Los judiciales en lucha: SEJUN sigue el paro por horas antes de volver a sentarse con el TSJ

Este viernes, los trabajadores del Poder Judicial llegarán a sus puestos de trabajo a las 11. A las 13 está prevista una nueva mesa de diálogo con el Tribunal.

Los trabajadores judiciales agrupados en SEJUN se concentrarán este viernes frente a la Ciudad Judicial de Neuquén capital para exigir una mejor propuesta salarial por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En una semana con distintas medidas de fuerza, este viernes está previsto que se presenten a sus puestos de trabajo a las 11, en una acción que busca generar más presión para la mesa de negociación salarial convocada para las 13.

Los empleados del Poder Judicial realizaron este miércoles y jueves una serie de medidas para exponer su reclamo tras haber rechazado la última propuesta salarial por parte del Tribunal.

Durante el plenario provincial de trabajadoras y trabajadores judiciales realizado el lunes pasado, se consideró que la oferta no responde a los reclamos que el gremio sostiene en la negociación y se votó por unanimidad iniciar un paro de actividades por horas para reclamar por una nueva propuesta.

SEJUN fue convocado a una nueva reunión este viernes a las 13 con el TSJ. Antes, entre las 7 y las 10 de la mañana, los empleados se concentrarán frente a la Ciudad Judicial de calle Leloir para exponer su reclamo y los motivos que impulsaron el rechazo de la oferta salarial.

El secretario general de Sejun, Santiago Alonso. Claudio Espinoza

A las 10 de la mañana, está previsto celebrar una conferencia de prensa, en la que los principales referentes del sindicato darán a conocer su postura y exigir una nueva propuesta por parte del Tribunal.

A partir de las 11, los trabajadores volverán a ocupar sus puestos, mientras que los delegados del gremio serán parte de una nueva mesa de diálogo con las autoridades del Poder Judicial.

El reclamo de SEJUN

La organización sindical presentó una nota formal ante el TSJ para comunicar el rechazo y ratificar sus principales demandas. Entre ellas, reclamó una recomposición salarial que tenga como piso mínimo las mejoras otorgadas a los demás sectores de trabajadores estatales de la provincia y una recategorización general para el personal judicial.

El sindicato también cuestionó el congelamiento de la carrera judicial y el incumplimiento de compromisos vinculados con los concursos y el análisis integral de la planta de trabajadores. En ese sentido, definió la recategorización como una condición innegociable para alcanzar un acuerdo salarial.

Además, el SEJUN rechazó el planteo del Tribunal Superior de Justicia de levantar las medidas gremiales como condición para continuar las negociaciones. Desde la organización sostuvieron que las acciones de fuerza son legítimas y que su continuidad no impide mantener abierto el diálogo con las autoridades judiciales.

Desde el SEJUN afirmaron que mantienen su voluntad de continuar negociando, aunque remarcaron que el diálogo debe estar acompañado de respuestas concretas a los planteos del sector.

El gremio cuestionó que se condicione la continuidad de la negociación al levantamiento de las medidas de fuerza y sostuvo que las resoluciones del plenario expresan una decisión colectiva de sostener los reclamos hasta obtener una respuesta satisfactoria.