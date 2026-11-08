Un incendio en el santuario del Gauchito Gil alertó a los bomberos: el motivo detrás del fuego

El santuario de Centenario fue protagonista de un incendio este sábado por la noche. Intervino una dotación de Bomberos Voluntarios.

Este sábado por la noche una dotación de Bomberos Voluntarios intervino en un incendio en el santuario del Gauchito Gil en Centenario . Un trabajador de seguridad del predio advirtió de una gran presencia de humo en el sector y alertó al cuartel.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50 horas e intervino una dotación. El trabajador que se encontraba allí intentó apagar el fuego con un extintor sin éxito ya que las velas ardían y las llamas habían tomado una bandera que estaba en el lugar.

Según indicó Patricio Álvarez en diálogo con LM Neuquén , velas encendidas habrían agarrado un pañuelo y banderas que los fieles dejan como ofrenda. El viento presente habría incentivado el fuego, por lo que se descartó que haya sido intencional .

Afortunadamente, el viento no logró a afectar algunas pertenencias ni la figura del Gauchito, además a pocos metros hay césped sintético y vehículos de una concesionaria, por lo que hubo preocupación y hasta el propietario se hizo presente en ese momento.

Personal policial motorizado de la Comisaría Quinta también se presentó para interiorizarse sobre lo que pasaba.

El Gauchito ocupa un lugar central en el imaginario de los sectores populares, aunque su devoción atraviesa clases, edades y geografías.

En vida, Antonio Gil habría ganado el afecto de los sectores más humildes por compartir con ellos el botín de sus asaltos a los ricos. Tras su muerte, esa imagen se profundizó. El Gauchito se convirtió en un intercesor cercano, al que se le piden favores vinculados con la salud, el trabajo, los viajes y la protección.

Las ofrendas acumuladas durante décadas dan cuenta del alcance social del culto. Guantes de boxeo, uniformes militares, vestidos de novia, patentes de autos y objetos de valor cubrieron paredes y depósitos. Cada elemento representa una promesa cumplida. Las banderas y velas rojas funcionan como marca identitaria de la devoción.

Cada 8 de enero, miles de personas viajan hasta Mercedes, donde la tradición ubica el martirio de Antonio Mamerto Gil en 1870. Allí, la fe se expresa con música, promesas, ofrendas y rituales que combinan elementos religiosos, culturales y sociales.

Una camioneta ardió en llamas en plena Ruta 7: su conductor fue trasladado con quemaduras y lesiones

Un impresionante y peligroso incendio generó preocupación y temor entre los automovilistas que circulaban este sábado al mediodía por la Ruta Provincial N.º 7, cuando una camioneta Toyota Hilux se prendió fuego. Las autoridades montaron un operativo para asistir al conductor, quien sufrió importantes quemaduras y lesiones.

De acuerdo con la información confirmada por LM Neuquén, el siniestro se registró este 7 de noviembre, alrededor de las 12:05, a la altura de la Picada 12, en inmediaciones de la localidad de San Patricio del Chañar.

Gentileza: Chañar Digital

Tras recibir la alerta, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía, personal del Cuartel N.º 5 y Bomberos Voluntarios. Además, la víctima fue asistida por profesionales de la salud y trasladada al Hospital "Dra. Alicia Cruz" de la localidad.

Debido al peligro de la situación, los distintos organismos desplegaron un operativo sobre la ruta que generó demoras en la circulación de los automovilistas.