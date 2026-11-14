De Salta a Neuquén con cuentas pendientes: ya son varios los detenidos con pedidos de captura

En una semana, ya fueron tres los sujetos detenidos por personal policial en distintas circunstancias y localidades de la provincia. Todos ellos prófugos de la Justicia de la provincia norteña por casos de robo.

Una semana intensa vivió personal de la Policía de Neuquén al atrapar, al menos, tres personas con pedidos de captura vigentes emitidos por la Justicia de Salta . Todos ellos por robo o abigeato . La información preocupa a la comunidad y en las redes sociales ya se han expresado al respecto en múltiples ocasiones.

El primer hecho ocurrió el 6 de noviembre , cuando un procedimiento de rutina de la Policía culminó con la detención de un joven, sobre quien pesaba una orden de captura judicial vigente desde hace cuatro años emitida por la Justicia salteña. El hecho se registró pasadas las 19 , en el sector comprendido por la intersección de las calles Mitre y Corrientes, en la ciudad de Neuquen.

Allí, personal de la División Motorizada observó la presencia de un hombre cuya actitud motivó su identificación. Al momento de responder al requerimiento del personal uniformado, el ciudadano, de 24 años de edad, acreditó ser originario de la provincia de Salta.

A los pocos minutos, el operador de turno confirmó la vigencia de una medida restrictiva de la libertad que databa del año 2022, dictada formalmente por un Juzgado de Garantías de la provincia norteña a instancia de la Fiscalía Penal interviniente, en el marco de una investigación caratulada como robo simple.

Posteriormente, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría Segunda de Neuquén, donde quedó alojado a la espera de las directivas de la magistratura salteña para concretar su extradición interprovincial.

Lo vieron en sospechosa actitud y descubrieron que tenía una orden de captura

El segundo operativo fue el 12 de noviembre por la tarde, mientras efectivos policiales de la Comisaría 46° del barrio Los Álamos llevaban adelante recorridas preventivas por la zona.

En estas circunstancias, y al circular por las inmediaciones de las calles Río Limay y Curi Leuvú, observaron a un sujeto que se desplazaba a pie trasladando un colchón sobre sus hombros, lo que motivo que se acercaran para proceder a su identificación en la vía pública.

Al ingresar y consultar los datos del hombre a través de los sistemas informáticos, el personal policial constató que sobre él pesaba un pedido de captura pendiente de cumplimiento, originado en la provincia de Salta por una investigación en el marco de una causa por abigeato.

Frente a la confirmación de la alerta vigente, tomó intervención la Oficina de Exhortos de Neuquén, que estableció comunicación directa con las autoridades judiciales de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta.

Desde esa magistratura ratificaron la plena vigencia del pedido de captura y dispusieron de manera formal que el sospechoso permaneciera detenido, con el objetivo de garantizar su sujeción al proceso.

El tercer procedimiento fue el 13 de noviembre. En estas circunstancias, la intervención de la Policía de la provincia del Neuquén permitió detener a un sujeto con pedido de captura vigente en Salta. Los trabajos estuvieron a cargo del personal de la Comisaría Décima de la localidad de Añelo, que actuó y atrapó a un hombre que protagonizó una pelea en la vía pública.

De acuerdo a la información difundida por las autoridades, el operativo se desarrolló durante tras advertir la riña entre los dos sujetos. La pelea, en plena calle, ocurrió en un sector del barrio El Mirador, ubicado en el Casco Viejo de la localidad.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales que realizaban un operativo de tránsito sobre la Ruta Provincial 7 y calle Intendente Tanuz observaron el enfrentamiento. Ante la situación, iniciaron las tareas de intervención. En ese momento, ambos protagonistas se mostraron hostiles.

Por este motivo, los hombres fueron demorados por presunta infracción al Código de Faltas de la provincia del Neuquén. Posteriormente, durante las actuaciones de rigor, se constató que uno de los hombres registraba un pedido de captura vigente, emitido por la Justicia de la provincia de Salta, en el marco de una causa por robo calificado en grado de tentativa.

Una situación que se viene registrando desde principios de 2026

Cabe recordar que en febrero de 2026, tres hombres que se encontraban prófugos de la Justicia fueron detenidos en el marco de distintos operativos de rutina de la Policía provincial. Dos de ellos fueron trasladados a Salta, donde eran buscados.

El primero de los prófugos fue recapturado durante un patrullaje preventivo de efectivos de la Comisaría 10 de Añelo por la Ruta provincial 7. A la altura del kilómetro 89, el personal dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta observó a un individuo que caminaba a la vera de la ruta.

Al querer interceptarlo para proceder a su identificación, el sospechoso se percató de que se trataba de uniformados e intentó darse a la fuga. Sin embargo, los efectivos bajaron del auto y salieron tras él, reduciéndolo a unos pocos metros.

Al verificar sus datos con la base policial, descubrieron el motivo de su intento de huida: se trataba de un delincuente con un pedido de captura emitido por la Justicia de Tartagal, Salta. Aunque no se conoció a qué delito se lo relaciona, el pedido indicaba la orden de detención inmediata.

El segundo sospechoso fue detenido también en esa localidad, aunque en el barrio La Meseta, durante un operativo de rutina de identificación de personas.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Santiago del Estero y Figueroa Alcorta, donde el personal de comisaría identificó al sujeto y, tras la verificación de antecedentes con la División Centro de Análisis Estratégico, se confirmó que poseía una medida vigente vinculada a una causa penal tramitada también en la provincia de Salta. Ante esta situación, se dispuso la demora preventiva.

Finalmente, el tercer prófugo de la Justicia fue ubicado en Neuquén capital por personal de la Comisaría 41 del barrio Don Bosco III. Allí, también durante tareas de prevención rutinarias, se demoró a un hombre que registraba un pedido de captura activo.

Tras la verificación de antecedentes en los sistemas policiales, se confirmó la existencia de una orden judicial vigente vinculada a una causa por encubrimiento, en la justicia provincial.

Por este motivo, el sujeto to fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, quien sigue adelante con las actuaciones de rigor.