Durante tres jornadas, la música, tradición y una gran multitud reafirmaron el lugar del evento como una de las celebraciones más convocantes de la provincia.

Tunay, Destino San Javier y Dúo Rozé fueron los encargados de coronar la última noche de la fiesta.

La 18° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción llegó a su fin. Luego de tres jornadas de música, tradición y encuentro , la celebración culminó una nueva edición con una multitudinaria convocatoria que volvió a posicionar a Chos Malal como uno de los principales destinos de las fiestas populares de Neuquén.

Desde la Municipalidad confirmaron a LM Neuquén que 25 mil personas pasaron por el evento, lo que refleja la importancia de esta celebración para los vecinos y turistas que llegaron desde distintos puntos de la provincia y del país.

La decimoctava edición de la fiesta comenzó el pasado viernes 20 de noviembre, con una primera jornada que reunió a más de 10 mil personas. En tanto, durante el sábado 21, alrededor de 7 mil vecinos y turistas disfrutaron de los espectáculos musicales, las propuestas gastronómicas y las actividades tradicionales.

Este domingo 22 de noviembre, el evento tuvo su cierre con la premiación de los jinetes ganadores del Campeonato de Jineteada y el esperado sorteo de dos vehículos Toyota Yaris 0 km.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

La música también fue una de las grandes protagonistas de la celebración. Durante las tres jornadas, el escenario recibió a reconocidos artistas nacionales que hicieron cantar y bailar a miles de vecinos y turistas. Los Palmeras, Q' Lokura, Eugenia Quevedo, Destino San Javier y Dúo Roze fueron algunas de las figuras destacadas de esta edición.

Dos vecinos se llevaron los Toyota Yaris

Además de los espectáculos y las actividades tradicionales, este domingo se vivió uno de los momentos más esperados por el público: el sorteo de dos vehículos Toyota Yaris de cinco puertas, versión XS CVT, 0 km.

La premiación se realizó entre los participantes que adquirieron el bono contribución. Según se informó desde la organización, fueron 2309 los bonos vendidos para participar del esperado sorteo.

Finalmente, ante la presencia del intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, se conocieron los nombres de las afortunadas ganadoras. Margarita Herrera y Esther Hernández, ambas vecinas de Chos Malal, se llevaron los dos vehículos cero kilómetro.

En tanto, también hubo importantes regalos para otros participantes. Entre los premios adicionales se entregaron una bicicleta, una motocicleta, un monopatín y un televisor LED.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

Los jinetes ganadores

Otro de los momentos más emotivos del cierre fue la premiación de los jinetes que compitieron durante el fin de semana en el Campeonato de Jineteada, una de las actividades tradicionales más representativas de la celebración.

Durante el sábado y el domingo, competidores de distintos puntos de la región demostraron sus habilidades en las diferentes categorías, acompañados por payadores y un público que siguió atentamente cada una de las montas.

La competencia incluyó las categorías Crina, Grupa y Bastos, además del Desafío de Tropillas y la tradicional Tirada de Riendas.

Desafío de Tropilla

Categoría Crina

1.º puesto: Facundo Agüero.

2.º puesto: Carlos Ubaldo Ayala.

3.º puesto: Fernando Agüero.

Categoría Bastos

1.º puesto: Tomás Rezuc.

2.º puesto: Franco Castillo.

3.º puesto: Franco Azula.

Final del Campeonato

Categoría Crina

1.º puesto: Joaquín Cisneros.

2.º puesto: Facundo Agüero.

3.º puesto: Santiago Mazar.

Categoría Grupa

1.º puesto: Martín Villegas.

2.º puesto: Juan Cruz Seguel.

3.º puesto: Tomás Rezuc.

Categoría Bastos

1.º puesto: Juan Recovich.

2.º puesto: Enzo Para.

3.º puesto: Silvestre Morel.

Tirada de Riendas

1.º puesto: Daniel Martín.

2.º puesto: Gabriel Centurión.

3.º puesto: Martín Centurión.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

Gentileza: Municipalidad de Chos Malal.

Cómo fue la venta del chivito al asador durante la fiesta

Además de los espectáculos musicales y las actividades tradicionales, el chivito al asador volvió a convertirse en el producto estrella de la celebración. Como ocurre cada año, vecinos y turistas aprovecharon su visita al predio para disfrutar de uno de los platos más representativos de la gastronomía del norte neuquino.

En diálogo con LM Neuquén, Jeremías Baldes, gerente general de Crispa, detalló que se vendieron alrededor de 400 porciones diarias de chivito al asador, lo que equivale a aproximadamente 50 animales por jornada.

La propuesta gastronómica fue uno de los grandes atractivos de la fiesta, que también contó con la presencia de 30 stands de artesanos, 16 puestos gastronómicos, 13 food trucks y 20 espacios destinados a pilcheros y manteros.

Con una convocatoria que superó las 25 mil personas, la 18° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción cerró una nueva edición marcada por la música, las tradiciones y el encuentro de miles de familias.