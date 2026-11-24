El festival se realizará el 5 de diciembre en Parque Norte y tendrá más de diez horas de música en vivo. Conocé el cronograma completo.

Juanes, Turf y La Delio Valdez: POPFEST reveló la grilla completa y los horarios de sus shows

La música en vivo tendrá una nueva cita en Buenos Aires con una propuesta que promete reunir a distintas generaciones y estilos musicales en un mismo escenario. Con artistas nacionales e internacionales, el evento prepara una jornada extensa para disfrutar de grandes canciones, descubrir nuevas figuras y compartir al aire libre.

En ese contexto, POPFEST anunció los horarios de su primera edición , que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte. La organización confirmó una programación de más de diez horas, con presentaciones desde las primeras horas de la tarde hasta la medianoche.

El festival comenzará a las 13:30 con Guido Morán y tendrá una sucesión de shows que recorrerá diferentes géneros y generaciones de la música. Entre los nombres destacados aparecen Ángela Leiva, Estelares, Turf, Coti y Conociendo Rusia . El tramo final estará encabezado por dos propuestas muy esperadas: el cantante colombiano Juanes , que subirá al escenario a las 22:15, y La Delio Valdez , encargada de cerrar la jornada desde las 23:30.

Estos son todos los horarios confirmados:

13:30: Guido Morán.

14:10: La Valenti.

14:50: Denisse Romano.

15:40: Koino Yokan.

16:30: Coti.

17:30: Ángela Leiva.

18:35: Estelares.

19:45: Turf.

20:55: Conociendo Rusia.

22:15: Juanes.

23:30: La Delio Valdez.

Dónde, cuándo es y cómo conseguir entradas

La primera edición al aire libre de POPFEST tendrá lugar el sábado 5 de diciembre en Parque Norte, uno de los espacios elegidos para los grandes encuentros y eventos musicales de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta busca combinar artistas consagrados de la escena nacional e internacional con nuevas figuras, en una experiencia que invita a cantar, bailar y compartir durante toda la jornada.

Datos del evento:

Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026.

Lugar: Parque Norte, Buenos Aires.

Dirección: avenida Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA.

Entradas: disponibles a través de Pulso Tickets.

Con una grilla que combina diferentes estilos y generaciones, POPFEST se prepara para sumar una nueva propuesta al calendario de festivales musicales de Buenos Aires.