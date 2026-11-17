Perdieron sus pertenencias y no tienen dónde vivir. Aseguran que no recibieron respuestas de la inmobiliaria ni de organismos públicos y esperan una solución urgente.

Tras el incendio en una colchonería de Neuquén, una pareja quedó en la calle y duerme en una carpa.

El incendio que destruyó una colchonería en el centro de Neuquén dejó consecuencias que van mucho más allá de los daños materiales. Ocho familias que vivían en los departamentos ubicados sobre el comercio resultaron afectadas y debieron abandonar sus viviendas. Algunas consiguieron alojamiento transitorio, pero otras atraviesan una situación desesperante: no tienen dónde dormir y permanecen en la vereda, frente al edificio.

Uno de los casos es el de Martín Oviedo y su pareja, Melina, quienes desde el domingo pasan las noches en una carpa instalada frente al inmueble de calle Félix San Martín 370. Según relató el hombre, perdieron prácticamente todas sus pertenencias y, hasta el momento, no consiguieron una respuesta que les permita encontrar un lugar donde quedarse.

La pareja alquilaba un departamento en el primer piso del edificio, donde funcionaba la colchonería que fue alcanzada por las llamas. El fuego se desató durante la mañana del domingo y obligó a evacuar a los habitantes de las viviendas superiores, mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio.

Martín contó en LU5 que cuando comenzó la emergencia él estaba trabajando y su pareja permanecía en el domicilio. El humo y el avance del fuego los obligaron a salir rápidamente. Los bomberos les pidieron que despejaran el sector y los evacuaron hacia la zona de calle Santa Cruz, donde se encuentra la empresa Vía Cargo.

Desde allí observaron cómo el humo invadía sus viviendas y afectaba todo lo que tenían. El departamento sufrió daños por el fuego, el humo y el agua utilizada por los bomberos para extinguir las llamas. Por ese motivo, aseguraron que las pérdidas fueron totales.

Sebastián Fariña Petersen

Sin respuestas y sin un lugar donde vivir

La situación de Martín y Melina se agravó después de la evacuación. De acuerdo con su testimonio, no recibieron asistencia de la inmobiliaria a través de la cual alquilaban el departamento, ni del comercio Neuquén donde se originó el incendio. Tampoco consiguieron, según denunciaron, una respuesta de los organismos públicos a los que recurrieron para pedir ayuda.

"Nuestra situación actualmente es la calle porque no nos dieron ninguna solución de ningún lado", expresó Martín. Contó que están durmiendo en una carpa, con algunas frazadas y ropa que les acercaron vecinos de la ciudad.

El hombre manifestó su angustia porque ambos son trabajadores, cumplen con el pago del alquiler y de los servicios y nunca imaginaron que podían terminar en esa situación. Además, remarcó que necesitan un lugar donde bañarse, higienizarse y descansar para poder continuar con sus actividades laborales.

La pareja lleva tres años viviendo en Neuquén. Martín es oriundo de La Rioja y Melina, de Córdoba. Por esa razón, no cuentan con familiares en la ciudad que puedan recibirlos o brindarles alojamiento mientras intentan resolver el problema.

Sebastián Fariña Petersen

Perdieron hasta las herramientas de trabajo

A las pérdidas materiales se suma una dificultad económica que podría afectar sus ingresos. Melina es protesista dental y desarrollaba su actividad laboral desde el departamento que compartían. Allí tenía los instrumentos y elementos que utilizaba para trabajar, que también quedaron afectados por el incendio.

Martín explicó que actualmente no tienen vivienda, dinero ni los recursos necesarios para afrontar los gastos cotidianos. La pérdida de las herramientas de trabajo de su pareja representa otro golpe para una familia que necesita recuperar cierta estabilidad para salir adelante.

Después de que los bomberos lograron controlar el fuego, las familias pudieron ingresar durante unos minutos a sus departamentos para retirar algunas pertenencias. Sin embargo, el tiempo fue limitado y las condiciones dentro del edificio eran complicadas por el humo y las altas temperaturas.

En ese breve ingreso, Martín y Melina lograron sacar algo de ropa, calzado y algunos elementos esenciales. No pudieron recuperar todo lo que necesitaban y, según contó, parte de la ropa que consiguieron retirar quedó impregnada de humo y no puede utilizarse.

Sebastián Fariña Petersen

También señaló que muchas personas no alcanzaron a buscar sus documentos y otros objetos personales. La posibilidad de ingresar nuevamente al departamento quedó restringida por las condiciones de seguridad del inmueble.

Denunciaron que cambiaron las cerraduras

Otro de los reclamos de la pareja está relacionado con el acceso a sus pertenencias. Martín aseguró que, después del incendio, cambiaron las cerraduras del edificio y ya no pueden ingresar a la vivienda para retirar lo poco que quedó.

El hombre cuestionó el trato recibido por parte de la inmobiliaria Avenida y sostuvo que siempre cumplieron con el pago del alquiler, incluso antes del día 10 de cada mes. Por eso, manifestó su malestar ante la imposibilidad de recuperar sus cosas.

La pareja también se acercó a la Municipalidad y realizó consultas para conseguir asistencia, pero aseguró que no obtuvo respuestas concretas.

Mientras tanto, los vecinos fueron quienes estuvieron más cerca de las familias afectadas. Martín agradeció especialmente la ayuda de las personas que se acercaron con alimentos, ropa y abrigo para quienes perdieron sus viviendas. Sin esa colaboración, aseguró, su situación sería todavía más difícil.

Sebastián Fariña Petersen

Ocho familias afectadas por el incendio

El incendio de la colchonería no solo provocó importantes daños en el comercio, sino que también dejó a ocho familias sin posibilidades de permanecer en sus departamentos. Mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias del siniestro, los habitantes del edificio esperan respuestas sobre su situación habitacional.

Martín contó que algunos vecinos consiguieron lugares donde pasar la noche y que entre ellos se organizan para ayudarse. Sin embargo, hay dos familias que continúan durmiendo en una carpa sobre la vereda, entre ellas la que comparte con Melina.

A la preocupación por no tener un techo se suma el temor por la seguridad. Según relató, durante la noche recibieron amenazas de personas que cuestionaban que permanecieran en ese sector. También sostuvo que, pese a que les habían indicado que habría recorridas policiales periódicas, en algunos momentos quedaron sin protección.

Sebastián Fariña Petersen

La pareja espera que durante la jornada puedan recibir una respuesta y conseguir un alojamiento transitorio. La preocupación aumenta ante la posibilidad de nuevas lluvias y las bajas temperaturas durante la noche. "Necesitamos un hogar, poder bañarnos, higienizarnos y seguir con nuestras vidas", resumió Martín.

Mientras continúan las actuaciones por el incendio ocurrido en Félix San Martín 370, la urgencia de las familias afectadas pasa ahora por encontrar un lugar donde vivir y recuperar, al menos en parte, las condiciones básicas que perdieron cuando tuvieron que abandonar sus departamentos.