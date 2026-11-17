El enfrentamiento fue protagonizado un periodista y un analista que estaban como invitados. El canal emitió los insultos y las agresiones sin cortes.

La agresión comenzó cuando uno de los protagonistas de la pelea llamó "prostituta política" al otro.

Una fuerte acusación desencadenó una pelea a golpes de puño en pleno estudio durante un debate emitido por la televisión estatal de Armenia . El escándalo ocurrió cuando un periodista y un analista político que participaban como invitados abandonaron sus atriles tras un cruce verbal y debieron ser separados por el presentador y el personal de producción.

De acuerdo con lo consignado por el medio rumano Ziaruldeiasi, la agresión comenzó luego de que Harutyun Mkrtchyan acusara al periodista Boris Muradyan —conocido también como Boris Murazi— de prestar "servicios sexuales" al expresidente Serzh Sargsyan , quien gobernó el país entre 2008 y 2018.

Durante la discusión sobre la agenda de la oposición, Mkrtchyan cuestionó la integridad política y las conexiones del comunicador, calificándolo de "prostituta política" .

Ante esos dichos, Muradyan, quien ocupó el decimosexto lugar en la lista electoral de la alianza opositora "Armenia" (Khajastán) y ha criticado abiertamente al exmandatario, consideró la pregunta ofensiva e inaceptable.

A political discussion on Armenian television turned into a fight



Journalist Boris Muradyan and political scientist Harutyun Mkrtchyan got into a brawl live on Armenia’s state television after exchanging insults. pic.twitter.com/0GoFqrlJHE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026

Según informó News Armenia, los dos participantes intercambiaron insultos y amenazas en el ciclo "The Great Debate", antes de que Muradyan se levantara de su puesto, cruzara el estudio y golpeara a su interlocutor, antiguo integrante del partido republicano (Hanrapetutyun).

En las imágenes difundidas en las redes sociales se observa a los dos hombres lanzándose puñetazos y patadas frente a las cámaras, mientras el conductor intenta frenar el altercado y los asistentes del estudio ingresan rápidamente para separarlos.

Pese a que el envío había sido pregrabado, la emisora pública transmitió la secuencia completa y los insultos explícitos el domingo por la noche sin ningún tipo de edición.

"Tuve que educar a ese hombre": qué dijo el periodista tras la pelea

Al día siguiente de la emisión, Boris Murazi habló sobre el episodio en una transmisión en vivo por Facebook, donde sostuvo que su oponente se había extralimitado durante el intercambio verbal.

"Cuando finalmente cruzó la línea de esa manera, tuve que asumir brevemente la tarea de educar a ese hombre. Tomé medidas. Lo que su padre debería haber hecho, yo lo hice", declaró.

Por su parte, en una entrevista concedida al portal Tert.am, Murazi aseguró que no consideraba lo ocurrido como una pelea en el sentido estricto del término e insistió en que el comentarista había sobrepasado los límites pese a haber sido advertido en reiteradas ocasiones.

El repudio oficial de la Comisión de Radio y Televisión de Armenia

La difusión sin cortes de las escenas de violencia y de los agravios verbales generó la intervención de la Comisión de Radio y Televisión de Armenia, organismo que expresó su preocupación por lo ocurrido en la pantalla estatal y condenó formalmente el comportamiento de los participantes.

A través de un comunicado oficial, la entidad remarcó que las diferencias políticas no habilitan las agresiones físicas ni el uso de lenguaje ofensivo frente a las cámaras.

"La violencia abierta y los insultos no pueden justificarse por parte de los invitados a un debate, un debate acalorado, la vana búsqueda de audiencia ni siquiera la imparcialidad formal", declaró el organismo.