Lo amenazaron, emboscaron y apuñalaron en la cabeza: así fue el brutal intento de homicidio con dos imputados

La Policía identificó a dos presuntos agresores en menos de 24 horas. La investigación apunta a un conflicto previo por dinero y herramientas, y detectaron mensajes intimidatorios.

La investigación por el intento de homicidio a un hombre de 46 años en pleno centro de San Martín de los Andes avanzó rápidamente con la identificación de dos sospechosos que fueron imputados . La Policía logró reconstruir parte de las circunstancias que desencadenaron la agresión.

El episodio ocurrió el sábado alrededor de las 21:30, en inmediaciones de las calles Teniente Coronel Pérez y General Villegas. Según reconstruyó el comisario Félix Gómez en comunicación con LM Neuquén dieron con uno de los t res presuntos autores.

"Uno de ellos estaba en una obra de construcción y se arribó al lugar por datos recabados, se trata de personas oriundas de Paraguay", dijo y agregó que luego de demorar a ese primer sospechoso, otro hombre se presentó en la Comisaría 23 como autor del brutal ataque que dejó a la víctima en terapia intensiva .

Al lugar acudió personal policial de Comisaría 23 de San Martín.

De esta manera destacó los avances para determinar las responsabilidades: "en menos de 24 horas, en un hecho de esta complejidad se pudo dar con dos autores del hecho".

Cómo fue el brutal ataque con arma blanca

Según reconstruyó el comisario Félix Gómez, al momento de ser atacada la víctima se encontraba sentado en el asiento del conductor de su camioneta mientras esperaba a su hijo la calle Coronel Villegas para buscar a la madrastra del chico, que trabaja en una fiambrería.

"El joven que cumplía años ese día bajó a comprar unas cosas al almacén y cuando volvió a los cinco minutos ve personas en la camioneta en la que se movilizaban y a su padre lleno de sangre", indicó Gómez. Frente a la emergencia el muchacho solicitó la presencia de una ambulancia que lo trasladó de urgencia al hospital de San Martín de los Andes.

En cuanto a la actuación policial, el comisario indicó que personal buscó testigos presenciales del ataque y gracias al aporte de algunas personas pudieron conocer que tres hombres habían agredido al conductor con un arma blanca. Además, les señalaron que habían escapado en un Chevrolet Corsa gris.

A partir de ese momento comenzaron a realizar un relevamiento de cámaras y se dio conocimiento a la Fiscalía. "El personal policial tenía conocimiento de quiénes se trataría gracias a las diligencias", dijo y mencionó que se pudo contar con la apertura del celular de la víctima proporcionado por la pareja.

"Se pudo relevar unos audios en idioma guaraní, en los cuales algunos en castellano eran amenazas, es decir que venía siendo amenazado por deudas de dinero y herramientas, y estos autores residen cerca de este sector, sabían que iba a ir en algún momento a buscar a su pareja", aseguró el comisario en relación a la preparación de una emboscada para concretar el ataque.

Los imputaron por tentativa de homicidio agravado y quedaron presos

La fisca a cargo, Inés Gerez acusó a Germán Arístides Cabral Ojeda, de 36 años, y Mauricio Joel Cabral Ojeda, de 21, como coautores de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.

La acusación sostiene que atacaron a la víctima de 48 años, junto con un tercer hombre que todavía no fue identificado, con la intención de matarlo.

Durante la audiencia, la jueza de Garantías Laura Barbé tuvo por formulados los cargos y habilitó una investigación preparatoria de tres meses. La magistrada consideró que, a 48 horas del ataque, existían elementos objetivos para sostener provisoriamente la imputación: el testimonio de un testigo presencial que observó a tres personas agrediendo a la víctima, el forzamiento de la puerta del vehículo y los audios que darían cuenta de un conflicto previo.

Además, la fiscalía solicitó prisión preventiva para los dos acusados por el riesgo de que pudieran entorpecer la investigación, especialmente porque todavía resta identificar al tercer participante y preservar los testimonios de familiares y testigos presenciales.

La jueza hizo lugar al planteo y dispuso que permanezcan detenidos durante 15 días en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes.

La defensa cuestionó las agravantes y se opuso a la prisión preventiva. Uno de los abogados sostuvo que su asistido se había presentado voluntariamente y entregado el teléfono y el vehículo, mientras que la otra defensora planteó que no había elementos directos que ubicaran a su cliente en la agresión. Ambas defensas propusieron alternativas a la detención.

Permanece en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo

El hombre que fue víctima del intento de homicidio continúa internado en terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con un diagnóstico de traumatismo grave de cráneo.

Según informó el comisario Félix Gómez, presenta lesiones en la cabeza y el cráneo, con compromiso del cerebro producto de una herida provocada con un arma blanca. También sufrió cortes en el rostro y en la zona del hombro.

El hombre permanece bajo atención médica y su evolución es seguida de cerca por los profesionales de salud y sus familiares, que aguardan cómo responde al tratamiento. La gravedad del cuadro mantiene en estado de preocupación a su entorno.

En paralelo, Gómez destacó que continúan diligencias ordenadas por la fiscalía. Las que ya arrojaron resultados positivos fueron requisas personales y vehiculares, asi como allanamientos. Se secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares, elementos para realizar hisopados y posibles manchas hemáticas. También se incautaron una mochila y un arma blanca en otro de los domicilios allanados.