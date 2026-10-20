Judiciales de Neuquén profundizan las medidas de fuerza y rechazan la oferta salarial del TSJ

SEJUN consideró insuficiente la propuesta del TSJ y reclamó una recomposición salarial igual que el resto de los estatales. Habrá un paro de 24 horas.

El Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de Neuquén ( SEJUN ) resolvió profundizar su plan de lucha luego de rechazar por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ). La decisión se tomó durante el plenario provincial de trabajadoras y trabajadores judiciales realizado el lunes pasado, donde se consideró que la oferta no responde a los reclamos que el gremio sostiene en la negociación. Habrá paro .

Tras la reunión, la organización sindical presentó una nota formal ante el TSJ para comunicar el rechazo y ratificar sus principales demandas. Entre ellas, reclamó una recomposición salarial que tenga como piso mínimo las mejoras otorgadas a los demás sectores de trabajadores estatales de la provincia y una recategorización general para el personal judicial.

El sindicato también cuestionó el congelamiento de la carrera judicial y el incumplimiento de compromisos vinculados con los concursos y el análisis integral de la planta de trabajadores. En ese sentido, definió la recategorización como una condición innegociable para alcanzar un acuerdo salarial.

Además, el SEJUN rechazó el planteo del Tribunal Superior de Justicia de levantar las medidas gremiales como condición para continuar las negociaciones. Desde la organización sostuvieron que las acciones de fuerza son legítimas y que su continuidad no impide mantener abierto el diálogo con las autoridades judiciales.

Por ese motivo, solicitaron una nueva convocatoria a la mesa de negociación salarial a la mayor brevedad posible y reclamaron una propuesta superadora que permita avanzar hacia un acuerdo.

El cronograma de medidas de fuerza

El Plenario Provincial resolvió dar continuidad al plan de lucha con acciones que se extenderán durante los próximos días y alcanzarán a distintas dependencias judiciales de Neuquén.

La primera medida es el quite total de colaboración en todas las dependencias judiciales de la provincia, que continuará vigente en el marco del conflicto salarial.

El cronograma definido por el sindicato comenzó este martes con una jornada de asambleas en los lugares de trabajo. Para el miércoles habrá un retiro provincial a partir de las 11.

El paro será por horas el jueves. El viernes propusieron un ingreso a las dependencias a partir de las 11 para el personal de Neuquén capital. Y el lunes próximo establecieron un retiro provincial a partir de las 10.30 y realización de un plenario provincial mixto para evaluar el estado de las negociaciones y definir cómo continuará el plan de lucha.

"Las acciones buscan sostener el reclamo salarial y exigir respuestas sobre la situación de la carrera judicial", explicaron en un comunciado. El paro de 24 horas previsto para el jueves tendrá alcance en Neuquén capital, mientras que otras medidas, como los retiros provinciales y el quite de colaboración, abarcarán al conjunto de las dependencias judiciales de la provincia.

Desde el SEJUN afirmaron que mantienen su voluntad de continuar negociando, aunque remarcaron que el diálogo debe estar acompañado de respuestas concretas a los planteos del sector.

El gremio cuestionó que se condicione la continuidad de la negociación al levantamiento de las medidas de fuerza y sostuvo que las resoluciones del plenario expresan una decisión colectiva de sostener los reclamos hasta obtener una respuesta satisfactoria.