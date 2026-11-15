Dejaron sus emprendimientos y vendieron todas sus cosas para recorrer el país en motorhome

En 2019 acondicionaron una Renault Master y se lanzaron a la ruta. Hoy combinan viajes, música y arte, lejos de la rutina tradicional.

La decisión de cambiar de rumbo, dejar las rutinas conocidas y animarse a recorrer el mundo sobre ruedas puede transformar por completo la manera de vivir. Para algunos, el camino se convierte en un hogar y en una oportunidad para conocer nuevos lugares, descubrir otras formas de trabajar y disfrutar de cada momento.

Bárbara Leyva tiene 42 años y Mariano Herrera, 46. Antes de convertirse en viajeros, ambos habían desarrollado sus propios emprendimientos: ella vinculada a la chocolatería y él a la carpintería. Hoy, después de varios años de ruta, construyeron una forma de vida itinerante en la que combinan los viajes con distintas actividades laborales y artísticas.

Se conocieron en 2013, en San Martín de los Andes y el flechazo fue inmediato. El encuentro fue durante clases de samba enredo, el estilo musical característico de los carnavales de Brasil.

El momento de hacer realidad el sueño

La idea de viajar juntos no apareció de un día para el otro. Desde que se conocieron, Bárbara y Mariano compartían el deseo de recorrer otros lugares y vivir una experiencia diferente. Sin embargo, como suele suceder con los proyectos que implican un cambio profundo, los miedos y las incertidumbres fueron postergando la decisión.

Durante seis años continuaron con sus actividades en San Martín de los Andes. Tenían trabajos independientes, sus emprendimientos funcionaban bien y habían conseguido cierta estabilidad económica. Pero también empezaron a preguntarse cuánto tiempo más iban a esperar para hacer aquello que realmente querían.

"Nosotros estábamos muy bien, pero decidimos bajarnos en el momento justo, porque si no termina pasando eso, de que terminás siendo esclavo de vos mismo", recordó Mariano.

La decisión llegó en 2019. Para entonces, entendieron que no había garantías de que las condiciones fueran mejores en el futuro. La salud, los vínculos y las circunstancias podían cambiar, y seguir esperando también implicaba un riesgo: dejar pasar la oportunidad.

"No sabemos si vamos a llegar a jubilarnos, no sabemos si de aquí a 10 años vamos a estar juntos, no sabemos si vamos a tener salud, no sabemos tantas cosas. ¿Y si lo hacemos ahora?, ¿qué nos lo impide?", fue la reflexión que terminó de impulsarlos.

Así comenzó la transformación. Vendieron las pertenencias que tenían en su casa alquilada y utilizaron ese dinero para equipar la camioneta. La heladera, el lavarropas, el sillón y otros elementos que formaban parte de su vida cotidiana se convirtieron en recursos para acondicionar el vehículo que sería, desde entonces, su casa y su medio de transporte.

No partieron con grandes ahorros ni con una estructura económica que les permitiera despreocuparse del dinero. La camioneta era su principal herramienta de trabajo y tuvieron que construir el proyecto con los recursos que tenían disponibles.

El primer objetivo estaba bastante claro: llegar a Brasil. No era una elección casual. La música brasileña había sido uno de los puntos de encuentro de la pareja y querían conocer de cerca esa cultura que tanto disfrutaban.

Un viaje que cambió de rumbo

El plan inicial de Generación Nómade era avanzar hacia el norte argentino y continuar hasta Brasil. Sin embargo, poco después de comenzar el recorrido, la pandemia alteró los planes de miles de personas y también los obligó a detenerse.

La situación los encontró en una etapa muy particular: acababan de apostar por una vida completamente diferente y todavía estaban aprendiendo a desenvolverse como viajeros. La imposibilidad de circular y la incertidumbre general hicieron que tuvieran que reorganizar el recorrido.

Lejos de abandonar el proyecto, aprovecharon las primeras oportunidades para retomar la ruta. Como todavía no habían llegado a Brasil, decidieron recorrer buena parte de Argentina y continuar conociendo el país antes de cruzar la frontera.

Finalmente, tardaron alrededor de dos años en llegar a su primer gran destino. Una demora que, lejos de representar una frustración, terminó convirtiéndose en parte de la experiencia.

"Nosotros viajamos a la velocidad del paisaje", aseguran. No tienen la necesidad de llegar a determinado lugar en una fecha u horario específico. Prefieren detenerse, conocer las costumbres, probar las comidas y descubrir qué sucede en cada localidad.

En ese recorrido también aparecen las oportunidades laborales. En Puerto Madryn, por ejemplo, se quedaron durante un tiempo y consiguieron algunos trabajos que les permitieron continuar avanzando. Es una dinámica que se repite: llegar a un lugar, conocerlo, encontrar alguna actividad para generar ingresos y seguir viaje cuando sienten que es momento de hacerlo.

El carnaval también se convirtió en uno de los objetivos que fueron organizando durante el recorrido. Antes de llegar a Brasil, tuvieron la oportunidad de conocer el de Gualeguaychú, en Entre Ríos, para acercarse a una de las celebraciones más importantes de Argentina. Después sí, el destino era Río de Janeiro.

Llegaron a Brasil para pasar Año Nuevo y, desde allí, continuaron hacia Río. El trayecto les demandó aproximadamente un mes y medio, a pesar de que la distancia entre ambos puntos podría parecer relativamente corta en un mapa. Para ellos, el recorrido importa tanto como el destino: hay playas, pueblos y lugares que merecen una parada antes de continuar.

La pandemia también les dejó una enseñanza que terminó de confirmar la decisión que habían tomado. La experiencia de ver el mundo detenido los llevó a reflexionar sobre la libertad y sobre la importancia de no postergar indefinidamente aquello que desean hacer.

"Nos fortaleció un poco más, porque es la sensación de decir: no estábamos tan equivocados, la vida es ahora. Hay que vivirla hoy porque mañana no sabés en qué momento te vas o se va un familiar", contaron.

En la camioneta llevan una frase que resume esa filosofía: "Que tus sueños sean más grandes que tus miedos".

Reinventarse para seguir en movimiento

Una de las cuestiones que más curiosidad despierta entre quienes conocen a Bárbara y Mariano es cómo hacen para sostener económicamente una vida en movimiento. La respuesta no es una única actividad ni un trabajo remoto. A lo largo de los años fueron cambiando de rubro, aprendiendo nuevos oficios y aprovechando los conocimientos que ya tenían.

Al comienzo del viaje, continuaron con la chocolatería. También vendieron pulseras y sahumerios, dos productos que suelen ofrecer los viajeros para generar ingresos durante sus recorridos.

Mariano, por su experiencia con la madera y los trabajos manuales, también encontró oportunidades en la camperización de vehículos. Como ellos mismos habían acondicionado su Renault Master, comenzaron a realizar trabajos de mantenimiento, equipamiento e instalaciones de paneles solares en otras camionetas.

Sin embargo, había una actividad a la que querían dedicarle más tiempo desde el comienzo: el arte.

Con el paso de los años fueron encontrando la manera de incorporar esa faceta a su vida cotidiana. Actualmente, ofrecen distintas propuestas que combinan sus intereses y talentos. La música ocupa un lugar central: ambos cantan y preparan espectáculos de bossa nova, samba y música popular brasileña.

La intención es compartir aquello que los unió y conectar con otras personas que disfrutan de esos mismos géneros. A la propuesta musical sumaron también la pintura de murales, retratos de mascotas, cuadros y el maquillaje artístico.

Para ellos, el cambio no significó abandonar por completo sus antiguos trabajos. Tanto la carpintería como la chocolatería siguen siendo actividades que disfrutan y que forman parte de sus conocimientos. Pero también descubrieron que podían desarrollar otras habilidades y que no tenían por qué limitarse a lo que habían hecho hasta entonces.

"Lo que no se sabe, se aprende", afirman con convicción. Esa disposición a probar cosas nuevas les permitió incorporar herramientas y encontrar distintas formas de generar ingresos según el lugar en el que se encuentren.

Aunque muchas personas imaginan que vivir viajando significa dejar de trabajar, Bárbara y Mariano explican que no es así. Necesitan generar ingresos, afrontar los gastos cotidianos y mantener el vehículo. "No estamos fuera del sistema, usamos el sistema de otra manera", resumen.

Una casa sobre ruedas y una convivencia compartida

La Renault Master es mucho más que el vehículo que los lleva de un destino a otro. Desde hace siete años es su casa, el espacio donde descansan, cocinan, organizan sus pertenencias y comparten prácticamente todos los momentos del día. Allí también vive Zezé, su perro, que los acompaña desde el comienzo de esta aventura.

La convivencia en pocos metros cuadrados suele ser una de las primeras preguntas que reciben cuando cuentan cómo es su vida. ¿Qué pasa cuando discuten? ¿Adónde va cada uno cuando necesita estar solo? ¿Cómo hacen para atravesar un mal día sin demasiado espacio para tomar distancia?

Ellos se toman esas preguntas con humor. Explican que ya estaban acostumbrados a compartir mucho tiempo juntos incluso antes de comenzar el viaje.

Muchas veces, reconocen, los desacuerdos tienen que ver con cuestiones cotidianas y pequeñas frustraciones de la convivencia. "Gracias a Dios, por la forma en la que nos llevamos, nuestras peleas no pueden durar más de cinco minutos", contaron.

Para ellos, la clave también está en recordar que eligieron compartir esa vida. No consideran que el enojo sea una buena manera de invertir el tiempo que tienen juntos y prefieren resolver las diferencias antes de que se conviertan en un problema mayor.

Sin embargo, últimamente empezaron a sentir la necesidad de contar con un poco más de espacio. La camioneta es relativamente amplia en comparación con otros vehículos utilizados por viajeros, pero sumar aunque sea un metro les permitiría estar más cómodos, especialmente porque también comparten la casa con Zezé.

Los vínculos, la libertad y los próximos destinos

Cuando decidieron irse, Bárbara y Mariano eligieron mantener en secreto sus planes durante buena parte del proceso. No querían que los miedos o las preocupaciones de otras personas terminaran condicionando una decisión que todavía estaban construyendo.

Recién contaron lo que estaban por hacer uno o dos meses antes de partir. Las reacciones fueron diferentes. Algunas personas se alegraron porque conocían sus ganas de viajar y entendieron rápidamente que se trataba de un proyecto de vida. Otras, en cambio, creyeron que simplemente se iban de vacaciones y que regresarían después de un tiempo.

La distancia también modificó algunos vínculos. Hubo personas a las que les costó aceptar la ausencia, mientras que otras amistades se fortalecieron con el paso del tiempo. Para ellos, esa experiencia fue otra oportunidad para entender la importancia de cuidar los afectos y expresar lo que sienten.

"Si tenés un ser querido, decile cuánto lo querés, pedile perdón, decile que lo extrañás. Lo más precioso que tenemos es el tiempo", reflexionan.

En la actualidad, están pasando unos días en Neuquén, y disfrutando de los encuentros con familiares y amigos. Esos momentos funcionan como una pausa dentro del recorrido, porque saben que, una vez que vuelvan a salir hacia el norte, las distancias harán más difíciles las visitas frecuentes.

El próximo gran objetivo es llegar hasta México. No tienen un calendario ni una lista de lugares que deban visitar. Saben que los planes pueden cambiar y que incluso los sitios por los que ya pasaron pueden ofrecerles experiencias diferentes si vuelven en otro momento.

Esa flexibilidad es parte de la identidad de Generación Nómade. "Nos hacen creer que hay una sola forma de vivir: que tenés que trabajar en un lugar, que a los 30 ya tenés que estar casado, tener hijos, tener tu casa", plantearon.

Por eso, cuando alguien les cuenta que le gustaría vivir una experiencia similar, suelen recomendarle un ejercicio sencillo: hacer una lista con los motivos por los que no se anima y, del otro lado, pensar cómo podría resolver cada uno de esos obstáculos.

No se trata de desconocer las dificultades ni de creer que todo es sencillo. Se trata de dejar de mirar los miedos como impedimentos definitivos y empezar a buscar alternativas.

Después de dejar San Martín de los Andes, atravesar una pandemia, recorrer buena parte de Argentina y llegar a Brasil, Bárbara, Mariano y Zezé siguen en movimiento. La camioneta puede cambiar, los trabajos pueden transformarse y los destinos pueden modificarse, pero la decisión que los puso en marcha continúa vigente: aprovechar el tiempo, hacer lo que disfrutan y no esperar para vivir la vida.