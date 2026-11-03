Insólita cifra: en lo que va del año Bomberos asistieron 23 veces a un mismo lugar por incendio de basura

Cansados de la falta de conciencia de la ciudadanía, el cuartel decidió exponer la situación y hacer un llamado para no arrojar basura ni prenderla fuego

Los Bomberos de Plottier realizaron un llamado a la conciencia de los vecinos.

Una increíble e insólita situación fue denunciada públicamente por los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Plottier luego de asistir y apagar un incendio de basura en un sector de la vecina localidad.

El hecho sucedió este sábado 31 de octubre alrededor de las 10 en la intersección de las calles José Hernández y Mosconi . Hasta el lugar se dirigió el móvil 24 del cuartel.

Lo llamativo es que no sería la primera vez que desde el cuerpo de bomberos concurren al sector. De hecho, este martes, los profesionales hicieron un llamado a la conciencia.

“A este lugar en lo que va del año van 23 veces que concurre una dotación de Bomberos por negligencia de gente que arroja basura en ese lugar y la prende fuego”, remarcaron en un comunicado.

Pedido de solidaridad

Hartos y preocupados por la situación, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Plottier expuso la situación en sus redes y aseguró que este tipo de eventos obliga a enviar una dotación del cuartel y descuidar “algún suceso más importante que pudiera ocurrir en ese tiempo de apagar basura”.

En diálogo con LM Neuquén, Carlos Mansilla, jefe del cuartel, confirmó que la situación ocurrió el 31 en horas de la mañana y aseguró que se trata de un incendio “en un lugar recurrente donde siempre se está yendo”.

Por último, los uniformados solicitaron por favor a los vecinos y vecinas de la ciudad “no arrojar basura ni prenderla fuego”.

Jornada agitada para los Bomberos

En paralelo, los profesionales atravesaron un lunes agitado con varias salidas. Durante la mañana, más precisamente a las 11.04, recibieron un aviso de incendio en el patio de una vivienda.

Hasta el lugar se dirigió el móvil 15 que trabajó para apagar las llamas de una enredadera en el domicilio. Según lo informado no hubo daños estructurales ni lesionados.

Una hora después, alrededor de las 12.30 recibieron el aviso del incendio de una chacra abandonada en calle Salta al final donde concurrió el móvil 22. Tras las tareas, se establece que solo se registraron daños de basura y pastizales.

Después, a las 14.14, los móviles 15 y 21 asistieron al incendio de un pequeño galpón de uso familiar de una vivienda en el barrio La Esperanza. Afortunadamente, no se reportaron daños ni lesionados.

Más tarde, pasadas las 18 el cuartel debió concurrir a dos situaciones. Por un lado, alrededor de las 18.24, salieron los móviles 22-21-24-26-27, por un incendio de un depósito de árboles de una chacra de producción de frutillas, en la zona de la Posta Cristo Rey, Colonia San Francisco.

A raíz de la pelusa del álamo blanco y su volatilidad, se produjo la propagación rápida del fuego sobre pastos y alamedas por más de 200 mts. Por fortuna, no hubo lesionados.

Finalmente, a las 18.52, el móvil 23 asistió a un incendio de pastos a orillas del desagüe de calle Avda. del Trabajador y Constituyentes cerca de las 108 viv.