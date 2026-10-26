Unidad inédita en Neuquén: los principales gremios se presentan en conjunto para liderar la CTA

La lista 10, encabezada por Carlos Quintriqueo de ATE, busca asumir la conducción de la CTA Neuquén. Las elecciones serán el próximo 3 de noviembre.

Los referentes de los principales gremios de la provincia presentaron este lunes una lista de unidad para asumir la coducción de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en Neuquén. La lista 10, conducida por el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, integra también a referentes del gremio docente ATEN , los judiciales de SEJUN, trabajadores del sector privado y otros espacios sindicales que buscan asumir el protagonismo en un contexto clave para "disputar la distribución de la riqueza provincial".

Quintriqueo encabezó este lunes la presentación de la lista 10, que competirá el próximo 3 de noviembre en la lista liderada a nivel nacional por Roberto Baradel. Lo acompañan, como secretarios, Cintia Galetto (secretaria adjunta de ATEN), Juan Carlos Hernández (del Sindicato de la Actividad Privada) y Santiago Alonso (de SEJUN), en un frente de unidad inédito para la historia reciente de la provincia.

"Es una unidad que necesitamos, más en estos tiempos que estamos viviendo, en una situación de de crisis y de ahogo que vive nuestro país, del cual Neuquen no está ajeno", afirmó Quintriqueo y agregó: "Por más que nos quieran hacer creer que Vaca Muerta derrama hacia el conjunto de los trabajadores, los que estamos acá somos conscientes que que Vaca Muerta derrama tal vez a las empresas que se llevan las riquezas en nuestra provincia, pero no hacia el conjunto de los trabajadores".

"Esta CTA tiene la enorme obligación de poner en discusión para toda la sociedad, y no solamente para la clase trabajadora, la disputa de la distribución de la riqueza, para que no se la lleven las grandes empresas, para que a los trabajadores y a las trabajadoras de la provincia del Neuquén nos toque lo que nos corresponde en términos de salario y en términos de condición de trabajo", sumó Galetto.

En total, 60 mil trabajadores de toda la provincia están habilitados para emitir su voto el próximo 3 de noviembre. "Esta es una herramienta importante que tenemos los trabajadores. Tenemos que estar unidos en este contexto porque el enemigo no está acá, el enemigo está afuera", agregó Hernández.

La secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, acompañó la presentación de la lista de unidad y fue elocuente con respecto a la posición de los trabajadores en el escenario nacional. "Hoy tiene que ser un día histórico, por la decisión de estar unidos. Es lo mínimo que podemos hacer, una unidad para condicionar al gobierno provincial y gobierno nacional", dijo y agregó: "Estamos disputando la distribución de la riqueza. Si no nos unimos, la riqueza se la van a llevar otros como la multinacionales".

"Hay que sacar a Milei, cuatro años más de este gobierno va a dejar tierra arrasada", arengó Mansilla ante un auditorio colmado.

La unidad, una señal de madurez

Quintriqueo aclaró que la lista de unidad se venía trabajando desde hacía un tiempo, pero se hizo pública este lunes, ante la proximidad de las elecciones. Calificó esta unión como una señal de madurez que busca interpretar las necesidades de la clase trabajadora, más allá de la idiosincrasia propia de cada gremio.

"Para nosotros, el regreso a la CTA es es importantísimo y es como han mencionado los compañeros en la mesa, la responsabilidad política que tenemos como espacio ante el contexto que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, porque claramente la la discusión sobre la distribución de la riqueza se torna fundamental", agregó Galetto.

"No podemos darnos el lujo de estar divididos", afirmó Quintriqueo. "Tenemos que ser, sí, celosos de de esa autonomía que tiene cada organización, pero hay cuestiones macro que nos involucran", agregó.

Medidas para la clase trabajadora

Los referentes de la lista aclararon que su propuesta de unidad va más allá de los reclamos puntuales que hace cada gremio para sus afiliados. Por el contrario, buscan marcar una posición en un contexto político de avance de de la ultraderecha. "Tenemos que construir la unidad para decir lo que se dice de lo que pasa en la provincia; frente a un gobierno nacional de ultraderecha, la respuesta tiene que ser la unión de los trabajadores", afirmó Galetto.

Quintriqueo aseguró que su construcción apunta a redistribuir los ingresos provinciales para que exista un derrame real en las familias trabajadoras. En ese sentido, aclaró que buscarán pensar un nuevo diseño de actualización salarial para que las nuevas paritarias impacten de manera genuina en el poder adquisitivo de los hogares.

"El próximo año veremos cuál es esa ingeniería que nos vamos a imaginar para discutir salario más teniendo este proceso de recesión en el que estamos viviendo o no sabemos qué es lo que va a pasar después de los procesos electorales", detalló.