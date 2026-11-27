No es un error de fábrica ni una cuestión de estética. Responde a normas sanitarias de décadas para espacios públicos.

Por qué los inodoros de aeropuertos y restaurantes tienen el asiento abierto en forma de U

Está a la vista de todos y, sin embargo, casi nadie se pregunta por qué. En los baños públicos de aeropuertos , hospitales y centros comerciales, los inodoros tienen un asiento con un corte al frente, con forma de U o de herradura. No es una decisión estética ni una falla de fabricación: responde a una norma sanitaria obligatoria con décadas de historia.

Este diseño se conoce en el mundo como "open-front toilet seat", o asiento de frente abierto, y su uso está ligado a regulaciones de salud pública y de ingeniería sanitaria.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO), los baños públicos de lugares con mucha concurrencia deben tener este tipo de asiento, a menos que cuenten con un dispensador automático de fundas protectoras.

Hugo Aguilar, vicepresidente de Códigos y Normas de la IAPMO, explicó que los asientos abiertos ayudan a reducir el riesgo de contacto con posibles contaminantes que dejaron usuarios anteriores. La razón es sencilla: sin la parte delantera del asiento, hay menos superficie de contacto entre la persona y el sanitario y, por lo tanto, menos chances de exponerse a bacterias o gérmenes acumulados.

La higiene, sin embargo, no es el único motivo. Según un blog de la Sociedad Americana de Ingenieros de Plomería, la forma en U se pensó en un principio para que las mujeres pudieran higienizarse con más comodidad y evitaran el contacto genital con el asiento. Ese factor pesó para que el modelo se estandarizara en los espacios públicos.

Asiento abierto: un solo diseño que resuelve tres problemas de higiene

La forma en U apunta a tres desafíos concretos que un asiento cerrado no logra resolver donde circula mucha gente. El primero es la contaminación cruzada: con menos superficie de contacto, también baja la probabilidad de que los gérmenes de una persona pasen a la siguiente. El segundo es la comodidad en la higiene íntima, sobre todo para las mujeres.

El tercero, y no menos importante, tiene que ver con el mantenimiento. Con un asiento abierto, el personal de limpieza llega con más facilidad a las superficies del sanitario, lo que agiliza las tareas. Además, al faltar la parte delantera, se acumulan menos gotas de orina y suciedad a la vista, las superficies se mantienen secas por más tiempo y se atenúan los malos olores.

En lugares de gran circulación, como un aeropuerto internacional o un restaurante lleno, la combinación de estos tres factores marca una diferencia sanitaria real y medible. Por eso las autoridades de salud pública de muchos países incorporaron el "open-front toilet seat" a sus códigos de edificación y normas de construcción.

¿Y puertas adentro? En los hogares, la lógica es otra. Como hay pocos usuarios y la limpieza se controla mejor, el asiento cerrado resulta más cómodo y práctico. La forma en U cobra sentido en espacios donde es más difícil garantizar la higiene colectiva y el movimiento de gente es constante.

La próxima vez que entre a un baño de aeropuerto y vea ese hueco en el frente del asiento, sabrá que no es un descuido de fábrica. Es el resultado de décadas de normas sanitarias, ingeniería de plomería y estudios de higiene pública, reunidos en un objeto cotidiano que casi nunca recibe atención. La solución más eficaz suele ser, además, la más discreta.