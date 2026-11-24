Juanes, Turf y La Delio Valdez: el festival POPFEST reveló la grilla completa y los horarios de sus shows
El festival se realizará el 5 de diciembre en Parque Norte y tendrá más de diez horas de música en vivo. Conocé el cronograma completo.
La música en vivo tendrá una nueva cita en Buenos Aires con una propuesta que promete reunir a distintas generaciones y estilos musicales en un mismo escenario. Con artistas nacionales e internacionales, el evento prepara una jornada extensa para disfrutar de grandes canciones, descubrir nuevas figuras y compartir al aire libre.
En ese contexto, POPFEST anunció los horarios de su primera edición, que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte. La organización confirmó una programación de más de diez horas, con presentaciones desde las primeras horas de la tarde hasta la medianoche.
Festival POPFEST 2026: el cronograma completo de artistas y horarios
El festival comenzará a las 13:30 con Guido Morán y tendrá una sucesión de shows que recorrerá diferentes géneros y generaciones de la música. Entre los nombres destacados aparecen Ángela Leiva, Estelares, Turf, Coti y Conociendo Rusia. El tramo final estará encabezado por dos propuestas muy esperadas: el cantante colombiano Juanes, que subirá al escenario a las 22:15, y La Delio Valdez, encargada de cerrar la jornada desde las 23:30.
Estos son todos los horarios confirmados:
- 13:30: Guido Morán.
- 14:10: La Valenti.
- 14:50: Denisse Romano.
- 15:40: Koino Yokan.
- 16:30: Coti.
- 17:30: Ángela Leiva.
- 18:35: Estelares.
- 19:45: Turf.
- 20:55: Conociendo Rusia.
- 22:15: Juanes.
- 23:30: La Delio Valdez.
Dónde, cuándo es y cómo conseguir entradas
La primera edición al aire libre de POPFEST tendrá lugar el sábado 5 de diciembre en Parque Norte, uno de los espacios elegidos para los grandes encuentros y eventos musicales de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta busca combinar artistas consagrados de la escena nacional e internacional con nuevas figuras, en una experiencia que invita a cantar, bailar y compartir durante toda la jornada.
Datos del evento:
- Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026.
- Lugar: Parque Norte, Buenos Aires.
- Dirección: avenida Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA.
- Entradas: disponibles a través de Pulso Tickets.
Con una grilla que combina diferentes estilos y generaciones, POPFEST se prepara para sumar una nueva propuesta al calendario de festivales musicales de Buenos Aires.
Te puede interesar...
Noticias relacionadas