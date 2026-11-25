Damo, Pinky y DJ Pipo llegarán con una propuesta cargada de clásicos, invitados y mucho ritmo. El particular manual para prepararse y disfrutar el show.

Quién viene a hacer ruido en la Fiesta de la Confluencia 2027: el trío que promete una fiesta bien cumbiera.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 tendrá una propuesta para los amantes de la cumbia y los clásicos populares. Uno de los nombres que se prepara para hacer bailar al público neuquino es Un Poco de Ruido , el proyecto integrado por Damo, Pinky y DJ Pipo , que logró convertir sus encuentros musicales en un fenómeno del streaming y trasladar esa convocatoria a los grandes escenarios.

Para anticipar lo que será su presentación, los integrantes compartieron una particular publicación en redes sociales: un manual para acompañantes que funciona como una guía de supervivencia para quienes todavía no conocen sus códigos. Con humor, imágenes y consignas, explican quiénes son, qué significa una de sus expresiones más características y cómo debe prepararse el público para participar de la fiesta.

La propuesta no es casual. Un Poco de Ruido construyó su identidad alrededor de las zapadas cumbieras, los invitados y las canciones que forman parte de la memoria popular. Sus transmisiones reunieron a reconocidos artistas de la música tropical y consiguieron una comunidad de seguidores que creció hasta llenar escenarios.

Quiénes son los que llegarán a la Confluencia

El equipo está integrado por Damo, Pinky y DJ Pipo. Los tres construyeron un espacio dedicado a la música tropical, con encuentros en los que los clásicos cumbieros y los artistas invitados son protagonistas.

Pinky SD, cuyo nombre es Juan Manuel Grossi, es músico, productor, tecladista y acordeonista. Tiene más de dos décadas de trayectoria y participó en distintas agrupaciones de la movida tropical, entre ellas Los Gedes, Mala Fama, Repiola y Flor de Piedra.

Damo y DJ Pipo completan el equipo que conduce las transmisiones, presenta a los invitados y acompaña las zapadas. La combinación de música, humor y complicidad entre sus integrantes se convirtió en una de las marcas del proyecto.

De las redes sociales a los grandes escenarios

El crecimiento de Un Poco de Ruido comenzó con sus transmisiones por internet, donde los encuentros musicales con referentes de la cumbia se transformaron en uno de sus principales atractivos. Por el ciclo pasaron artistas como Karina, Ángela Leiva, Néstor en Bloque y Uriel Lozano, entre otros.

Las sesiones consiguieron millones de reproducciones y permitieron que el proyecto llevara su propuesta a espectáculos en vivo. Uno de sus grandes hitos fue La Gran Zapada en el Movistar Arena, donde compartieron escenario con diferentes figuras de la música tropical.

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El manual para acompañantes: cómo prepararse para el show

La publicación que difundieron para promocionar su participación en la Fiesta de la Confluencia está organizada en cuatro niveles y tiene una consigna central: si un amigo cumbiero invita a verlos, hay que llegar preparado.

El primer nivel presenta a los protagonistas. Allí aparecen Damo, Pinky y DJ Pipo, definidos como amigos que convirtieron una juntada en la zapada más grande del país. También explican cuál es la fórmula que sostiene al proyecto: clásicos cumbieros e invitados.

En el segundo nivel llega el turno del vocabulario. La expresión elegida es el famoso exceso de OAAAA, una onomatopeya que utilizan para representar alegría, energía, euforia o una exageración extrema. Incluso proponen una frase como ejemplo para entender cómo incorporarla: sonó un clásico y hubo exceso de OAAAA.

El tercer nivel está dedicado a las instrucciones para actuar durante el espectáculo. Si suena un clásico, la indicación es gritar OAAAA. En cambio, si un amigo invita a bailar, la recomendación es tirarse los prohibidos y sumarse al ritmo.

Finalmente, el cuarto nivel presenta un checklist para comprobar si los acompañantes están realmente preparados. La lista incluye saber quiénes son los integrantes, practicar el OAAAA y tener algunas frases listas para quedar bien. También aparece la entrada preferencial como una opción para quienes quieran verlos de cerca.

Con esta particular campaña, Un Poco de Ruido anticipa el espíritu que buscará llevar a la Fiesta de la Confluencia 2027: una gran juntada cumbiera, con clásicos, invitados y un público dispuesto a cantar, bailar y hacer mucho ruido.