Marcelo Rucci confirmó el apoyo a Comunidad para 2027 y abrió la puerta a candidatos propios en los municipios

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa anticipó cómo se prepara Fuerza Neuquina y Federal para las próximas elecciones.

Marcelo Rucci comenzó a delinear el futuro electoral de Fuerza Neuquina y Federal de cara a 2027. Durante una extensa entrevista con por LU5 AM600, el dirigente petrolero confirmó que su espacio acompañará a Comunidad en la categoría de gobernador y vicegobernador, y dejó abierta la posibilidad de presentar candidatos propios en distintos municipios de Neuquén.

El dirigente busca consolidar la identidad política del espacio , ampliar su representación territorial y abrir la participación a nuevos dirigentes.

"Nosotros buscamos tener la identidad propia", sostuvo Rucci, quien explicó que “el armado electoral dependerá de las realidades y los acuerdos que puedan construirse en cada localidad”.

Rolando Figueroa y Marcelo Rucci.

Elecciones 2027: acuerdos con Comunidad y candidatos propios

El dirigente explicó que “Fuerza Neuquina y Federal analiza distintas alternativas para participar en los próximos comicios”. Entre ellas mencionó “la presentación de candidatos propios, la conformación de colectoras y la posibilidad de integrar listas espejo”.

"Lo que queremos es tener identidad propia, saber hasta dónde hemos podido crecer", expresó.

Sin embargo, aclaró que “los acuerdos no serán automáticos ni responderán únicamente a intereses electorales”.

"Vamos a acordar donde consideremos que podemos acordar", afirmó, al señalar que también podrían competir “de manera independiente o incluso no presentar candidatos en aquellos municipios donde no existan coincidencias políticas”.

Rucci destacó su vínculo con el gobernador Rolando Figueroa y valoró el trabajo conjunto para impulsar obras de infraestructura y conectividad, especialmente en Rincón de los Sauces.

El lugar de los jóvenes y las mujeres en la política

Al momento de analizar la política actual, Rucci cuestionó la falta de oportunidades para las nuevas generaciones.

"Los jóvenes son el presente, es ahora", afirmó, al rechazar la idea de que “debían esperar indefinidamente para acceder a espacios de decisión". "El momento de los jóvenes es ahora, el momento de las mujeres es ahora", insistió.

El dirigente sostuvo que “la renovación política debe traducirse en oportunidades concretas” y destacó “la participación femenina dentro de Fuerza Neuquina y Federal”.

El “Cacique” apuntó sus dardos contra los que consideró “las estructuras tradicionales de poder". "Hoy la política la deciden los políticos de siempre", señaló, al plantear la necesidad de que “los vecinos tengan mayor protagonismo en las decisiones que afectan a sus comunidades”.

Vaca Muerta: el reclamo por el reconocimiento a los trabajadores

Rucci dedicó parte de su intervención a cuestionar la falta de reconocimiento hacia los trabajadores petroleros. Explicó que decidió no participar de la última Expo Oil & Gas realizada en la región y manifestó su malestar por la escasa presencia del sector laboral en los discursos empresariales.

"El esfuerzo de los trabajadores petroleros es muchísimo", remarcó. Según relató, “el gobernador Rolando Figueroa fue el único que mencionó expresamente a los trabajadores durante el encuentro”. "Que se olviden me parece un ninguneo", exclamó.

Para el sindicalista, “el crecimiento de Vaca Muerta no puede explicarse únicamente mediante inversiones, tecnología y producción, sin reconocer a quienes sostienen diariamente la actividad”. "Es mucho más importante la gente", sintetizó.

La historia personal detrás del dirigente

Durante la entrevista, Rucci rememoró momentos de su gestión como intendente de Rincón de los Sauces, “cuando trabajadores y vecinos se organizaron para construir redes de agua potable ante la falta de recursos”.

Rucci recordó aquellas jornadas de trabajo colectivo y destacó la solidaridad como uno de los valores fundamentales de su trayectoria.

Marcelo Rucci, líder de Petroleros Privado y actor de peso político en Vaca Muerta.

También habló de las “inversiones sanitarias del sindicato y de la asistencia a familias que atraviesan situaciones críticas, incluso cuando no pertenecen a la actividad petrolera”.

"La vida de una persona vale mucho más que cualquier cosa", sostuvo.

De cara a las elecciones provinciales, Rucci dejó planteado el desafío de Fuerza Neuquina y Federal para 2027. “Crecer políticamente, construir representación propia en los municipios y acompañar el proyecto provincial de Comunidad sin perder su identidad ni el contacto con la gente”, concluyó.