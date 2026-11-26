El real hoy cotiza a $275,81 por unidad. Consultá cuánto pagás en pesos argentinos por cada cantidad que necesités para tus vacaciones de verano en Brasil.

Real brasileño hoy: a cuánto cotiza este jueves 26 de noviembre para viajar a Brasil desde Neuquén

La cotización del real hoy, jueves 26 de noviembre, marca $275,81 por cada unidad . Este valor es la referencia oficial para el cambio directo entre pesos argentinos y la moneda brasileña. Bancos y casas de cambio aplican su propio margen sobre esta cotización.

El Banco Central do Brasil publica diariamente la cotización PTAX, que es el dólar de referencia en reales. Hoy marca 5,88 reales por dólar estadounidense , con una variación de +0,43% respecto del dato anterior.

Sabé cuánto pagás en pesos argentinos por cada cantidad de reales que necesites. 100 reales equivalen a $27.581 pesos argentinos . Si precisás menos, 50 reales te cuestan $13.791 pesos argentinos. Para montos mayores, 500 reales salen $137.906 pesos argentinos y 1.000 reales llegan a $275.811 pesos argentinos .

Los datos a tener en cuenta para viajar en Brasil

Estos valores son directos: multiplicás la cantidad de reales por 275,81 y obtenés el equivalente en pesos argentinos. Si preferís convertir a dólares estadounidenses, dividís los reales por 5,88. Por ejemplo, 100 reales equivalen a aproximadamente 17 dólares estadounidenses.

También podés calcular en sentido inverso. Si tenés dólares, multiplicalos por 5,88 para saber cuántos reales recibís. US$50 te dan 294 reales, US$100 equivalen a 588 reales y US$200 son 1.177 reales.

Recordá que esta cotización cambia durante el día. Consultá el valor actualizado en tu banco o casa de cambio antes de hacer el cambio, ya que cada entidad aplica su propio margen sobre la referencia oficial.