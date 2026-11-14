Llegan 30 mil habitantes por año a Neuquén: qué nuevas comisarías y destacamentos se planean construir

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, confirmó nuevas comisarías y destacamentos en sectores clave, junto con el despliegue de más de 3.000 cámaras con inteligencia artificial.

A poco más de un año de la implementación de la Ley 3488 , que permitió a la provincia de Neuquén asumir la c ompetencia judicial y policial en los delitos de narcomenudeo , el Ministerio de Seguridad, Matías Nicolini , realizó un balance positivo de una política que busca atacar el último eslabón de la cadena de comercialización: la venta directa al consumidor en los barrios .

En una extensa entrevista en el programa Hablemos Claro, el titular de la cartera de Seguridad explicó que el desafío principal de la gestión fue r ecuperar el control territorial frente al delito cotidiano y el avance de los puntos de venta de drogas, especialmente en Neuquén capital y los grandes centros urbanos . Desde la entrada en vigencia de la normativa, el 28 de febrero de 2025, se concretaron más de 500 allanamientos en toda la provincia y se lograron más de 200 condenas .

Uno de los pilares para evitar los fracasos que mostraron otras jurisdicciones del país fue lograr una articulación estrecha entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal y la Policía.

"Se avanzó viendo errores de otros lugares. Muchos tenían que ver con la falta de coordinación y la falta de trabajo conjunto entre los distintos estamentos. Entonces, el problema común que veíamos en muchas partes era la lucha de la Justicia Federal con la Justicia Provincial por la competencia. Se había adoptado un criterio de quiebre de lo que es narcomenudeo con lo que es narcotráfico. Entonces, se llegaba a un allanamiento y 300 gramos era una cosa, 301 gramos ya era otra cosa", expresó.

También remarcó que un punto clave para luchar contra el narcotráfico en la provincia fue sumar, además, un canal seguro para el aporte de los vecinos. "El vecino muchas veces sabe quién vende droga en la plaza o en su cuadra, pero tiene un temor real a denunciar a organizaciones criminales", señaló Nicolini.

Para derribar esa barrera, se implementaron herramientas anónimas como la aplicación Neuquén Te Cuida y los códigos QR de la Fiscalía, que ya permitieron entre el 80 % y el 85 % de los procedimientos exitosos y más de 200 personas condenadas por haber cometido este tipo de delitos.

Sobre el funcionamiento del narcotráfico en la región, el Ministro aclaró que Neuquén no es una provincia productora ni un centro de consumo masivo a escala nacional, sino una ruta de tránsito hacia Chile y mercados internacionales como Europa. Sin embargo, explicó por qué la sustancia queda en la ciudad: muchas bandas locales colaboran en la logística del traslado y reciben como pago una porción del cargamento, que luego fraccionan y distribuyen a través de redes de vendedores.

"No estamos hablando de un pequeño vendedor aislado, sino de organizaciones criminales. En todos los allanamientos que hemos hecho -que desde la entrada en vigencia de la Ley hasta hoy son más de 500- siempre encontramos inexorablemente armas de grueso calibre, armas de guerra y municiones", advirtió.

Para desarticular estas estructuras, la reforma legal habilitó el uso de agentes reveladores, compras simuladas y el monitoreo de plataformas como Telegram, permitiendo realizar investigaciones que, en algunos casos, demandan semanas o meses de trabajo previo.

Sobre Telegram, Nicolini remarcó que es una de las redes sociales a nivel mundial más utilizadas no sólo por los delincuentes vinculados con las drogas, sino por otro tipo de delitos como pornografía infantil y otros tipos de tráfico, como el de órganos. "Es una red muy complicada y hoy en día las herramientas legales que se han trabajado a través de la Legislatura nos permiten poder estar monitoreando esas redes y muchas veces realizar o compras simuladas o distintos tipos de actividades que hacen que los allanamientos sean precisos", afirmo.

Crecimiento explosivo por Vaca Muerta: nuevas comisarías y destacamentos

El combate al delito en Neuquén capital corre en paralelo a una transformación demográfica acelerada. Impulsada por el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, la provincia recibe alrededor de 30 mil nuevos habitantes por año, el equivalente a la población entera de Chos Malal, lo que obliga a extender los servicios básicos y la presencia policial al ritmo en que se inauguran nuevos loteos.

Para responder a esta demanda, Seguridad trabaja junto al Ministerio de Infraestructura en un plan de obras a contrarreloj que incluye un complejo de seguridad en la meseta, un poco que reunirá comisaría, cuartel de Bomberos y distintas dependencias policiales en uno de los sectores de mayor expansión de la capital.

La ciudad de Neuquén quiere ganar tiempo en los traslados con un nuevo sistema de transporte.

También avanzan en la construcción de una nueva dependencia para el barrio Z1 en la capital neuquina, la tercera comisaría para Plottier (en la zona Oeste) y una nueva sede en Taquimilán.

Como parte del plan de obras también mencionó que ya se realizaron las bases para el destacamento de Balsa Las Perlas, del lado neuquino, y proyectan refuerzos en la Isla 132, Los Barrios Provincias Unidas y Balcón de la Ciudad, ademas de la zona del Autódromo de Centenario.

Cámaras con inteligencia artificial y dispositivos menos letales

A la presencia física en las calles se suma la inversión tecnológica. Al inicio de la gestión, Nicolini mencionó que la provincia contaba con unas 630 cámaras de vigilancia de tecnología intermedia. Hoy ya superan las 3.000 unidades instaladas y el objetivo es alcanzar las 4 mil.

Estos equipos incorporan inteligencia artificial capaz de detectar de forma automática sonidos compatibles con disparos de armas de fuego o roturas de cristales de vehículos, haciendo foco y zoom inmediato sobre la escena para alertar al Centro de Operaciones Policiales y despachar patrulleros, motoristas o bicipolicías.

En paralelo, el Ministro defendió la implementación gradual y protocolizada de las pistolas Taser y Byrna, tras capacitar a instructores y efectivos bajo estándares de Derechos Humanos de la ONU. "Cuando en seguridad algo deja de ser noticia, es porque se está utilizando con responsabilidad; nos permite tener una graduación en el uso racional de la fuerza sin recurrir al arma de fuego reglamentaria", sostuvo

Reforma policial, control interno y emergencia penitenciaria

En el plano institucional, Nicolini destacó el egreso de más de 2.500 nuevos policías y personal penitenciario, acompañado por mejoras salariales y de equipamiento como la provisión de chalecos antibalas, patrulleros y municiones. Además, resaltó la actualización de las leyes orgánicas policiales, que databan de la última dictadura militar, permitiendo que los efectivos con 25 o 26 años de servicio puedan extender voluntariamente su carrera para no perder capital humano experimentado antes de los 50 años.

Consultado sobre la transparencia de la fuerza y el reciente caso de los desarmaderos que involucró a efectivos, el funcionario aseguró que la Policía del Neuquén es "muy honesta y confiable" y subrayó que no hay encubrimientos. "Las personas que podían comprometer la investigación fueron apartadas de su cargo y se allanaron sedes policiales. Si alguien cometió un delito, recibirá todo el peso de las sanciones administrativas y judiciales", afirmó.

Finalmente, abordó la crisis de alojamiento de detenidos tras el habeas corpus que restringió los ingresos a la Unidad 11. Ante el amparo de la Ley de Emergencia Penitenciaria, ya se inauguraron nuevos pabellones en dicha unidad y se construyen módulos adicionales que permitirán ampliar a más del doble la capacidad penitenciaria de la provincia.

El propósito final, concluyó Nicolini, es trasladar a todos los condenados a las cárceles y descomprimir las comisarías, devolviendo a sus calabozos la función exclusiva de alojar a contraventores o detenidos por infracciones menores.