artistas en escena y cuenta con la dirección musical del Maestro Andrés Tolcachir, la dirección escénica de Boris y el diseño de vestuario de Stella Maris Müller.

Se interpretará en italiano con sobretitulado en castellano. El reparto está integrado por destacados cantantes líricos de trayectoria nacional e internacional como Virginia Lia Molina (Cio-Cio-San), Enrique Folger (Pinkerton), Luis Gaeta (Sharpless), César Barrera (Goro), Ana Belanko (Suzuki) y Roberto Castillo (Bonzo-Yamadori).

ENTRADAS

- Filas 01 a 07: $55.000.- - Filas 08 a 17: $50.000.-

- Filas 18 a 29: $45.000.- Venta exclusiva en Boletería del Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, ciudad de Neuquén) de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas. Sábado 28/11, desde las 17:00.

Sobre Madama Butterfly La obra narra la historia de Cio-Cio-San, una joven japonesa que contrae matrimonio con un oficial de la marina estadounidense y deposita en esa unión sus expectativas de futuro. Una trama marcada por el amor, la espera y el desencuentro, que cobra fuerza a través de una de las historias más emblemáticas del repertorio operístico. Transmitirá en vivo Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

Organiza: Fundación BPN.

Acompañan: Gobierno de la Provincia del Neuquén y BPN.

El llamado del Lanín

El documental mapuche llega a las pantallas de Buenos Aires:" Neyen Mapu. El llamado del Lanín". Tendrá tres funciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): el 26 de noviembre y el 3 de diciembre en el Cine Gaumont, y el 2 de diciembre en Sala Lúcida.

Fruto de años de investigación y trabajo en el territorio, la película invita a escuchar las voces del pueblo mapuche como una perspectiva desde la cual pensar cuestiones universales: la relación con la naturaleza y el cuidado de la vida, el buen vivir.

Neyen Mapu. El llamado del Lanín, documental dirigido por la comunicadora mapuche Mara Collinao, llega a Buenos Aires para compartir una historia profundamente arraigada al conocimiento del pueblo mapuche con públicos de todo el país.

En torno al Pijañ Mawiza Lanvn —el volcán Lanín—, la película recupera las voces, memorias y conocimientos del pueblo mapuche. A través de testimonios, registros de archivo e imágenes contemporáneas, se adentra en el Gejvpun Zugu, ceremonia de comunicación con el Lanín, y aborda los vínculos entre espiritualidad, comunidad y naturaleza. También pone en diálogo estos saberes con problemáticas actuales, como el retroceso de las nieves eternas de la cumbre del volcán, los cambios en los sistemas de agua del territorio, el cambio climático y la presión del turismo invasivo sobre el ambiente. Su mirada aporta a los debates contemporáneos sobre derechos indígenas, protección ambiental y sostenibilidad, planteando que la defensa del Lanín no es solo una causa mapuche, sino una necesidad que involucra a toda la sociedad. Y propone reflexionar sobre cómo habitamos y cuidamos los lugares de los que depende nuestra propia vida.

Producido por Radio y Televisión del Neuquén (RTN) junto al colectivo de comunicación con identidad Mapuce Kimvn, la obra es resultado de años de investigación, escucha y registro junto a comunidades y referentes mapuche. Un proceso que encuentra en el cine una forma de transmitir conocimientos ancestrales y abrir nuevas conversaciones sobre la relación entre las personas y el entorno que habitan.

Del cine patagónico a las pantallas de Buenos Aires

La llegada a salas porteñas representa una oportunidad para ampliar la circulación de una producción realizada en Neuquén y acercar al público de Buenos Aires otras voces y perspectivas sobre la identidad y la cultura de nuestro país. Su proyección en el Cine Gaumont, sala emblemática para la exhibición del cine argentino, adquiere un valor especial para una película nacida desde la comunicación pública y el trabajo audiovisual regional.

En su recorrido, Neyen Mapu obtuvo el premio a Mejor Película Documental de la Competencia Patagónica del MUMA FEST y fue seleccionada en el Festival Audiovisual Neuquén (FAN), la

Muestra de Cine Indígena TUWUN de Wallmapu (Chile), el LANAFF Latin and Native American Film Festival (EE. UU.), el Golden FEMI Film Festival (Bulgaria) y la 10.ª Muestra Audiovisual La Imagen de la Memoria (Colombia). También fue finalista del FICNOVA 2026, Festival Internacional de Cine de la No Violencia (España, México, Chile y Argentina).

Una película que invita a mirar de nuevo

Neyen Mapu. El llamado del Lanín propone una experiencia que combina cine, memoria y reflexión ambiental. Su pregunta de fondo no se agota en la defensa de una montaña: interpela nuestra relación con la naturaleza, con los saberes transmitidos entre generaciones y con las formas de vida que conviven en un mismo territorio.

En tiempos en que las consecuencias de la crisis climática se vuelven cada vez más visibles, la película acerca una perspectiva que invita a escuchar conocimientos históricamente relegados y a pensar el cuidado del ambiente desde una relación de respeto e interdependencia.

Las funciones en Buenos Aires invitan a encontrarse con una película nacida en Neuquén, construida a lo largo de años de trabajo territorial y realizada desde la comunicación pública y con identidad. Un documental que lleva la voz de las comunidades a la pantalla grande y recuerda que, para comprender un territorio, a veces el primer paso es detenerse a escuchar lo que tiene para decir.

FUNCIONES:

CINE GAUMONT

Jueves 26 de noviembre de 2026 | 20 h

Jueves 3 de diciembre de 2026 | 20 h

Av. Rivadavia 1635 | CABA

SALA LÚCIDA

Miércoles 2 de diciembre de 2026 | 19:30 h

Av. Cabildo 4740 | CABA

Película: Neyen Mapu. El llamado del Lanín

Dirección: Mara Rocío Collinao

Producción: Radio y Televisión del Neuquén (RTN) y Mapuce Kimvn Duración: 56 minutos