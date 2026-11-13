Tras el ataque en una granja privada, quisieron hacer pasar las heridas como la mordedura de un perro. Detuvieron a un influencer y al dueño.

Sacaron a un tigre de su jaula para grabar un video de TikTok y el animal mató a un joven de 19 años.

Un joven de 19 años murió tras ser atacado por un tigre que fue retirado de su jaula para grabar contenido destinado a la plataforma TikTok , en una propiedad rural ubicada en las afueras de Lahore, Pakistán .

El hecho derivó en la detención de un creador de contenidos digitales identificado como Nouman Hassan , y del propietario del establecimiento, Fayyaz .

La víctima, identificada en los registros oficiales como Talha , se desempeñaba como trabajador agrícola en el establecimiento junto a su padre, Munir Ahmed , y su hermano, Hashim.

De acuerdo con la denuncia radicada en la comisaría local, el influencer arribó al lugar con el propósito de filmar junto al animal y solicitó que fuera liberado de su recinto cerrado. Pero en ese momento, el felino se abalanzó sobre el adolescente frente a sus familiares y a otro testigo, Abdul Qayyum.

Tras sufrir múltiples lesiones graves, el joven fue trasladado de urgencia en el vehículo particular de Hassan hacia un centro asistencial privado, donde se constató su muerte poco después de su ingreso. Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

#WATCH: A 19-year-old farm worker was killed after a tiger attacked him in Lahore. Police arrested the farmhouse owner and the TikToker, while wildlife officials seized the tiger. https://t.co/4Vcv62vBSd pic.twitter.com/yrQKAXrQDy — Arab News Pakistan (@arabnewspk) November 12, 2026

La fiscalía inició actuaciones penales por presunto accionar negligente y falta de medidas de seguridad en el predio.

Según precisó el portavoz de Operaciones de la policía local, Faisal Kamran, en los primeros reportes del caso se intentó presentar las heridas mortales del trabajador como consecuencia de la agresión de un perro doméstico.

"La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida"

La Policía de Lahore confirmó las capturas realizadas en el marco de la causa judicial y cuestionó la exposición física de personas con el fin de generar publicaciones en internet.

En un mensaje en la red social X, los investigadores detallaron que el ejemplar "se descontroló en presencia del usuario de TikTok, que había acudido a la granja para grabar un video".

Al mismo tiempo remarcaron que se intentó hacer pasar el episodio por un "ataque de perro" para "ocultar la verdad".

Dos de los detenidos luego de la muerte del trabajador debido al ataque de un tigre en Pakistán.

Por su parte, la jefatura policial emitió una declaración institucional sobre los límites de este tipo de prácticas: “La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana".

"No se puede permitir que nadie ponga en riesgo la vida de una persona en nombre de un pasatiempo o entretenimiento. Se investigará el intento de ocultar los hechos y cualquier acto de negligencia”, citaron medios locales.

33 leones y una licencia vencida

Luego del ataque mortal, personal del departamento de vida silvestre tomó custodia del tigre e inspeccionó las condiciones de habilitación del establecimiento rural.

Según informó el medio 24NewsHD, durante el procedimiento los agentes detectaron que en el mismo predio se alojaban también 33 leones que fueron inmediatamente confiscados por el Estado tras comprobarse que la licencia de funcionamiento del criadero había vencido en 2025.

De acuerdo con datos difundidos por la cadena HUM English, la legislación vigente en la provincia de Punjab prohíbe expresamente exhibir o manipular grandes felinos fuera de sus jaulas de contención, además de exigir el registro oficial y la implantación de microchips de seguimiento en cada animal.