El TSJ mejoró la propuesta salarial: qué definieron los judiciales

El Tribunal Superior de Justicia ofreció aumentos del 2%, actualizaciones por inflación y un bono de $548.500.

Se realizó una nueva reunión de la mesa técnica salarial entre el TSJ y SEJUN.

E l Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén presentó este viernes una nueva propuesta salarial a los trabajadores judiciales, en medio del conflicto que mantiene con el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) . El ofrecimiento contempla incrementos salariales, actualizaciones trimestrales por inflación y el pago de una suma extraordinaria.

El encuentro se concretó luego de una semana marcada por paros por horas, concentraciones y reclamos frente a la Ciudad Judicial de Neuquén capital, donde los trabajadores exigieron una recomposición salarial y respuestas a otros planteos vinculados con la carrera judicial.

De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén, la representación sindical reconoció que el ofrecimiento contiene una leve mejora respecto de la propuesta anterior, pero sostuvo que todavía no contempla la totalidad de los reclamos presentados.

SEJUN adelantó su rechazo a la oferta y confirmó que será analizada en el plenario provincial convocado para el próximo lunes 26.

Claudio Espinoza

Qué ofreció el TSJ

La propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia contempla cuatro puntos principales.

El primero establece un incremento salarial del 2% en los haberes de noviembre de 2026, calculado sobre los salarios devengados al 31 de octubre.

En segundo lugar, se ofreció otro aumento del 2% para enero de 2027, que se aplicaría sobre los haberes de diciembre de 2026, luego de incorporar la actualización salarial correspondiente a enero, prevista por la Ley N.º 3560.

Además, el Tribunal propuso mantener durante 2027 un mecanismo de actualización trimestral de los salarios mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con el ofrecimiento, los ajustes se realizarían en abril, julio y octubre de 2027, y enero de 2028. En cada caso, se contemplaría la inflación acumulada durante los tres meses anteriores.

Para calcular los incrementos se utilizará el promedio entre el IPC nacional, publicado por el INDEC, y el índice provincial elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén.

Otro de los puntos centrales es el pago de una asignación extraordinaria de $548.500 por trabajador, prevista para enero de 2027.

La suma tendría carácter no remunerativo y no bonificable, y alcanzaría a los empleados judiciales, con excepción de las categorías MF1 a MF4 y sus equivalentes AJ.

SEJUN adelantó su rechazo

Tras escuchar el ofrecimiento, los representantes sindicales manifestaron que la propuesta no resulta suficiente para alcanzar un acuerdo.

En el acta firmada este viernes, SEJUN sostuvo que, si bien la nueva oferta representa una leve mejora, "continúa sin contemplar la totalidad de los reclamos oportunamente presentados y ratificados por esta organización sindical, por lo que resulta insuficiente para alcanzar un acuerdo satisfactorio".

El rechazo se produce después de una semana de medidas de fuerza que incluyeron paros por horas y concentraciones frente a la Ciudad Judicial, sobre la calle Leloir.

Durante el plenario provincial realizado el lunes pasado, los trabajadores habían rechazado por unanimidad la anterior propuesta salarial del TSJ y resuelto profundizar las medidas de fuerza para exigir un nuevo ofrecimiento.

El TSJ pidió levantar los paros, pero el gremio defendió las medidas

Durante la reunión de este viernes, el Tribunal Superior de Justicia volvió a solicitar el levantamiento inmediato de las medidas de acción directa.

El organismo reafirmó su disposición al diálogo y sostuvo que la suspensión de las protestas permitiría continuar las negociaciones en un marco de buena fe y garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia.

Sin embargo, la representación sindical rechazó ese planteo y defendió la legitimidad de las medidas de fuerza.

SEJUN dejó establecido que las acciones gremiales "se encuentran legítimamente comprendidas dentro de las facultades y derechos que asisten a esta organización sindical" y que responden a la falta de atención y resolución de los reclamos presentados en las distintas instancias de negociación.

Asimismo, rechazó cualquier interpretación que considere que las medidas de protesta son contrarias a la buena fe en las negociaciones y reafirmó su disposición a mantener abierto el diálogo con el TSJ.