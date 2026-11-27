El robo de un auto fue el puntapié. El vehículo fue prendido fuego y abandonado en la Ruta 68. Intervienen las fuerzas de seguridad de Neuquén y Río Negro.

Cómo comenzó el operativo de rescate en un acantilado cerca de El Chocón

El robo de un automóvil en la ciudad de Neuquén derivó en un intenso operativo de rescate en una zona de acantilados cercana a Villa El Chocón durante este viernes. El procedimiento movilizó a las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de Neuquén y Río Negro.

Con el correr de las horas, se conoció que hay cuatro personas involucradas en el episodio: dos hombres, una joven de 22 años y una adolescente de 15 años, todos con domicilio en la capital.

El hallazgo de un automóvil completamente incendiado sobre la ruta provincial 68 permitió vincular a los involucrados con un presunto hecho delictivo ocurrido en territorio neuquino. La Justicia de Río Negro tomó intervención en el caso y se encuentra investigando lo sucedido.

Gentileza: Prefectura Naval Argentina.

El robo de un auto en Neuquén que derivó en un operativo de rescate

Según la información recabada por LM Neuquén por la Policía de Río Negro, todo comenzó con el robo de un automóvil Ford Focus gris en la provincia de Neuquén. Tras sustraer el rodado, los involucrados se trasladaron hacia territorio rionegrino, donde posteriormente prendieron fuego el vehículo.

El procedimiento comenzó luego de que efectivos de la Comisaría 42° de Villa El Chocón alertaran sobre la presencia de personas lesionadas en un establecimiento rural de la zona.

El punto donde fue quemado y abandonado el auto. Google Maps.

Ante esta situación, efectivos de la Subcomisaría 82° de Las Perlas y del Área de Investigaciones se dirigieron hacia el lugar a través de la ruta provincial 68.

Durante el trayecto, los uniformados divisaron el rodado abandonado y completamente consumido por el fuego. Al verificar los datos del mismo, constataron que registraba un pedido de secuestro por robo en la provincia de Neuquén.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la Comisaría de Cerro Policía quedó a cargo de las actuaciones judiciales vinculadas al automóvil incendiado.

Gentileza: Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

Cómo fue el operativo de rescate cerca de El Chocón

En paralelo, personal de Prefectura del Comahue tomó conocimiento, a través de los Bomberos de Villa El Chocón, de que una persona se encontraba en una isla pidiendo auxilio.

De manera inmediata, se desplegó la embarcación MA-143, que permitió trasladar a una costa segura a G.D.M, de 22 años. Posteriormente, la joven fue derivada al hospital de Villa El Chocón, donde permanece internada bajo custodia policial.

Tras arribar a la costa rionegrina, el personal de Prefectura constató la presencia de otras tres personas debajo de los acantilados. Se trataba de los dos hombres, uno de ellos con heridas en su rostro y el otro inconsciente y la adolescente de 15 años.

Gentileza: Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

En el marco del operativo, a las 12.08 de este viernes, una dotación integrada por cuatro bomberos brigadistas de Cipolletti partió hacia las inmediaciones de El Chocón con una embarcación y equipamiento especializado para realizar tareas de rescate vertical en terrenos de difícil acceso.

Una de las principales dificultades que encontraron los equipos de emergencia fue la falta de señal telefónica en el sector, lo que complicó las comunicaciones y la posibilidad de obtener información inmediata sobre la situación.

Según confirmaron desde Bomberos Voluntarios de Cipolletti a este medio, los brigadistas accedieron al sector desde el lado neuquino y llevaron adelante el rescate de los dos hombres y la adolescente que se encontraban debajo de los acantilados. Asimismo, precisaron que las tres personas fueron trasladadas hacia la costa neuquina, donde quedaron a disposición de las autoridades intervinientes.

El operativo demandó un importante trabajo coordinado entre efectivos policiales, bomberos, personal de Prefectura, Defensa Civil y trabajadores de Salud Pública de Neuquén y Río Negro.

Gentileza: Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

La Justicia de Río Negro ordenó la demora de los cuatro involucrados

Tras el hallazgo del vehículo incendiado y la intervención de las fuerzas de seguridad, la Fiscalía de General Roca ordenó la demora de las cuatro personas involucradas.

Por estas horas, los investigadores buscan reconstruir la secuencia de los acontecimientos, establecer las responsabilidades de cada una de las personas involucradas y determinar las circunstancias que llevaron al grupo a terminar debajo de los acantilados del río Limay.