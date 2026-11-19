Los damnificados sobreviven en un albergue provisorio mientras exigen que la inmobiliaria, los propietarios y los dueños del comercio asuman su responsabilidad. Cómo ayudar.

Durante la mañana del domingo, un voraz incendio consumió por completo una colchonería y mueblería ubicada en el bajo de Neuquén. Pero el siniestro no solo destruyó el local comercial, sino que afectó directamente a las viviendas situadas en la planta superior, dejando en la calle a ocho familias.

El Gobierno provincial brindó asistencia provisoria para las familias afectadas y ofrecieron un complejo habitacional para los próximos diez días. Sin embargo, continúa la incertidumbre sobre su futuro y cómo saldrán adelante.

En diálogo con LU5 , Melina Suárez Zárate -una de las damnificadas originaria de Córdoba que reside en Neuquén junto a su pareja Martín desde hace tres años- describió el angustiante panorama que enfrentan.

Sebastián Fariña Petersen

"El Ministerio de Trabajo nos alojó en un lugar. Es muy lejos el lugar donde estamos, en zona oeste, y estamos acá diez días. Nos dijeron que podemos estar acá hasta ver qué podemos hacer. Es exactamente un techo para dormir", relató.

La entrevistada remarcó la total ausencia de respuestas tanto de la empresa inmobiliaria que administra los alquileres, como de los dueños del inmueble y de los propietarios de la colchonería donde se originó el fuego, ubicada en la calle Félix San Martín 370.

Una joven volvió a Chubut

En dicho albergue se alojaron inicialmente cinco familias, pero según relató la joven, las secuelas de la tragedia ya provocaron las primeras partidas. Una joven que vivía sola decidió abandonar la provincia de Neuquén para regresar con su familia en Chubut.

La inquilina había sido operada de la columna y requería indispensablemente un colchón ortopédico, el cual perdió en el incendio. Ante la imposibilidad de contar con el equipamiento médico necesario, optó por retornar a su provincia natal.

Omar Novoa

Tras el éxodo de la vecina, cuatro familias permanecen en el refugio temporal, con la premura de hallar una solución antes del vencimiento del plazo de diez días. "Somos cinco familias, lo cual vamos a quedar cuatro porque una de las familias, que es una chica que está sola, ella tiene pensado volverse porque con la desesperación y todo, se quiere volver, ya no quiere estar acá. Ella pasó por una cirugía, tiene un implante en la columna, tenía un colchón ortopédico... seguir durmiendo en un colchón o en una cama cualquiera no puede, tiene que ser sí o sí con un colchón especial", describió Melina.

Los problemas económicos tras el incendio

El incendio no solo destruyó las viviendas, sino que paralizó por completo la actividad económica de las víctimas. Melina trabajaba de forma independiente desde su hogar con máquinas e instrumentos que quedaron calcinados.

Su pareja Martín, oriundo de La Rioja, no pudo asistir a su empleo formal durante las primeras jornadas, por lo que le fue descontado el presentismo y debió reincorporarse rápidamente para sostener el único ingreso del hogar.

Sebastián Fariña Petersen

"Lo mío era para vivir al día a día, comer, comprarnos lo que necesitábamos. Ahora tenemos donde alojarnos, pero no tenemos comida, no tenemos ropa, no tenemos nada de eso", explicó la joven, quien acotó que las primeras 48 horas se alimentaron a base de facturas y alimentos donados por los vecinos del barrio.

Posteriormente, para poder comprar comida en el albergue, debieron recurrir al auxilio económico de los padres de Martín: "Tuvimos que depender de mis suegros que están en La Rioja, son maestros jubilados, y nos mandaron algo de platita para poder comprarnos algo para comer, porque encima imagínate, no comíamos hace dos días y dependíamos de facturas, cosas que nos dieron los vecinos".

Colecta solidaria

Melina remarcó que el propósito de hacer pública su situación no fue inicialmente pedir asistencia económico, sino lograr que los responsables asuman los costos y permitan el ingreso al edificio para recuperar pertenencias de trabajo.

"Yo nunca he hecho todo esto para pedir plata, sino para que se hagan responsables y o por lo menos poder entrar y buscar mis pertenencias, o ver si puedo conseguir alguna de las máquinas como para seguir trabajando, porque si no no podemos vivir. Nos dimos cuenta de que esto parece que va a estar para rato y que nos encontramos literalmente en la desesperación todos.

Para colaborar con la reconstrucción y la compra de alimentos e insumos de primera necesidad, se encuentra disponible la siguiente cuenta: