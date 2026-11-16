Caminos complicados en Vaca Muerta: otra vez, la tormenta hizo desastres en el arroyo Carranza

Hay caminos con barro, dificultades para llegar a Rincón de los Sauces y realizarán sobrevuelos para detectar posibles focos de incendio.

Las tormentas que atravesaron Neuquén durante las últimas horas dejaron complicaciones en rutas, caminos rurales y sectores productivos, aunque no se registraron evacuaciones ni situaciones de gravedad para la población. Después de las precipitaciones, los equipos de emergencia comenzaron a evaluar los daños y preparar nuevos operativos de asistencia en las zonas más afectadas.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna, confirmó en LU5 que la Ruta Provincial 5 permanece cortada a la altura del arroyo Carranza , mientras que otras vías de comunicación hacia Rincón de los Sauces se encuentran habilitadas, pero con extrema precaución por la presencia de barro y las dificultades para circular.

La situación genera especial preocupación por la conexión con Rincón de los Sauces y las localidades vinculadas a la actividad de Vaca Muerta . Según explicó la funcionaria, las rutas 8, 5 y 6 son las principales alternativas para llegar a ese sector, aunque las condiciones del terreno complican los desplazamientos, particularmente en algunos tramos de la Ruta 8.

Uno de los temas que requirió coordinación durante la mañana fue el traslado de pacientes que necesitan tratamiento de diálisis. Ortiz Luna indicó que mantuvo contacto con el director del hospital de Rincón de los Sauces para organizar los movimientos sanitarios. Los pacientes habían salido a las 6 de la mañana por la Ruta 8 y, además, se evaluaba una eventual derivación aérea para una persona que tenía un turno médico.

El corte de la Ruta 5 en el sector del arroyo Carranza vuelve a complicar la circulación en una zona estratégica para la actividad petrolera. La funcionaria señaló que las precipitaciones recurrentes dificultan los avances vinculados con la obra del puente, incluso cuando se intenta avanzar con los trabajos y las gestiones para concretarla.

Mientras se mantiene la interrupción del tránsito, los equipos provinciales siguen de cerca las condiciones de los caminos alternativos.

Granizo en el centro de la provincia y complicaciones en zonas rurales

Las tormentas también avanzaron de norte a sur y afectaron especialmente una franja central del territorio neuquino. En algunos lugares se registraron importantes precipitaciones de granizo, esto llamó la atención por la cantidad acumulada.

Entre los sectores alcanzados estuvieron Mariano Moreno, Villa Pehuenia y Aluminé, donde también se registraron lluvias. Otro punto que volvió a presentar inconvenientes fue el puente de Picún Leufú, en la zona rural de Zapala.

Allí se produjo una nueva crecida de arroyos y ríos que provocó complicaciones en el mismo sector donde días atrás habían tenido que intervenir los equipos de emergencia para rescatar a dos adultos mayores. La repetición de este escenario obligará a realizar una nueva evaluación para determinar si se necesitan tareas de asistencia.

Ortiz Luna explicó que durante las próximas horas se desplegarán equipos con drones y, si las condiciones lo requieren, también se utilizarán helicópteros para sobrevolar las áreas afectadas y conocer con mayor precisión el estado de los caminos y las zonas rurales.

La preocupación por los rayos y los incendios forestales

Otro de los aspectos que genera atención es la importante actividad eléctrica que acompañó las tormentas. En el Alto Valle se registraron numerosas descargas durante la jornada del domingo, mientras que en sectores cordilleranos los rayos representan un riesgo adicional por la posibilidad de iniciar incendios forestales.

La secretaria de Emergencia advirtió que las descargas eléctricas pueden provocar focos de fuego que, si no son detectados a tiempo, pueden transformarse en incendios de mayores dimensiones. Por ese motivo, durante toda la semana se realizarán sobrevuelos en las áreas donde los radares identificaron actividad eléctrica. Los operativos estarán a cargo de los equipos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que utilizarán helicópteros y drones para recorrer los sectores y detectar posibles focos.

La intención es identificar cualquier columna de humo o principio de incendio y actuar rápidamente antes de que las llamas puedan propagarse. La preocupación tiene como antecedente los grandes incendios forestales registrados en temporadas anteriores, entre ellos el que afectó a Valle Magdalena, en el área del Parque Nacional Lanín.

Se esperan algunos días de mejora

En cuanto al pronóstico, Ortiz Luna anticipó que después de este episodio se espera un período de condiciones más favorables, aunque podría persistir cierta inestabilidad en sectores de Vaca Muerta y la zona centro de la provincia. La funcionaria explicó que las tormentas registradas forman parte de un escenario de marcada inestabilidad, con precipitaciones abundantes, granizo y descargas eléctricas, características que vinculó con la influencia del fenómeno de El Niño.

De todas maneras, advirtió que la mejora podría ser temporaria y que más adelante podrían presentarse nuevas manifestaciones de este tipo de fenómenos meteorológicos.

Mientras tanto, los organismos provinciales mantendrán los operativos de monitoreo y prevención para evaluar las consecuencias de las tormentas, asistir a las localidades que lo necesiten y, especialmente, detectar a tiempo posibles incendios forestales.

Ortiz Luna destacó que las medidas preventivas adoptadas antes de la llegada del temporal permitieron evitar evacuaciones y situaciones de riesgo para la población. Sin embargo, las próximas jornadas serán importantes para conocer el alcance de las precipitaciones y anticiparse a nuevas complicaciones.