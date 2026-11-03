Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en la provincia de Neuquén

Se trata de personas de entre los 24 y 33 años, que sus familiares radicaron una denuncia para dar con su paradero.

Cuatro jóvenes con residencia en la provincia de Neuquén son intensamente buscados y desde la Policía solicitaron a la comunidad información para dar con su localización. Lanzaron la búsqueda de cinco jóvenes de 24 a 33 años, que están desaparecidos y tienen domicilio en Neuquén Capital y Cutral Co.

Una joven de 24 años es buscada desde este martes que fue vista por última vez. Se trata de Ariadna Micaela Rolón. La policía informó que es de nacionalidad argentina, de una altura de 1,60 metros, tez trigueña, cabellos y ojos oscuros. Además de una contextura física delgada. De acuerdo a la denuncia, la joven fue vista por última vez en Valentina Sur.

Interviene Juzgado de Familia y la unidad policial es el BAP. Ante cualquier información comunicarse al teléfono (299) 4569787.

Desaparecido de Cutral Co

La Policía de la provincia informó sobre la búsqueda de un joven de 25 años identificado como Emanuel David Celestino Amadore. No logran dar con su paradero desde el jueves 29 de octubre.

Según la denuncia del familiar, el joven es de nacionalidad argentina, de una altura de 1,75 metros, contextura física robusta, tez blanca, cabellos rubios y ojos azules. Fue visto por última vez en el barrio Progreso de la ciudad de Cutral Co.

Se desconoce cuál era la vestimenta al momento de verlo por última vez.

Ante cualquier información comunicarse a la Comisaría 14° al teléfono (299) 4860368. Interviene la Fiscalía de Cutral Co.

Jóvenes buscadas

Indicaron que se encuentra desaparecida la joven de 24 años, Tania Alejandra Martínez, de nacionalidad argentina. Algunas características no pudieron ser aportadas por los familiares que radicaron la denuncia, como su altura, pero la describieron como una joven de contextura física robusta, tez blanca, cabellos y ojos oscuros.

La mujer se ausentó el 1° de noviembre de 2026, pero se desconoce si llevaba celular o qué prendas vestía al momento de ausentarse. Ante cualquier información comunicarse al Juzgado de Familia o bien al BAP cuyo teléfono es (299) 4569787.

Otra mujer desaparecida, que es intensamente buscada es Rut Abigail Otarola de 33 años con residencia en el este de la ciudad de Neuquén. Es de nacionalidad argentina, de una altura de 1.55 metros, tez blanca, cabellos castaños largos, ojos marrones y contextura física delgada.

Desde la Policía informaron que fue visto por última vez en la zona de las calles Alderete y Río Diamante de esta capital. De acuerdo a la denuncia de su desaparición, fue vista al momento de ausentarse con una remera blanca, campera azul, pantalón de jeans y zapatillas blancas.

Se ausentó el 30 de octubre último y como dato a tener en cuenta informaron que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de un león y flores.

Interviene la Unidad Fiscal de Homicidios y ante cualquier información pueden comunicarse a la Comisaría 14° al Tel.: 299-4432302.