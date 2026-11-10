Muerte de un motociclista en un accidente en Ruta 40: quién era el fallecido y cómo avanza la causa

El siniestro fatal se produjo este martes alrededor de las 11 en la Cuesta de los Andes. El hombre murió luego de ser embestido por una camioneta que giró en U.

El motociclista falleció en el acto como consecuencia de la violencia del siniestro.

Una vez más, la Ruta Nacional 40 se cobró otra vida . El siniestro vial se registró durante la mañana de este martes 10 de noviembre y tuvo como víctima fatal a un motociclista .

El accidente de tránsito ocurrió en el ingreso a San Martín de los Andes. El hombre circulaba a bordo de una moto de alta cilindrada cuando una camioneta de una empresa privada que realizaba una maniobra indebida sobre la calzada lo embistió de lleno.

De acuerdo a la información confirmada por este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 11 , a la altura del kilómetro 2215 , en el sector conocido como Cuesta de los Andes.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario inspector Félix Oscar Gómez, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Lagos del Sur, explicó que el accidente involucró a una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, perteneciente a la empresa CN Sapag, y a una motocicleta de alta cilindrada, de aproximadamente 1000 centímetros cúbicos.

Federico Soto

Una maniobra indebida y una víctima fatal

Según explicó el jefe policial, de acuerdo con la reconstrucción preliminar, la camioneta circulaba desde el centro de San Martín de los Andes en dirección a Junín de los Andes cuando su conductor se detuvo sobre la banquina. Posteriormente, habría intentado realizar un giro en U para cambiar de sentido.

"En un momento, aparentemente se estaciona en la banquina y es ahí que decide el conductor de ese vehículo hacer una maniobra indebida, más que nada girar en U", explicó Gómez. "En un momento, aparentemente se estaciona en la banquina y es ahí que decide el conductor de ese vehículo hacer una maniobra indebida, más que nada girar en U", explicó Gómez.

Fue en ese momento cuando se produjo la violenta colisión. Según indicó el comisario, la motocicleta circulaba a gran velocidad e impactó de lleno contra la puerta del lado del conductor de la camioneta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió múltiples fracturas y lesiones de gravedad. Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, los profesionales constataron que falleció en el acto, sin posibilidad de ser trasladado a un centro de salud.

Federico Soto

Quién era el motociclista que murió en la Ruta 40

Este medio pudo confirmar que la víctima era un hombre de 52 años. Además, se supo que se trata de un conocido vecino oriundo de San Martín de los Andes.

Por cuestiones de confidencialidad, la identidad del fallecido aún no fue revelada.

Sin embargo, se precisó que el motociclista circulaba solo al momento del siniestro y que no estaba acompañado por otras personas ni por un grupo de motociclistas.

Cómo fue caratulada la causa

Tras constatarse el fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de San Martín de los Andes, que quedó a cargo de la investigación para establecer las responsabilidades en el siniestro fatal.

El jefe policial confirmó que la causa fue caratulada como "homicidio culposo por siniestro vial". Además, se dispuso la participación de personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Los especialistas trabajaron sobre la escena del accidente y efectuaron las diligencias necesarias para determinar las circunstancias de la colisión. También, se realizó el examen médico correspondiente sobre el cuerpo de la víctima, que posteriormente fue trasladado conforme a las disposiciones de la Fiscalía.

En relación con el conductor de la camioneta Volkswagen Saveiro, el comisario explicó que fue notificado de la causa judicial y sometido a los controles correspondientes.

Entre las diligencias realizadas, se le practicó un narcotest, cuyo resultado fue negativo. Por otra parte, Gómez confirmó que la camioneta quedó secuestrada.

Durante el operativo trabajaron efectivos policiales, efectivos de la Policía de Tránsito, personal del SIEN, integrantes del Cuerpo de Ordenadores de Tránsito y Transporte y Bomberos Voluntarios.

Las tareas de asistencia y las pericias obligaron a restringir la circulación vehicular en el sector. Una vez finalizadas las diligencias y retirados los vehículos involucrados, se normalizó el tránsito sobre la Ruta Nacional 40.