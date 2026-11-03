Al acecho en los comercios: en 48 horas, tres robos quedaron filmados y pusieron en alerta a los gastronómicos

Los locales están ubicados en diferentes barrios de la ciudad de Neuquén y los robos se perpetraron en menos de 48 horas. Los tres compartieron su bronca e indignación a través de las redes sociales.

Al menos tres comercios de la capital neuquina que fueron víctimas de robo en las últimas 48 horas usaron sus redes sociales no sólo para expresar su bronca ante la inseguridad , sino también para publicar los videos captados por las cámaras de seguridad de sus instalaciones, en donde se puede ver a los delincuentes in fraganti.

El primer local en realizar el descargo el pasado domingo 1 de noviembre fue la reconocida panadería Alexa Pessino , ubicada en calle Intendente Chaneton al 1209 . Aseguran que el ladrón es conocido en la zona y apuntaron contra la Policía por no accionar ante este tipo de denuncias.

En el video que hicieron público puede verse a un joven rondando en la esquina para luego apropiarse de la bicicleta de una de las empleadas y emprender la huida . "Hoy (domingo) le robaron la bici a una de las chicas que trabaja en la panadería. ¿Lo peor de todo? Que son los mismos de siempre, conocidos del barrio, que andan dando vueltas como si nada y nadie hace nada", expresaron sus propietarios, con bronca.

Y agregaron: "Los vemos todos los días y los vamos a seguir viendo sin poder hacer nada. Claro, porque la Policía está al tanto de esto y también saben quiénes son. Da bronca porque del otro lado hay gente que se levanta todos los días para ir a trabajar y conseguir sus cosas con esfuerzo y de manera honesta".

El segundo damnificado fue un local gastronómico ubicado sobre calle Godoy, donde venden hamburguesas, sandwiches y pizzas. En este caso, el video lo publicaron el lunes, también en su cuenta de Instagram, pero con un mensaje un poco más sutil.

En las imágenes se observa a un sujeto cerca del mostrador de atención al público quien, luego de asegurarse varias veces que nadie lo estaba mirando, estiró su brazo para agarrar un celular ajeno. "Si alguien lo conoce, por favor avísenle que el celu que se llevó no es de él", fue el texto que acompañó el registro fílmico.

El tercer comercio es Sabores Patagónicos, ubicado en calle La Pampa al 1264, dedicado a la elaboración artesanal de sandwiches de miga y focaccias. En este caso, sus dueños se limitaron a publicar una captura de pantalla del video con un texto lleno de dolor y decepción. Allí se puede ver que el vidrio de la puerta está completamente destruido.

En la historia de Instagram, subida este martes por la mañana, expresaron: "Hoy nos toca compartir una noticia que nunca hubiésemos querido dar. Anoche (lunes) entraron a robar a nuestro local. Nos encontramos con una situación muy triste y angustiante, porque quienes tienen un emprendimiento saben lo que cuesta cada cosa, cada producto, cada herramienta y cada pequeño paso que damos para crecer".

Los dueños de Sabores Patagónicos realizaron un triste descargo a través de sus redes sociales.

También remarcaron que "detrás de Sabores Patagónicos hay una familia, muchísimo trabajo, esfuerzo y horas dedicadas a construir este proyecto". Por este motivo, los dueños del local decidieron que permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

"Agradecemos de corazón la compresión, el cariño y el acompañamiento de siempre. Gracias por estar del otro lado", concluyeron.

Lo cierto es que los tres casos expuestos en las redes sociales no son los únicos, ya que son muchas las denuncias que realizan a diario dueños de comercios ubicados en diferentes partes de la localidad neuquina. Todos exigen mayor seguridad y rápido accionar policial.

Dos mozos atraparon a un ladrón en pleno centro y quedó todo filmado

Durante el fin de semana, dos trabajadores -aparentemente de un local gastronómico- retuvieron a una persona que había intentado perpetrar un robo en pleno centro, para luego llevárselo cual efectivos policiales.

La secuencia quedó registrada en un video, el cual fue publicado en las redes sociales por una usuaria quien, además, presenció la escena en tiempo real. En la descripción comentó que todo sucedió sobre el Bv. 25 de Mayo, en Neuquén, frente a la estación de servicio YPF ACA.

En las imágenes puede observarse a dos mozos, vestidos de negro con delantal, con una persona en el suelo, ya que había intentado perpetrar un robo. En medio del forcejeo, además, le pegaron dos patadas.

De esta manera, los trabajadores decidieron hacer justicia por mano propia y, una vez que el sujeto dejó de oponer resistencia y permaneció de rodillas, se lo llevaron uno de cada lado para evitar que se diera a la fuga.

Posteriormente, emprendieron camino en dirección a la estación de servicio sosteniéndolo de los brazos con fuerza para -finalmente- dar aviso a las autoridades.