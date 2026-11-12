Las asambleas de ATEN votaron la continuidad de las medidas de fuerza

Los docentes de la capital aprobaron por mayoría un paro de 48 horas para la semana próxima y otras 48 horas de huelga la siguiente. Habrá movilizaciones.

Los docentes de capital nucleados en ATEN se reunieron este jueves en asamblea y aprobaron un paro de 48 horas para la semana próxima y otras 48 horas de huelga para la siguiente, en reclamo de un aumento salarial del 50%. Mañana se realizará el plenario de todas las seccionales del que saldrá la continuación del reclamo.

La asamblea de la seccional capital de ATEN se realizó en el CPEM N° 72 con la participación de cerca de dos mil docentes quienes debatieron cómo seguirá su plan de lucha para reclamarle al Gobierno provincial mejoras en sus condiciones laborales.

En esa asamblea hubo dos mociones, la primera proponía dos paros de 48 horas en dos semanas, y la otra opción solo 48 horas. Finalmente fueron 1784 trabajadores de la educación que votaron por la primera opción, contra 184 que votaron la segunda.

El plan de lucha que salió de la seccional capital de ATEN propone que haya paro el miércoles y jueves de la semana próxima, con volanteadas para la primera jornada y movilización provincial la segunda. Para la segunda semana de paro también asambleas y marcha.

Con las resoluciones de todas las seccionales del gremio docente, este viernes se reunirá el plenario de secretarios generales en Zapala para coordinar la medida de fuerza.

El reclamo del gremio es un aumento del 50% al salario básico, junto con la aplicación del IPC anualizado. Además, ATEN reclama que el adicional por presentismo sea incorporado al básico, de manera que deje de funcionar como un concepto salarial separado y pase a formar parte de la estructura remunerativa de los docentes.

Para llegar a esos requerimientos el gremio espera que el Ejecutivo los convoque de manera urgente a reabrir la mesa salarial, ya que en el último encuentro la oferta fue de un aumento del 4%.

La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla había dicho a LM Neuquén que el sindicato considera que la Provincia tiene margen para mejorar la propuesta que realizó hasta el momento. “Estamos insistiendo en que creemos que la provincia está en condiciones de mejorar el 4%”, afirmó la secretaria general, en referencia al porcentaje que el gremio considera insuficiente dentro de la discusión salarial.

La advertencia por la falta de convocatoria

Uno de los principales reclamos de ATEN es que el Ejecutivo vuelva a convocar formalmente a la organización sindical para continuar la negociación. Mansilla planteó que la ausencia de una nueva instancia de diálogo genera incertidumbre y advirtió que el conflicto podría escalar si no hay una respuesta oficial.

“El Gobierno tiene que llamarnos. Si no, lo tomamos como un destrato”, expresó.

La dirigente señaló que el planteo sindical no se limita a una discusión por porcentajes, sino que también busca llevar previsibilidad a las comunidades educativas. En ese sentido, sostuvo que es necesario alcanzar un acuerdo que permita que estudiantes y familias puedan comenzar el próximo ciclo lectivo con tranquilidad.

Mansilla cuestionó que el Gobierno pueda demorar la discusión hasta marzo del año próximo y señaló que esa posibilidad tendría un costo elevado para todos los sectores involucrados. Según indicó, desde ATEN no logran comprender si la falta de convocatoria responde a una estrategia de negociación o a la decisión de postergar la discusión salarial.

“No entendemos si sus razones son una estrategia o si realmente piensan esperar hasta marzo del año que viene, con un costo altísimo para todos”, sostuvo.