Había desaparecido del patio de su casa en Arizona y soportó temperaturas cercanas a los 4 grados. Un voluntario la halló escondida en un arbusto.

El emotivo momento en que un voluntario encuentra a la nena en el desierto.

Una niña de dos años que había desaparecido del patio de su vivienda en Estados Unidos fue encontrada ilesa luego de permanecer siete horas perdida en una zona remota del desierto , donde soportó temperaturas cercanas a los 4 grados vestida apenas con un pañal .

El hecho se registró en la localidad de Eloy, dentro del condado de Pinal, en el estado de Arizona, y demandó un amplio despliegue de emergencia con más de cien personas, dos helicópteros, decenas de vehículos y perros rastreadores.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal (PCSO), la nena, identificada como Vella Campillo , se extravió alrededor de las 17 del martes, momento en que comenzaba a anochecer y descendía la temperatura en la zona.

La denuncia formal por su ausencia ingresó una hora y media después, lo que activó el rastrillaje nocturno encabezado por agentes policiales, personal de rescate y residentes locales.

La nena soportó bajas temperaturas mientras estuvo perdida en el desierto de Arizona.

El hallazgo ocurrió poco después de la medianoche a unos tres kilómetros de distancia de su casa, cuando el voluntario Jay Stewart recorría una zanja e iluminó la vegetación con su linterna: allí encontró a la pequeña, acurrucada dentro de un arbusto, temblando por el frío, pero sin heridas de consideración.

Tras el rescate, los oficiales cubrieron a la niña para darle abrigo y dispusieron su traslado a un centro asistencial para realizarle controles médicos preventivos. El miércoles, Campillo recibió el alta hospitalaria y regresó a su hogar junto a sus familiares.

"Me cambió la vida": qué dijo el hombre que rescató a la niña

En un video difundido por la Oficina del Sheriff del condado de Pinal, Stewart contó el instante en que ubicó a la menor en medio de la oscuridad. "¿Pueden creerlo? Ahí estaba, justo en ese lugar. Yo solo estaba caminando por la cuneta", expresó el voluntario según quedó registrado en las imágenes de la cámara corporal de los agentes.

El rescatista sumó más detalles sobre la reacción de la pequeña al momento de dar con ella. "De repente, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Parecía que salió de entre los arbustos", recordó.

Al precisar cómo respondió la niña al escuchar que la llamaban, Stewart reconstruyó el recorrido que hacía por el lugar. "Venía por esta zanja, justo al lado de donde estamos ahora; apunté con mi linterna hacia allá, la llamé por su nombre y la escuché gritar", expresó.

"Al dirigir la luz hacia aquel arbusto, ella apareció de repente; fue un momento que me cambió la vida. Es algo maravilloso", agregó.

El hombre también contó que, apenas la vio frente a él, extendió los brazos, la tomó y la abrazó "con fuerza". "Fue un momento muy emotivo, y todavía siento esa emoción. Me alegra mucho que esté a salvo", admitió.

"Una noche aterradora": la definición de la Policía

En el mismo video, el sheriff del condado de Pinal, Ross Teeple, destacó el trabajo articulado entre las distintas fuerzas y entregó un certificado de reconocimiento al voluntario.

"No hace falta decir que vivimos una noche aterradora, pero la situación mejoró mucho gracias a mi amigo Jay", reconoció el jefe policial.

Teeple también destacó a quienes colaboraron en la búsqueda de la menor. "Contamos con la ayuda de ciudadanos de Arizona City, la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Correccionales (DOC), la unidad canina (K9), los departamentos de policía de Casa Grande y Eloy, todos nuestros agentes y el equipo de búsqueda y rescate; todos estuvieron aquí. Fue un esfuerzo conjunto de todos para encontrar a la pequeña", enumeró.

El Sheriff del condado de Pinal le entregó al voluntario un diploma de reconocimiento tras encontrar a la niña en el desierto.

Posteriormente, le entregó a Stewart un diploma de reconocimiento y la designación honoraria dentro del equipo de rescatistas de la jurisdicción.

"Sé que te han preguntado mil veces si te consideras un héroe —y tú dices que no—, pero quiero decirte que, al ver las imágenes de la cámara corporal, es evidente que eres el héroe de esa pequeña", enfatizó el sheriff.

Ante el reconocimiento oficial, el voluntario respondió: "Muchas gracias. No tengo palabras para expresar lo que esto significa para mí; lo atesoraré siempre. A ver si puedo verlo... ¡Qué increíble!".