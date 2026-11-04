Elecciones de la CTA: los gremios de Neuquén se unieron y cosecharon el 80% de los votos

La lista de unidad que integran ATE, ATEN, SEJUN, aeronáuticos y privados tuvo un triunfo contundente. Cuáles son los planes tras la asunción.

Los principales gremios de Neuquén celebraron el triunfo de su lista de unidad en las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) . Aunque aún resta conocer los resultados definitivos, los conteos provisorios marcaron que la agrupación, encabezada por el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, y la secretaria adjunta de ATEN, Cintia Galetto, cosechó el 80% de los votos.

"Estamos sorprendidos por la participación tan importante que hubo en todas las urnas", dijo Carlos Quintriqueo a LM Neuquén. "La verdad es que es un resultado contundente y marca la expectativa de la gente por la unidad que construimos con ATEN, SEJUN, Aeronáuticos y Actividad Privada. Eso permitió la movilización", agregó.

Si bien aún resta conocer el conteo definitivo, la tendencia de 80% a 20% fue tan clara que desde los gremios ya se preparan para la asunción. "Estamos más que satisfechos por el compromiso que mostraron los afiliados", afirmó.

Agregó que la participación fue especialmente difícil por la escasa difusión de las fechas de elecciones y la confección de padrones, que se organizaron en Buenos Aires sin tener conocimiento de la realidad local.

Sebastián Fariña Petersen

Pese a los obstáculos, Quintriqueo consideró que cerca del 40% de unos 54 mil afiliados concurrió a las urnas, que fueron fiscalizadas en toda la provincia.

"Este resultado nos llena de orgullo y redobla el compromiso y la responsabilidad en la tarea por venir", celebraron desde ATEN a través de un comunicado. "Tenemos una Central que defiende la educación pública, la salud pública, los Derechos Humanos, la perspectiva de género, el ambiente y la Interculturalidad desde cada acción que llevamos adelante", afirmaron.

Unidad detrás de un objetivo común

El masivo respaldo de los trabajadores marca, para el dirigente, la necesidad de fortalecer la unidad en contexto de deterioro del poder adquisito del salario y ante la necesidad de discutir la forma en que se distribuye la renta petrolera.

"El famoso derrame que se está discutiendo no llega a todos", sentenció el secretario general de ATE. "El proceso de pérdida de poder adquisitivo hace que sea imposible sostener los alquileres, que van por encima de las mediciones de IPC", dijo sobre uno de los puntos que más preocupan a la clase trabajadora.

Sebastián Fariña Petersen

Durante la presentación de la lista, Quintriqueo había hecho un llamado público para extender la "Tarifa Neuquina", que ofrece un 30% de descuento en energía eléctrica, a todas las localidades de Neuquén. Aunque la medida beneficiaba sólo a las regiones que tienen al EPEN como proveedor, su reclamo fue escuchado y será ampliado a Neuquén capital, Zapala y otras ciudades que son abastecidas por cooperativas.

"Estamos esperando que se dicte el decreto pero, si fue escuchado, en buena hora", dijo el dirigente y aclaró: "Hoy ante la situación de crisis, las cuestiones que más pegan en los salarios tienen que ver con los servicios, eso es lo que deteriora el salario".

Los objetivos que se vienen

Con la meta de sumar su voz a la discusión por la distribución de la riqueza en Neuquén, los gremios buscaron la unidad para ser parte de la CTA, aunque cada organización conserva su propia idiosincrasia y sus luchas específicas.

Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, Quintriqueo aclaró que hoy esperan no sólo la asunción como nuevas autoridades para fijar los próximos planes en la central de trabajadores. Además, están atentos a la resolución de dos conflictos salariales que hoy siguen pendientes.

"Una vez que se dé la asunción, fijaremos objetivos en común, no queremos entorpecer la lucha de SEJUN y ATEN que están en proceso de negociar sus salarios", dijo.

Para el líder sindical, las negociaciones paritarias deben ir acompañadas con otras medidas que signifiquen un alivio para los trabajadores y que permitan que el derrame de la actividad hidrocarburífera impacte en su vida cotidiana.

Según adelantó, desde la CTA buscarán que se discuta no sólo la recomposición de los salarios sino también otras alternativas para aliviar el deterioro de los sueldos. En ese contexto, planean trabajar para alcanzar nuevos beneficios para el ISSN y planes de accesibilidad a la vivienda, ya que muchas familias trabajadoras tienen dificultades para hacer frente al pago de un alquiler.