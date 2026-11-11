Una mujer mató a su expareja y su hijo de 10 años envió un desgarrador audio minutos antes

Su madre llevaba 14 años denunciando a su expareja por violencia de género. Los detalles del horror.

Un dramático pedido de ayuda de un nene de 10 años quedó registrado en un audio. Fue enviado horas antes de que su mamá matara de una puñalada a su expareja.

La situación de violencia de género existía desde hace años, y según el relato de los familiares, el hombre continuaba persiguiendo y agrediendo a la mujer.

El chico estaba especialmente preocupado por su hermana, una nena de 12 años que tiene una discapacidad. Temía que pudiera quedar desprotegida.

El mensaje, dirigido a una pastora evangélica, expuso el miedo que atravesaba la familia. “Por favor, pastora, cuídela a la Panchita”, fue el desgarrador pedido del nene.

Horas después, Romina Balverdi mató de una puñalada en el cuello a Mario Barraza y quedó detenida. La mujer había realizado denuncias por violencia de género durante 14 años.

Así fue el asesinato de su expareja

Según el testimonio de Vanesa, hermana de la acusada, la secuencia comenzó cuando Barraza se presentó en una casa familiar donde estaban varios de sus hijos. Allí el hombre comenzó a patear la puerta y a amenazar a los chicos, que lograron registrar parte de lo ocurrido con sus teléfonos.

“Él fue a la casa de mi hermana y ahí estaban los chiquitos porque ella estaba trabajando. Uno de los nenes del terror que tenía cuando él comenzó a patearle la puerta, se hizo caca. Pero aun así los chiquitos alcanzaron a grabar y filmar todas las amenazas. La Policía fue, le tomaron los datos y se retiraron”, declaró Vanesa.

Siempre según la versión familiar, Barraza se dirigió después hacia la comunidad Sachapera, donde encontró a Balverdi y la golpeó. La mujer llamó al 911 y consiguió escapar hasta la casa de otra hermana, ubicada en la zona norte de Tartagal. Sin embargo, el hombre la habría seguido hasta ese lugar.

La familia sostiene que Barraza intentó agredirla nuevamente y que en esas circunstancias, Balverdi sacó un cuchillo y le provocó una herida en el cuello que resultó mortal. Esa reconstrucción todavía debe ser corroborada por la investigación judicial, que tendrá que determinar si la mujer actuó en legítima defensa.

Largos años denunciando violencia de género

Meses antes del homicidio, Balverdi había denunciado públicamente que sufría violencia de género desde hace años y que sus pedidos de protección ante la Justicia no habían conseguido garantizar su seguridad.

“Dieciséis años hace que sufro”, contó durante una entrevista en la que describió episodios de golpes, amenazas y agresiones que, según aseguró, ocurrieron incluso delante de sus hijos.

La mujer relató que había denunciado a Barraza en 2019 y nuevamente el 8 de abril de 2026. “Yo lo denuncio a él el 8 de abril por violencia de género. Como él volvió a entrar, y la Justicia no hizo nada para defenderme, salgo huyendo, empiezo a huir”, sostuvo entonces.

También contó que había escapado hacia distintas localidades y que incluso había viajado a Buenos Aires para intentar alejarse de su expareja. “Siempre me encontraron”, recordó.

Romina Balverdi quedó detenida tras matar de una puñalada a su expareja en Tartagal, Salta.

En otra parte de la entrevista cuestionó el funcionamiento de las medidas de protección y expresó su temor a regresar a la vivienda familiar. “¿Cómo me podría acercar a una persona violenta?”, planteó.

Sus familiares aseguran que las denuncias por violencia intrafamiliar y de género se remontan a 2012 y cuestionan la respuesta de las autoridades ante los reiterados pedidos de ayuda.

Tras la detención, el abogado defensor Alexis Rambert Ríos sostuvo que presentará pruebas sobre los antecedentes de violencia y las circunstancias que desembocaron en la muerte de Barraza.

La Justicia rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa y Balverdi permanece detenida, acusada provisoriamente de homicidio calificado por el vínculo. Y el abogado adelantó que solicitará la prisión domiciliaria, mientras la familia reclama su liberación.