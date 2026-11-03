La Asociación Bancaria elige autoridades: en Neuquén dos listas se disputan la conducción

El próximo 25 de noviembre se realizarán las elecciones de las seccionales en todo el país. El detalle de la región.

La Asociación Bancaria se prepara para una nueva jornada electoral el próximo 25 de noviembre , cuando los trabajadores afiliados al sindicato elijan a las autoridades de las distintas seccionales del país . En Neuquén , los comicios tendrán una particularidad: habrá competencia entre el oficialismo y una lista opositora que busca impulsar cambios en la conducción gremial.

En diálogo con medios locales, el candidato a secretario general por la oposición Alfredo Soto explicó que el proceso electoral se desarrollará en 53 seccionales de todo el país. Sin embargo, solamente en dos habrá más de una lista en competencia: La Plata y Neuquén capital.

Soto explicó que la elección representa una oportunidad para discutir el funcionamiento del sindicato y las prioridades de la representación de los trabajadores bancarios.

"Básicamente, lo que se elige es un modelo de conducción", aseguró el dirigente.

Qué se vota en Neuquén

Soto explicó que decidió conformar una alternativa electoral después de alejarse de la actual conducción por diferencias relacionadas con los proyectos, las prioridades y los tiempos de gestión.

"Yo milito en La Bancaria hace ya más de 15 años. Pertenecía al espacio con el cual hoy estoy compitiendo como oposición por distintos motivos", explicó. "Yo milito en La Bancaria hace ya más de 15 años. Pertenecía al espacio con el cual hoy estoy compitiendo como oposición por distintos motivos", explicó.

Aseguró que la decisión de presentarse a las elecciones surgió también por el acompañamiento de otros trabajadores que consideraban necesario ofrecer una alternativa dentro del sindicato.

"Muchos compañeros me impulsaron a que no dejemos el lugar vacío, que lo ocupemos con nuestras propuestas y bueno, acá estamos", expresó.

Alfredo Soto. Gentileza.

Fuerte cuestionamiento a la actual conducción

El dirigente cuestionó además el funcionamiento de la seccional Neuquén, encabezada por Francisco Melo, y consideró que en los últimos años no se impulsaron nuevas conquistas sindicales a nivel local.

"Uno habla con cualquier bancario o bancaria que conozca y le puede preguntar cuál fue el último logro de la Asociación Bancaria y, fuera de las paritarias nacionales, no hay otro logro", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que su propuesta apunta a recuperar una participación más activa del sindicato en las problemáticas cotidianas de los afiliados.

Respecto de la conducción nacional, encabezada por Sergio Palazzo, Soto adelantó que, en caso de resultar electo, buscará establecer un diálogo directo para transmitir la situación que atraviesan los bancarios neuquinos.

"Lo que queremos hacer, en caso de que nos toque salir victoriosos de esta elección, es comunicarnos con el secretario general nacional y plantearle una realidad de la que estamos viviendo acá en Neuquén, que no estoy seguro de que sea la que le están pasando", manifestó.

Francisco Melo.

Los reclamos salariales, un eje de la oposición

Otro de los principales ejes de la propuesta opositora está relacionado con la situación económica de los trabajadores. Soto aseguró que los salarios bancarios perdieron poder adquisitivo durante los últimos tres años y cuestionó la utilización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional como referencia para las actualizaciones salariales.

"Acá en Neuquén, los bancarios estamos cada vez peor. Nuestro salario se ha visto devaluado en los últimos años", expresó. "Acá en Neuquén, los bancarios estamos cada vez peor. Nuestro salario se ha visto devaluado en los últimos años", expresó.

De acuerdo a sus estimaciones, durante 2024 los trabajadores perdieron un 22% de su poder adquisitivo, mientras que en 2025 la caída fue del 7% y en lo que va de 2026 alcanzó otro 2%.

En ese contexto, sostuvo que la realidad económica de Neuquén requiere un tratamiento particular por el elevado costo de vida.

"El IPC nacional hoy acá en Neuquén no alcanza, no es una realidad de los neuquinos", manifestó. También consideró que el impacto económico de Vaca Muerta se refleja en los precios de los alquileres, la educación, la salud y los productos de consumo cotidiano.

Soto señaló que un trabajador bancario que recién ingresa percibe alrededor de 2,6 millones de pesos, aunque debe afrontar gastos elevados para sostener una familia.

"No estoy ajeno a la realidad del mercado, sé que es un buen sueldo. Ahora, si yo no tengo casa, tengo dos hijos y tengo que alquilar, hoy pago un millón doscientos mil pesos a cinco kilómetros del centro", explicó.

En este sentido, planteó que la discusión salarial debe complementarse con políticas vinculadas con el acceso a la vivienda, la educación y la cobertura médica.

Las propuestas de la oposición

De cara a las elecciones del 25 de noviembre, Soto adelantó que su espacio buscará ampliar la agenda de trabajo de la seccional Neuquén y avanzar con reclamos que, según su evaluación, no recibieron suficiente atención en los últimos años.

"Nosotros lo que proponemos básicamente es poner arriba de la mesa los temas que hay que poner”, sostuvo. "Nosotros lo que proponemos básicamente es poner arriba de la mesa los temas que hay que poner”, sostuvo.

Entre esas problemáticas destacó la situación de los trabajadores del Banco Provincia del Neuquén (BPN), especialmente en materia de cobertura médica.

El dirigente aseguró que se encuentran avanzadas las conversaciones con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para analizar un posible acuerdo que permita a los empleados del banco acceder a una obra social y reducir los gastos destinados a la contratación de prepagas.

Además, anticipó una reunión en Buenos Aires con autoridades de la Obra Social Servicios Sociales Bancarios (OSBA), representantes del instituto provincial y miembros del directorio del BPN para trabajar sobre los detalles de un eventual convenio.

"Para que los bancarios del BPN, por el momento, podamos tener esa obra social y ya dejar de pagar prepaga. Eso sería un gran alivio", aseguró.

Con ese escenario, el dirigente convocó a los afiliados a participar de los comicios y reiteró su intención de impulsar una conducción diferente en la seccional Neuquén.

La jornada electoral se desarrollará el 25 de noviembre entre las 8 y las 18, mediante voto directo y secreto.