El psicólogo y psicoanalista dejó una reflexión sobre las rupturas sentimentales y dio consejos para afrontar el duelo de la mejor manera.

Gabriel Rolón es psicólogo, psicoanalista y escritor . Desde hace varios años, se convirtió en una voz autorizada para hablar de temas como la búsqueda de la felicidad, el deseo y el desafío de aceptar las frustraciones. Y ahora, en una reciente entrevista, dejó una reflexión sobre el amor , las rupturas sentimentales , las pérdidas y los duelos .

En diálogo con La Fórmula Podcast, el especialista se refirió a la dificultad que existe actualmente para aceptar las emociones dolorosas y explicó por qué considera que es necesario darle un espacio al sufrimiento , en lugar de intentar reemplazarlo rápidamente con actividades, distracciones o pensamientos positivos.

Para el psicólogo y psicoanalista, el sufrimiento que aparece después de una pérdida está directamente relacionado con el valor que tenía aquello que ya no está. En ese contexto, criticó las frases que promueven la obligación de estar bien todo el tiempo y que presentan la tristeza como algo que debe superarse rápidamente.

Gabriel Rolón, psicólogo, psicoanalista y escritor.

“Hay como una especie de 'pum para arriba', con frases como: 'Si querés, podés', 'Si te lo proponés, lo vas a lograr'. Hay una excesiva buena onda que van en contra de lo que ocurre realmente en un ser humano”, dijo. Y añadió: “Decirle a alguien a quien su pareja dejó: 'No te preocupes, ¿vos sabés la cantidad de mujeres y hombres que hay en el mundo?'. Es una tontería. La respuesta que yo te daría es: 'No, eso es mentira, no hay ninguna. Era ella, no hay ninguna'. Y hasta que no haga el duelo, va a ser ella”.

Según Rolón, “el dolor no es algo malo”. Por el contrario, “es el registro psíquico que tenemos de estar dando una batalla para volver a ponernos de pie después de haber sufrido algo tan complicado como la muerte de un ser querido o la pérdida de un amor o de un trabajo”.

Cómo aprender a convivir con las ausencias y atravesar un duelo

Uno de los principales consejos del especialista es no escapar de las emociones que aparecen después de una pérdida. Para atravesar un duelo, sostiene que primero hay que reconocer lo que se siente, sin intentar disimularlo ni apresurar los tiempos de recuperación. En ese sentido, Rolón pidió “no disfrutar del padecimiento”.

“Te deja alguien y llegás a tu casa, a media luz, ponés música triste y te ponés a ver mensajes, a ver qué está haciendo o a leer los viejos mails donde te declaraba su amor alguien que ya no existe, porque el que está ahora no te ama más. Si vas en busca del dolor, eso es un masoquismo innecesario”, dijo.

"Lo que duele, duele porque antes fue amor”, afirmó Rolón sobre los sentimientos tras una ruptura.

Sin embargo, remarcó que hay “un dolor que es inevitable, porque lo que duele, duele porque antes fue amor”. “Si no fue amor, no duele. Y si amás, te va a doler. Entonces, cuando vos aceptás el reto de amar algo, si sale mal o se pierde, va a doler, porque se amó, porque se puso mucho en juego”, sostuvo.

De todos modos, afirmó que el duelo “justamente consiste en darle espacio a ese dolor, al dolor de la pérdida de algo que se quiere, para resolverlo, no para taparlo con cosas”. Por eso, este proceso no consiste en borrar lo vivido ni en fingir que aquello que se perdió nunca tuvo importancia. “Ahora hay algo que no tengo, que es ese sueño, ese amor, pero hay algo que sí tengo: ese recuerdo y mi capacidad de superar aquellos momentos en los que lo que amo sale mal”, aseguró.

Qué hacer cuando aparece la tristeza, según la experiencia personal de Rolón

Durante la entrevista, el especialista compartió algunas herramientas que utiliza para atravesar sus propios momentos difíciles. “Lo primero que me sirve a mí es no escaparme del dolor. Yo lo miro de frente: sí, estoy triste, estoy dolido, estoy sufriendo. Es parte de atravesar este dolor. Acá está, y le presento mi batalla. Eso me ayuda mucho”, sostuvo.

Según el especialista, el duelo consiste en darle espacio al dolor y no buscar taparlo.

Para Rolón, intentar ocultar una emoción no significa que desaparezca. Puede permanecer durante mucho tiempo y reaparecer hasta que la persona encuentre la manera de elaborar lo que sucedió. “El dolor es como el agua: por algún lado se filtra”, graficó.

El psicoanalista destacó la importancia de apoyarse en los afectos para sobrellevar el momento. “Me tomo de las cosas que amo: de mis afectos, de la música. Por ejemplo, me pongo a estudiar una partitura en piano, a tocar algo en la guitarra, me voy a ver una obra de teatro, me reúno con amigos, con mi familia, con las personas que amo. Según sea la pérdida, con mi esposa, si lo que he perdido va por otro lado. Yo me permito aferrarme a mis amores”, cerró.