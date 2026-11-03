Vuelco en la 237: mordió la banquina, dio seis tumbos, se cruzó de carril y dos personas fueron trasladadas

La secuencia ocurrió este martes sobre el kilómetro 1408. En el lugar trabajó personal de salud, policía y bomberos.

Un impresionante y peligroso vuelco se registró este martes al mediodía sobre la Ruta Nacional 237 cuando una conductora perdió el control del vehículo, dio varios giros, se cruzó de carril y terminó con las ruedas para arriba. Como consecuencia del siniestro vial, sus ocupantes debieron ser asistidos y trasladados al hospital local.

De acuerdo a la información comunicada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila , el accidente de tránsito se produjo a las 12:36 horas sobre el kilómetro 1408 del camino.

Por motivos que son materia de investigación, una pareja que circulaba a bordo de un automóvil marca Honda HR-V negro terminó protagonizando el accidente de tránsito.

Ante la gravedad del vuelco, se montó un operativo que estuvo coordinado por la División Tránsito de Piedra del Águila, profesionales del hospital local y voluntarios del cuerpo de bomberos.

Gentileza: Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

Cómo se produjo el accidente

En diálogo con LM Neuquén, el subcomisario Raúl Levio, a cargo de la División Tránsito de Piedra del Águila, explicó que el accidente de tránsito fue protagonizado por una pareja que circulaba a bordo de “un Honda que se movilizaba desde Buenos Aires con destino a Bariloche”.

En su interior se trasladaban las dos personas mayores de edad, un masculino y una femenina, siendo esta última la que conducía el rodado involucrado.

Consultado sobre los motivos que originaron el siniestro detalló: “Habría perdido el control del vehículo, tras lo cual mordió banquina, se cruzó de carril y se produjo el vuelco”.

“Tras dar seis tumbos, quedó con las cuatro ruedas mirando hacia el cielo”, agregó. “Tras dar seis tumbos, quedó con las cuatro ruedas mirando hacia el cielo”, agregó.

Sin embargo, los resultados de las pericias realizadas en el lugar serán las que lograrán determinar las causas del siniestro.

Gentileza: Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

La pareja fue trasladada hasta el hospital

Tras recibir la alerta por el accidente de tránsito, se montó un operativo coordinado por los distintos organismos de emergencias. Como medida preventiva y ante la gravedad del vuelco, ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar derivados al hospital local para una mejor atención médica.

Consultado sobre el estado de salud de las víctimas, el jefe policial confirmó este martes por la tarde a LM Neuquén que ambas personas se encuentran estables.

Además, aseguró que solamente se registraron daños materiales.

Las tareas de asistencia finalizaron alrededor de las 14 horas. Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios recordaron a los conductores la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito.