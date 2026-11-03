Elecciones de la CTA en Neuquén: la lista 10 se adjudicó el triunfo con una tendencia "irreversible"

La caída del sistema nacional demoró el escrutinio. Quintriqueo aseguró que la diferencia es abrumadora. La oposición manifestó alguna controversia por la falta de boletas al inicio de la votación, mientras que desde el oficialismo lo desestimaron.

Este martes se realizaron las elecciones de la CTA en Neuquén.

Los trabajadores de la provincia votaron este martes para elegir autoridades. En las elecciones de la CTA Neuquén, pasadas las 21, la lista 10 se adjudicó el triunfo dado que la tendencia sobre la lista 6 era considerada como "irreversible ". Indicaron que una falla en el sistema nacional hizo que se demorara el escrutinio. De esta manera Carlos Quintriqueo renovaría otro mandato como secretario general de la CTA Neuquén .

Quintriqueo explicó a LM Neuquén que el sistema nacional de carga de datos de todas las provincias estaba caído. No obstante la tendencia "es irreversible". Agregó que "Más del 50% cargado, pero ya daba una diferencia de 80% a 20% y va a seguir así. Donde pudieron hacer una mejor elección es en Neuquén, pero perdieron en todas".

Al tiempo que va a llegar a un total del 40% total del padrón, que contaba con más de 55 mil afiliados en condiciones de votar con un total de 118 mesas distribuidas en toda la provincia, donde el peso electoral está concentrado en la Confluencia con 53 mesas con 30.384 votantes asignados, más del 60% del total. Le siguen Zapala, con 3.231 votantes en apenas tres mesas, y Chos Malal, con 2.475 repartidos en 13 urnas.

Omar Novoa

Mensaje de unidad

Desde ATEN también manifestaron su “enorme alegría” por el resultado provisorio de las elecciones para renovar autoridades de la CTA Neuquén. Señalaron que fue un “contundente triunfo”, el que se reflejó en las urnas, donde la referente del gremio docente, Cintia Galetto, será la próxima secretaria Adjunta de la CTA.

“Compartimos con enorme alegría el triunfo de la lista 10 por un porcentaje provisorio cercano al 80%”, al tiempo que destacaron que fue como consecuencia "del trabajo sostenido que se viene realizando desde hace muchísimos años para construir la unidad necesaria e imprescindible, junto a otras organizaciones, en un contexto de ataque permanente a la clase trabajadora de parte de los gobiernos”.

Omar Novoa

Subrayaron que los afiliados se hayan expresado "con claridad y masividad" en esta elección en la que se vio "el respaldo a la historia y a la construcción colectiva que venimos llevando adelante".

Tenemos una Central que defiende la Educación Pública, la Salud Pública, los Derechos Humanos, la perspectiva de género, el ambiente y la Interculturalidad desde cada acción que llevamos adelante. Este Resultado nos llena de orgullo y redobla el compromiso y la responsabilidad en la tarea por venir.

Tendencia abrumadora

La lista vencedora, con Quintriqueo, secretario general de ATE, a la cabeza consiguió una unidad inédita al reunir además a ATEN, SEJUN, APA, AJEPROC, el Sindicato de la Actividad Privada y trabajadores del Correo.

Por su parte, la Lista 6 Multicolor llevaba como candidata a secretaria general a Valeria Benavides, docente y titular de ATEN Capital y era la única lista opositora de lo que ellos definían como “la burocracia sindical".

Minutos después de las 17, horario en el que cerró el acto eleccionario, Quintriqueo adelantó a LM Neuquén que “ya la tendencia es abrumadora”.

Al ser consultado si hubo alguna irregularidad en las elecciones de los estatales en la provincia aseguró que hubo “algún robo de boleta en alguna mesa, pero nada significativo”, Agregó: “Se desarrolló bien, hubo muchísima participación, en todas las mesas se acercó mucha gente a votar”.