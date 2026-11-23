Este lunes feriado iniciará la semana con viento en Neuquén . El tiempo mejorará a partir del martes, con temperaturas agradables que irán en ascenso hacia el fin de semana, aunque también podría haber fuertes ráfagas y tormentas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una jornada de lunes atravesada por el ingreso de aire fresco y ráfagas intensas provenientes del sudoeste, fenómeno que dará paso a días soleados y un notable aumento de las temperaturas hasta alcanzar los 36°C hacia el cierre de la semana laboral en el Alto Valle.

Según el pronóstico del tiempo, para este lunes 23 de noviembre se espera durante el día un cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima que llegará a los 27°C, acompañada por vientos del sudoeste a 29 km/h y ráfagas que soplarán a 48 km/h. Hacia la noche, el cielo se despejará por completo con el ingreso de aire frío, fijando una mínima de 8°C y un incremento significativo en la velocidad del viento del sudoeste, que alcanzará los 44 km/h con ráfagas más fuertes que tocarán los 60 km/h.

El martes 24 de noviembre mantendrá la circulación de aire fresco en toda la capital provincial. Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que disminuirá a los 24°C. Se prevén vientos del sudoeste a 39 km/h y ráfagas sostenidas de la misma intensidad. Por la noche del martes el panorama volverá a estar despejado, registrándose una mínima de 8°C y una disminución del viento del sudoeste, que soplará a 21 km/h con ráfagas suaves de 21 km/h.

A partir del miércoles 25 comenzará un sostenido ascenso de las temperaturas y una marcada calma en los vientos de la región. La jornada transcurrirá con cielo completamente despejado tanto de día como de noche. Durante el día la temperatura máxima ascenderá hasta los 26°C con vientos del sudoeste a 15 km/h y ráfagas de 15 km/h, cerrando con una noche despejada, una mínima de 12°C y vientos leves que rotarán al este a 7 km/h con ráfagas de 8 km/h.

El calor se hará sentir con fuerza a partir del jueves 26 de noviembre. Durante el día se presentará un cielo con sol radiante y una máxima que trepará hasta los 32°C, acompañada por vientos suaves del sudoeste a 8 km/h y ráfagas de 8 km/h. Por la noche del jueves las condiciones se tornarán inestables, marcando una mínima templada de 15°C con vientos leves rotando al oeste a 9 km/h y ráfagas de 9 km/h.

Omar Novoa

Finalmente, el viernes 27 de noviembre marcará el pico térmico de la semana junto con el regreso de la inestabilidad y el viento en la ciudad. Durante el día, la AIC anticipó la probabilidad de posibles tormentas y una temperatura máxima agobiante que alcanzará los 36°C. Se prevén vientos del sudeste a 15 km/h con ráfagas de 23 km/h. El cierre del viernes, por la noche, se dará con un cielo completamente despejado, una mínima de 16°C y una notable aceleración del viento del sudoeste, que soplará a 41 km/h impulsando ráfagas intensas que llegarán a los 63 km/h.