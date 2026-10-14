Se levantó el paro de ATE en los hospitales de Neuquén: se viene un concurso en un cargo fundamental

ATE levantó el paro en los hospitales de la capital tras un acta con Salud que promete pagos adeudados a eventuales y revisar los traslados en Junín.

Después de una jornada de paro, cortes de calle y asambleas, la conducción de ATE y el Ministerio de Salud firmaron este martes un acta en la que el Gobierno se comprometió a pagar lo adeudado a trabajadores eventuales, avanzar con los concursos en el área de Enfermería del hospital Castro Rendón y revisar la organización de las guardias de traslado. El detonante había sido la negativa de restituir a un pasante enfermero al Servicio de Salud Mental.

A cambio, el gremio anunció el levantamiento de las medidas de fuerza en el principal hospital de la provincia y en el resto de los efectores de Neuquén capital.

La reunión se realizó en las oficinas de la Subsecretaría de Administración Sanitaria, en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) , y según el propio gremio se extendió durante cinco horas. Por ATE participaron Thelma Martínez, Juan Millapán, Janet Urrutia, Carlos Giménez, Walter Maldonado y Carolina Vásquez; por el Castro Rendón, Andrés Román y Elías Ganem; y por el Ministerio de Salud, Iris Martín, Susana Filipponi y Macarena Costa.

"Hoy dimos una muestra de que la salida es colectiva y organizados", sostuvo el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, en el comunicado difundido tras la firma, donde aseguró que el reclamo "llegó a oídos del ministro Tobares".

ATE Salud: un conflicto que venía de septiembre

El conflicto en el Castro Rendón viene desde el pasado 14 de septiembre, cuando ATE Salud inició un paro de 24 horas en el hospital, que se sumó a un paro provincial de 48 horas.

Según el delegado Juan Millapán, el detonante fue la negativa de la Dirección y del Departamento de Enfermería a restituir a un enfermero en el servicio de Salud Mental al término de una pasantía.

En aquel momento, el gremio denunció abuso de autoridad, tratos discriminatorios y arbitrariedades en la asignación de guardias y traslados, y exigió la renuncia de la cúpula de Enfermería, cuya conducción no había sido regularizada por concurso como establece el Convenio Colectivo de Trabajo.

De ese conflicto salió una primera acta. Millapán sostuvo que el mes pasado se firmó un acuerdo con la subsecretaría para cubrir las jefaturas mediante concursos y revisar las guardias de traslado y supervisión de enfermería, que según el gremio cumplen las mismas cinco personas desde hace cinco años.

Pero el quiebre se produjo la semana pasada. Según el delegado, estaba prevista una reunión el pasado viernes en el Castro Rendón con la directora del hospital y representantes de Salud, pero se suspendió sin aviso, lo que generó malestar entre los trabajadores. El paro continuó el fin de semana dentro del hospital y el lunes los delegados de los demás hospitales resolvieron extenderlo a toda la capital.

Así, este último martes desde las 8, personal de salud de ATE se concentró frente a Casa de Gobierno en el marco de un paro que alcanzó a los hospitales Castro Rendón, Bouquet Roldán y Horacio Heller.

El cierre de las paritarias estatales de ATE. Sebastián Fariña Petersen

El gremio denunció además salarios impagos y Millapán habló de unos 200 trabajadores sin cobrar, entre eventuales, residentes, enfermeros, administrativos y mucamos, algunos con dos o tres meses de atraso por errores administrativos.

También advirtió sobre casi 700 vacantes sin liberar, que afectan sobre todo al interior provincial, y anticipó que sin convocatoria el paro se extendería a todo el sistema público de salud. Durante la medida, el gremio aseguró que las guardias de emergencia y la internación funcionaron con normalidad.

Qué dice el acta y los compromisos

El primer punto del documento fija el pago para el 16 de octubre. El acta habla del pago "de la complementaria"; ATE lo presentó como la cancelación de sueldos y bonos adeudados a los trabajadores eventuales.

En Enfermería, el Ministerio se comprometió a iniciar los concursos de supervisión, calidad y seguridad, y de los sectores de Traumatología, UTIA, UTIB, Clínica Médica y Pediatría del Castro Rendón. Desde el nivel central se estableció además que se llamará a concurso la jefatura del Departamento de Enfermería, aunque quien ocupa hoy el cargo seguirá en funciones hasta que termine el proceso.

Las guardias de supervisión seguirán con el organigrama vigente, aunque se revisarán misiones, funciones y alcance. Las partes acordaron trabajar en la reorganización de las guardias de traslado de adultos, pediátricos y neonatales desde este jueves 15 a las 10, en el propio hospital.

Reclamos en Salud: Junín, el Heller y el Progreso

Uno de los puntos de conflicto fue la Disposición Interna 41/2026 del hospital de Junín de los Andes, que según ATE habilitaba traslados de pacientes sin personal de enfermería ante la falta de recursos humanos. El gremio pidió dejarla sin efecto. En el acta, el Ejecutivo informó que la región y el hospital trabajan "de común acuerdo", y se incorporó la respuesta de la dirección del hospital, que defiende la legitimidad de la norma y convoca a una mesa de trabajo para analizar las observaciones.

Para el hospital Heller, ATE reclamó la continuidad de seis trabajadores eventuales, cuatro camillas y cuatro sillas de ruedas. El Ministerio informó que inició la compra de dos de las cuatro camillas. Sobre la guardia de choferes de ambulancia, el área técnica ya elevó un informe a la región, y se pedirá que lo revalúe.

Para el Centro de Salud Progreso, el gremio pidió cuatro cargos de atención al público y el reemplazo de la puerta de ingreso; el Gobierno respondió que el trámite está en curso. También se pidió revisar las guardias de traslado en los centros de salud de Varvarco y Manzano Amargo.

ATE anexó al acta un listado de expedientes de recursos humanos pendientes de firma en Casa de Gobierno (designaciones, cambios de función y creación de cargos, entre otros), que Quintriqueo sostuvo que son alrededor de 60.

El gremio también pidió la firma del decreto de cambios de nivel y agrupamiento, una reunión provincial de odontólogos y la bonificación por turno rotativo y franco no calendario para el nodo de farmacia del Castro Rendón.

Para lo que quedó abierto, se fijó una mesa técnica de recursos humanos para el 21 de octubre, en horario a confirmar. Con esas definiciones, ATE informó el levantamiento de las medidas en el Castro Rendón y en Neuquén capital.