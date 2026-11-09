El video prohibido del CEO de Nvidia con una espía china que sacudió Wall Street

Una filtración expuso al máximo líder del gigante tecnológico junto a una agente de Beijing. La empresa abrió una investigación y los mercados reaccionaron con un fuerte desplome.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirmaron que Alice recopiló información para Beijing durante su vínculo con el jefe de Nvidia.

Una investigación del New York Times desató una gran polémica en el gigante tecnológico Nvidia , al conocerse que su CEO, Jesnsen Huang , reconoció haber tenido una relación extramatrimonial con una espía china . Ahora será investigado por la empresa para conocer si brindó información sensible vinculada a la fabricación de sus chips de inteligencia artificial (IA).

En las últimas horas se conoció un video que muestra al director ejecutivo de Nvidia, junto a la empresaria china Alice Huang, también identificada como Huang Le. Las imágenes, grabadas durante una c ena en Taiwán en mayo de 2025 , cobraron relevancia tras la publicación y los vínculos que expuso el diario norteamericano.

Según indicaron, Alice obtenía información para Beijing mientras mantenía una relación con el jefe de la compañía de chips. El medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados. "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice ", sostuvo en el documento.

En el video registrado por la prensa se puede ver a Alice Huang vestida de rosa, conversa con otros asistentes cerca de Jensen Huang. En otra toma, el ejecutivo de Nvidia la rodea con un brazo y ella le da un beso en la mejilla derecha.

La cena del CEO y la espía tuvo lugar en Taipéi en una semana en la que el director ejecutivo era una de las figuras más seguidas de Computex, la feria que concentra a fabricantes de semiconductores y empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Un registro fotográfico de una fiesta del sector en 2024, publicado en LinkedIn, pareció situar también a ambos sentados juntos.

Según reveló Financial Times, la mujer buscó financiación para un centro de datos en el Sudeste Asiático. Durante esas gestiones, afirmó que podía conseguir procesadores gráficos de la compañía estadounidense y mencionó una relación comercial con Alibaba.

El video desató una locura y tuvo repercusiones en el mercado. De acuerdo con los datos proporcionados, las acciones de Nvidia llegaron a caer hasta 5% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en medio de la preocupación de los inversionistas por las posibles implicaciones del caso.

Con este desplome, Nvidia acumula una pérdida mayor al 26% desde sus máximos históricos registrados a principios de octubre, perdiendo más de 1,5 billones de dólares en términos de valor de mercado.

El respaldo de Trump al director ejecutivo de Nvidia: "Es un hombre honorable"

El diario aseguró que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".

El presidente norteamericano calificó de "honorable" al director ejecutivo de Nvidia. "Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", declaró ante los medios en Florida antes de volar de regreso a Washington.

A su vez, Trump aseguró que no ha hablado con Huang después de que Nvidia anuncie la investigación. También fue consultado si se arrepentía de haber tenido esta información y no haber actuado, pero fue categórico: "No, no lo creo". "Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien",agregó.