APERTURA Patagonia Flooring inauguró su showroom en Neuquén: un espacio donde confluyen diseño, arte y arquitectura

La empresa líder en fabricación, comercialización e instalación de pisos de madera y revestimientos, abrió sus puertas en pleno centro de la capital.

Patagonia Flooring inauguró este martes su showroom en Neuquén capital , con una propuesta que c ombina diseño, arte y arquitectura . Bajo el cielo del atardecer, acompañada de música en vivo, gastronomía e invitados especiales, la empresa argentina, que celebra sus 25 años de trayectoria , presentó su nuevo espacio en una de las esquinas tradicionales de la ciudad.

Ubicado en Carlos H. Rodríguez al 190 , esquina Almirante Brown, el local reúne una amplia variedad de pisos y revestimientos con muebles de diseño y obras de arte. La propuesta fue impulsada por Ivana Quiroga y su marido Gustavo Varni , propietarios del espacio, quienes apostaron por un concepto que busca trascender la exhibición tradicional de productos.

La inauguración contó con la presencia del modelo y conductor Iván de Pineda , embajador de la marca; el economista Gustavo Lazzari y el CEO y fundador de Patagonia Flooring, Daniel Saramaga.

También participó la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, junto a arquitectos, diseñadores y profesionales vinculados al sector de la construcción.

Omar Novoa

La velada incluyó una degustación gastronómica, la presentación de un cuarteto de cuerdas, musicalización a cargo de DJs y sorteos para los asistentes.

El encuentro permitió conocer las instalaciones y descubrir una propuesta que busca integrar los materiales de construcción con diferentes expresiones artísticas.

Omar Novoa

Una propuesta que combina diseño, arte y arquitectura

En diálogo con LM Neuquén, Ivana Quiroga y Gustavo Varni compartieron su entusiasmo por la apertura del nuevo showroom. "Estamos felices. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Apostamos por esta ciudad. Nosotros somos nacidos acá. Elegimos esta ciudad para vivir, para criar a nuestros hijos y para estudiar", expresaron.

Quiroga, quien es artista y diseñadora del hábitat, explicó que la propuesta surgió de su propia formación y de la intención de crear un espacio diferente.

"Yo estudié interiorismo y diseño del hábitat acá en la ciudad. Así que estamos felices de poder abrir este nuevo showroom de Patagonia Flooring en esta situación de tanto crecimiento de Neuquén", señaló. "Yo estudié interiorismo y diseño del hábitat acá en la ciudad. Así que estamos felices de poder abrir este nuevo showroom de Patagonia Flooring en esta situación de tanto crecimiento de Neuquén", señaló.

Omar Novoa

La propietaria destacó que el nuevo local no se limita a exhibir pisos y revestimientos, sino que propone una experiencia integral para quienes buscan diseñar, construir o renovar sus viviendas.

"La idea es poder no solo mostrar el piso en sí mismo, sino presentarlo como una elección de cómo querés vivir tu casa", explicó.

En este sentido, remarcó la versatilidad de los más de 400 productos que comercializa Patagonia Flooring, una variedad que permite trabajar con diferentes estilos, materiales y terminaciones. "Como diseñadora me da una gran posibilidad de crear", aseguró.

Omar Novoa

Por su parte, Varni destacó la oportunidad comercial que representa Neuquén para la empresa. "Neuquén está creciendo de manera exponencial. Lo venimos viendo hace rato y la marca está a la altura de las circunstancias. La verdad es que no le hemos errado ni con la marca ni con la ubicación", sostuvo.

Además, resaltó la recepción que tuvo la propuesta entre los primeros visitantes y profesionales del sector.

"Se van a encontrar principalmente con una marca, Patagonia Flooring, que es de altísima calidad. No únicamente verla en un catálogo, sino también venir y vivirla desde las emociones. Saber qué es lo que sucede cuando uno vive en un ambiente acogedor, en un ambiente cálido, con todo esto que genera la madera", explicó.

El espacio también incorpora una galería de arte y un estudio de interiorismo. "La idea es que confluyan un poco el diseño, el arte y la arquitectura en esta esquina icónica de Neuquén", sintetizaron sus propietarios.

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Patagonia Flooring celebra sus 25 años y apuesta al crecimiento

La apertura del showroom se concretó en un año especial para la compañía, que celebra 25 años de trayectoria en Argentina. Durante este período, Patagonia Flooring logró consolidar una red comercial con presencia en distintos puntos del país y una oferta destinada tanto a viviendas particulares como a edificios, hoteles y grandes desarrollos inmobiliarios.

Su fundador y CEO, Daniel Saramaga, participó de la inauguración y destacó la importancia estratégica de desembarcar en la capital neuquina.

"Neuquén es uno de los focos más importantes de progreso y, obviamente, hay que ponerse al nivel de lo que hoy Neuquén significa en importancia y futuro", expresó a LM Neuquén.

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El empresario también hizo referencia a la trayectoria de la firma y al posicionamiento alcanzado dentro de la industria de la construcción.

"Estamos cumpliendo 25 años de una carrera que dio un posicionamiento a la marca Patagonia Flooring que excedió inclusive los límites de lo que nosotros esperábamos, porque evidentemente el producto alcanzó a la industria de la construcción en todo el país", señaló. "Estamos cumpliendo 25 años de una carrera que dio un posicionamiento a la marca Patagonia Flooring que excedió inclusive los límites de lo que nosotros esperábamos, porque evidentemente el producto alcanzó a la industria de la construcción en todo el país", señaló.

Saramaga destacó que uno de los principales diferenciales de la compañía es su propuesta integral, que combina productos, instalación, garantías y soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Omar Novoa

"Patagonia no es solo un producto, Patagonia es una línea de productos y servicios que incluye desde la instalación, soluciones para el cliente, garantía y una variedad de productos. Tenemos más de 400 productos", explicó.

Asimismo, el fundador recordó su vínculo especial con la región patagónica, que inspiró la elección del nombre de la empresa. "Tenía un amor especial por esta tierra", expresó.

Consultado sobre el impacto del desarrollo económico de Vaca Muerta y las oportunidades que representa para el sector, consideró que el crecimiento de Neuquén genera nuevas posibilidades comerciales, especialmente en el segmento de productos de alta gama.

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Una visita de lujo

Iván de Pineda, embajador de Patagonia Flooring, llegó a Neuquén para acompañar a los propietarios del local y compartir un encuentro con los invitados.

"Neuquén está experimentando cosas increíbles y tiene un techo alucinante. Viene con un progreso y con muchas cosas muy buenas", manifestó.

"Es un verdadero placer llegar acá para hacer lo que estamos haciendo junto a toda la familia de Patagonia Flooring hace muchos años, que es recorrer, de alguna manera u otra, nuestra increíble geografía de la República Argentina", agregó. "Es un verdadero placer llegar acá para hacer lo que estamos haciendo junto a toda la familia de Patagonia Flooring hace muchos años, que es recorrer, de alguna manera u otra, nuestra increíble geografía de la República Argentina", agregó.

Omar Novoa

Qué productos ofrece Patagonia Flooring

Patagonia Flooring es una empresa argentina especializada en la fabricación, comercialización e instalación de pisos de madera y revestimientos de alta gama. Su catálogo incluye más de 400 productos, destinados a proyectos residenciales, comerciales y desarrollos inmobiliarios.

Omar Novoa

Entre sus principales productos y servicios se encuentran:

Pisos de madera maciza y de ingeniería.

Pisos vinílicos y materiales compuestos.

Revestimientos de madera para paredes.

Decks para exteriores.

Escaleras y terminaciones.

Servicios de asesoramiento, instalación y restauración.

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El nuevo showroom de Neuquén está ubicado en Carlos H. Rodríguez 190, esquina Almirante Brown, y ofrece atención tanto a particulares como a arquitectos, diseñadores y profesionales de la construcción.

El horario de funcionamiento es de lunes a viernes, de 9 a 18, y los sábados, de 9.30 a 13.30.

Quienes deseen conocer los productos o realizar consultas pueden comunicarse al 299-6122241 o visitar su cuenta de Instagram, @patagoniaflooring.nqn.